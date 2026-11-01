Olas labāk cept sviestā vai eļļā? Pavāri atklāj savu izvēli
Olas ir viens no vienkāršākajiem un ātrāk pagatavojamajiem produktiem, taču pat tik ierasta ēdiena garšu un tekstūru var būtiski ietekmēt kāda šķietami neliela izvēle – vai cepšanai izmantot sviestu vai eļļu.
Lai gan abi taukvielu veidi ir piemēroti olu pagatavošanai, profesionāli pavāri skaidro, ka karstuma ietekmē tie uzvedas atšķirīgi, vēsta izdevums "Real Simple".
Kas olu cepšanai ir piemērotāks – sviests vai eļļa?
Pavāri ir vienisprātis, ka sviests piešķir olām īpaši bagātīgu garšu, savukārt eļļa ir piemērotāka gatavošanai augstākā temperatūrā. "Es izmantoju abus, taču dažādiem mērķiem," stāsta pavārs un organizācijas "American Egg Board" inovāciju direktors Nelsons Serano-Bahri. "Gatavojot lielāko daļu olu ēdienu, sāku ar sviestu, jo tas ļauj iegūt vēlamo garšu un labāk kontrolēt cepšanas procesu. Sviests piešķir klasisku, bagātīgu garšu, savukārt putu veidošanās palīdz saprast, ka panna jau ir pietiekami uzkarsusi, bet vēl nav pārāk karsta."
Ja olas jāgatavo augstākā temperatūrā, pavārs izvēlas eļļu ar augstu dūmošanas temperatūru, piemēram, avokado eļļu. Tā ļauj produktu cept lielākā karstumā, samazinot piedegšanas risku.
"Lai ēdienam piešķirtu vairāk garšas, eļļai bieži pievienoju arī nedaudz sviesta," viņš skaidro. Pavārs arī uzsver pārtikas drošības nozīmi, iesakot olas karsēt līdz aptuveni 71 °C temperatūrai.
Arī kulinārijas grāmatu autors, trīskārtējs Džeimsa Bērda balvas laureāts un kulinārijas vietnes "Leite's Culinaria" dibinātājs Deivids Leite olu gatavošanai izmanto gan sviestu, gan eļļu – atkarībā no konkrētā ēdiena. "Viss ir atkarīgs no temperatūras un ūdens daudzuma. Eļļa ir piemērota augstākai temperatūrai, savukārt sviests – zemākai. Turklāt eļļa nesatur ūdeni, bet sviestā tā daudzums atkarībā no ražotāja ir aptuveni 16–17,5%," skaidro eksperts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr daudzi pavāri ikdienā priekšroku dod tieši sviestam, pat ja reizēm to nepieciešams kombinēt ar eļļu.
"Patiesībā 90% gadījumu izvēlos sviestu," atzīst kulinārijas entuziasts un platformas "The Cooking Foodie" dibinātājs Deivids Davidovs. "Nekas nespēj aizstāt to bagātīgo, viegli riekstaino garšu, ko sviests piešķir olām." Vienlaikus viņš norāda, ka sviestam ir arī trūkumi. "Sviests ir diezgan kaprīzs – tas var piedegt, tiklīdz uz mirkli novēršat uzmanību. Ja steidzos vai vēlos, lai ceptās olas maliņas būtu kraukšķīgas un zeltaini brūnas, izvēlos neitrālas garšas eļļu vai kvalitatīvu olīveļļu," viņš piebilst.
Kā panākt vislabāko rezultātu?
Ja patīk sviesta garša, taču nepatīk tas, cik ātri sviests sāk piedegt, pavāri iesaka izmēģināt abu taukvielu kombināciju. "Pamēģiniet sviestu un eļļu sajaukt vienādās proporcijās – 50 pret 50. Pievienojiet pannā sviestam nedaudz eļļas. Tas palīdzēs vienmērīgāk gatavot ēdienu un saglabāt patīkamo sviesta garšu," iesaka Davidovs. Tomēr jāņem vērā, ka eļļas pievienošana nepaaugstina paša sviesta dūmošanas temperatūru – pārāk lielā karstumā sviesta piena olbaltumvielas tik un tā var piedegt.
Ja olas cep tikai sviestā, tās iegūst maigu tekstūru un izteiktu garšu, taču jāuzmanās no pārāk augstas temperatūras. Savukārt eļļa ar augstu dūmošanas temperatūru ļauj iegūt kraukšķīgākas, zeltaini brūnas maliņas, lai gan pati par sevi ēdienam piešķir mazāk izteiktu garšu.
Tātad izvēle ir atkarīga no vēlamā rezultāta. Ja priekšroka tiek dota maigām olām ar bagātīgu garšu, piemērotāks būs sviests. Ja patīk kraukšķīgas maliņas, labāk izvēlēties eļļu. Savukārt abu taukvielu kombinācija var palīdzēt apvienot sviesta garšu ar skaisti apceptām olu maliņām.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
No veselīga uztura viedokļa gan ir vērts atcerēties, ka sviestā ir vairāk piesātināto tauku, savukārt olīveļļā un avokado eļļā dominē nepiesātinātie tauki. Tāpēc ikdienas gatavošanai biežāk ieteicams izvēlēties augu eļļas, bet sviestu izmantot nelielā daudzumā garšas papildināšanai.