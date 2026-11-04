Vairs nekādas vilšanās: eksperts atklāj vienkāršu triku, kā izvēlēties ideālu avokado
Iespējams, jums ir pazīstama vilšanās sajūta, kas rodas, pārgriežot avokado un ieraugot, ka tas nebūt neizskatās tāds kā sociālajos tīklos redzamie – ar nevainojamu griezuma vietu un bez neviena brūna plankumiņa.
Un patiešām, izvēlēties labu avokado nav nemaz tik vienkārši, raksta "El Espanol".
Kā norādīts publikācijā, atšķirībā no citiem augļiem, kuru bojāšanos bieži vien iespējams pamanīt ar neapbruņotu aci, avokado biezās un izturīgās mizas dēļ var šķist pilnīgi derīgs ēšanai, lai gan patiesībā tas jau būtu jāizmet.
Lai nekļūdītos, iegādājoties avokado, var izmantot padomu, ar kuru dalījies augļu tirgotājs Rauls Kardaba. Viņš strādā augļu veikalā Madridē un sociālajos tīklos ir pazīstams ar lietotājvārdu @fruterotiktokero.
Kardaba skaidro: ja, viegli uzspiežot uz avokado, jūtams, ka miza ir atdalījusies no mīkstuma, tas nozīmē, ka auglī var iekļūt skābeklis un tā mīkstums jau ir oksidējies. Citiem vārdiem sakot, pārgriežot šādu avokado, tā mīkstumā būs redzami nevēlami brūni plankumi, kas liecina, ka auglis vairs nav piemērots lietošanai uzturā.
Labs avokado, kā skaidro eksperts, ir tāds, kura mīkstums, viegli uzspiežot uz mizas, nedaudz padodas spiedienam, taču neatdalās no mizas.
Problēma ar kauliņu
Vēl viena vilšanās, ko var sagādāt avokado, pat ja auglis ir optimāli nogatavojies un pareizi uzglabāts, ir milzīgs kauliņš, kas atklājas pēc tā pārgriešanas, atstājot pavisam maz mīkstuma.
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Tomēr, kā raksta izdevums, pastāv arī avokado, ar kuriem šāda problēma nekad neradīsies, jo tiem nav kauliņa un augļa iekšpusi veido tikai garšīgs, sulīgs, zeltainas krāsas mīkstums. Turklāt šādi augļi patiešām sastopami dabā – tā nav laboratorijā ar ģenētiskās modificēšanas palīdzību radīta šķirne.
"Avokado bez kauliņa ir parasto avokado ar kauliņu "radinieki". Tie aug uz tiem pašiem kokiem, taču atšķirība ir tāda, ka šo augļu ziedi nav apputeksnēti, tāpēc augļi attīstās bez sēklām," skaidrots rakstā.
Kā norāda raksta autori, ilgu laiku šādus avokado izbrāķēja, uzskatot kauliņa neesamību par attīstības defektu. Tomēr tie ir pilnībā ēdami augļi, kuriem piemīt tādas pašas organoleptiskās īpašības – garša, smarža un tekstūra – kā parastajiem avokado ar kauliņu.
Situācija mainījās, kad Lielbritānijas lielveikalu tīkls "Marks & Spencer" izrādīja interesi par šo produktu un veiksmīgas mārketinga kampaņas ietvaros piedāvāja to pircējiem. Galvenais reklāmas arguments bija tas, ka, gatavojot šādu avokado, nepastāv risks sagriezt roku, mēģinot izņemt kauliņu.