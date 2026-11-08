Mīļākais džemperis sarāvies smieklīgi mazs, drēbes nepatīkami ož, baltais vairs nav balts? 7 kļūdas veļas mazgāšanā, ko pieļauj teju visi
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Mīļākais džemperis sarāvies smieklīgi mazs, drēbes nepatīkami ož, baltais vairs nav balts? 7 kļūdas veļas mazgāšanā, ko pieļauj teju visi

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

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Veļas mazgāšana mūsdienās ir viens no vienkāršākajiem mājas darbiem. Ieliec drēbes veļasmašīnā, pievieno mazgāšanas līdzekli, izvēlies programmu un gaidi, līdz viss būs tīrs. Tomēr nereti rezultāts ir tālu no gaidītā – mīļākais kašmira džemperis sarāvies līdz bērna izmēram, drēbes nepatīkami smako un baltā veļa kļuvusi pelnu pelēka.

Jāsaprot, ka ne vienmēr pie vainas ir pati veļasmašīna vai nekvalitatīvs apģērbs. Bieži vien problēmas rada mūsu pašu paradumi, piemēram, izvēlamies pārāk augstu mazgāšanas temperatūru, nepareizu programmu vai pievienojam pārāk daudz veļas pulvera. Lūk, septiņas izplatītas kļūdas veļas mazgāšanā, no kurām izvairīties, lai iemīļotās drēbes kalpotu ilgāk.

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