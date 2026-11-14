Kāpēc itāļu pavāri pēc makaronu izvārīšanas neizmanto caurduri? Izrādās, tam ir labs iemesls
Visizplatītākais veids, kā pagatavot makaronus, ir tos kopā ar vārīšanas ūdeni ieliet caurdurī.
Tomēr šī metode ne vienmēr ir ērta, īpaši tad, ja vēlaties izvairīties no makaronu pārvārīšanas. Turklāt šādi virtuve piepildās ar tvaiku, bet izlietnē nonāk vairāki litri verdoša ūdens.
Žurnāliste un portāla "Simply Recipes" autore Anna Volfa rīkojas nedaudz citādi. Viņa izmanto virtuves knaibles vai lielu putu karoti, lai makaronus no katla pārliktu tieši pannā ar mērci. Dažkārt viņa izmanto arī īpašu makaronu vārīšanas grozu – ķīļveida vai cilindrisku sieta ieliktni, ko ievieto katlā un kas piemērots dažādu formu makaroniem. Grozu ievieto tieši verdošā ūdenī un, kad makaroni ir gatavi, izceļ ārā kopā ar visu saturu.
Lai noskaidrotu, kādi vēl paņēmieni palīdz pagatavot gardus makaronus, žurnāliste aprunājās ar profesionāliem pavāriem.
Pavāri skaidroja, ka ūdenim, kurā vārīti makaroni, vajadzētu būt mērču pagatavošanas pamatā. Tas satur daudz cietes – dabisku biezinātāju, kas piešķir mērcei spīdumu un patīkami biezu konsistenci. Pievienojot mērcei vienu kausiņu makaronu vārīšanas ūdens, iespējams iegūt krēmīgu emulsiju, kas vienmērīgi pārklāj makaronus, nevis sakrājas šķīvja apakšā.
Restorāna Barilla šefpavārs Lorenco Boni parasti pabeidz makaronu gatavošanu pannā kopā ar mērci. Turklāt, ja pa rokai ir makaronu vārīšanas ūdens, vienmēr iespējams pielāgot mērces konsistenci, lai tā būtu tieši tāda, kā nepieciešams.
Savukārt restorāna "Allora Ristorante" šefpavārs Pjetro Aleto pastāstīja, ka, pārliekot makaronus mērcē, atstāj pie tiem nedaudz vārīšanas ūdens. Pēc tam viņš pakāpeniski pievieno vēl tik daudz cieti saturošā ūdens, cik nepieciešams vēlamās mērces konsistences iegūšanai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr pavāri neiesaka pilnībā atteikties no caurdura izmantošanas. Dažkārt tas joprojām ir nepieciešams, piemēram, ja makaroni ātri jāatdzesē un tiem jāpievieno mērce, kas nav jākarsē, piemēram, pesto.