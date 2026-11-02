Kāpēc pieredzējuši dārznieki kokus un krūmus stāda tieši rudenī?
Lai gan novembris jau ir klāt, dārza darbi vēl nebūt nav galā – rudens patiesībā ir viens no labākajiem laikiem koku un krūmu stādīšanai. Taču ir dažas svarīgas nianses, kuras neievērojot, jaunie stādi var nepārdzīvot ziemu.
Jau ļoti sen bija zināma stādu audzēšana podos, bet lielos apjomos šī industrija attīstījās tikai pēc plastmasas podu un kūdras substrāta nonākšanas apritē, tātad aptuveni pēdējos 70 gados. Tāpēc vēsturiski bija pieņemts, ka rudens ir īstais laiks, lai stādītu un pārstādītu jaunos kokus. Lapas bija nobirušas, barības vielas no lapām pārvietojušās uz saknēm un stublāju, turklāt augu, kad tam nav lapu, ir vieglāk izrakt un pārvietot.
Stādīšanai rudenī ir daudz plusu. Augsne ir krietni mitrāka, iestādītais augs tajā jutīsies daudz labāk nekā citā gadalaikā un iztiks bez papildu laistīšanas. Augam jau sākas relatīvā miera stadija, tāpēc tas tik ļoti nesatraucas par pārstādīšanu. Lapas ir nobirušas, un koks vai krūms visu uzmanību var veltīt tam, lai labi iesakņotos. Pavasarī tas agri modīsies un būs gatavs augt. Arī stādus rudenī var nopirkt par krietni labāku cenu, jo stādaudzētāji cenšas iztirgot krājumus.
Protams, ir arī kāds mīnuss, jo nav droši zināms, vai pēkšņi nebūs barga ziema un jaunais koks vai krūms neaizies bojā. Taču tas var notikt ar ikvienu augu. Kā parādīja iepriekšējā ziema, var nosalt pat tas, kas gadiem ir juties ļoti labi.
Kailsakņu stādi ir augi, kas rudenī bezlapu stāvoklī tiek izrakti no augsnes un pārdoti klientiem. Tie ir augi ar vaļēju sakņu sistēmu, un tos ir daudz vieglāk un vienkāršāk transportēt. Tāpat arī šādiem stādiem var labi novērtēt to, cik attīstīta un kvalitatīva ir sakņu sistēma. Tomēr kailsakņu stādi ir daudz jutīgāki pret ārējo vides ietekmi, tāpēc tos vajag maksimāli ātri pēc izrakšanas no zemes atkal iestādīt. Ja vēlies tos uzglabāt un stādīt nedaudz vēlāk, ir jāievēro stingri un konkrēti nosacījumi. Kailsakņu stādi jātransportē tā, lai to saknes neizžūtu un neiekalstu, vispirms jau tāpēc, ka saknes augu baro, un, ja tās ies bojā, tad arī augs būs miris. Lai šādus augus uzglabātu ilgāku laiku, kailsakņu stādi jāpierok augsnē apmēram 45 grādu slīpumā uz dienvidu pusi. Zeme pie saknēm jāpieblīvē, un stāda sakņu kaklam vajadzētu būt nedaudz zem zemes.
Rudenī parasti stāda tādus augus, kuriem ir laba ziemcietība. Arī skujeņus un mūžzaļos augus var stādīt rudenī, bet tas jādara augusta beigās vai septembrī, jo vēlāk šie augi var nepagūt iesakņoties.
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