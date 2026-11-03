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Šodien 05:30
Šīs 3 virtuves ierīces pēc katras lietošanas reizes vajadzētu izslēgt no kontaktligzdas
Dažas ikdienā lietotas virtuves ierīces var radīt reālu ugunsgrēka risku un nevajadzīgu elektroenerģijas patēriņu, ja tās pēc lietošanas atstāj pieslēgtas elektrotīklam.
Pat ja ierīce ir izslēgta, bet tās kontaktdakša joprojām atrodas kontaktligzdā, tā var turpināt patērēt elektroenerģiju gaidstāves režīmā. Šāds tā dēvētais "slēptais" elektroenerģijas patēriņš var veidot no 5% līdz 10% no kopējā elektrības rēķina, raksta "simplyrecipes.com".
Tomēr papildus liekiem izdevumiem ir vēl kāds nopietnāks iemesls bažām – ugunsgrēka risks.