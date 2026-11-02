Daudzi aicina nekavējoties atteikties no rapšu eļļas. Ko par sacelto trauksmi saka zinātnieki?
Ja pēdējā laikā esat pavadījuši laiku internetā, droši vien būsiet pamanījuši plašās diskusijas par sēklu eļļām. Savulaik tās tika uzskatītas par pilnīgi nekaitīgiem pārtikas produktiem, par kuriem neviens īpaši nerunāja, taču tagad tās pēkšņi kļuvušas par vienu no galvenajiem kritikas mērķiem.
ASV veselības un sociālo dienestu ministrs Roberts Kenedijs jaunākais nosaucis tās par "toksiskām" un solījis rīkoties, lai ierobežotu to lietošanu. Savukārt internetā netrūkst sporta apģērbā tērptu influenceru, kuri apgalvo, ka nekas cits veselībai nekaitē tik ļoti kā šīs eļļas.
Tas gan šķiet savādi, jo Austrālijas oficiālajās uztura vadlīnijās norādīts, ka sēklu eļļas būtībā ir drošas lietošanai uzturā. To patēriņu ieteicams ierobežot augstā kaloriju satura dēļ, taču citādi, kā liecina vadlīnijas un vairuma ekspertu viedoklis, nav būtiska iemesla no tām izvairīties, raksta "The Guardian".
Kā skaidro Kvīnslendas Universitātes Sabiedrības veselības un labklājības centra direktore, profesore Lorēna Bola: "Nav pārliecinošu pierādījumu, ka sēklu eļļu, piemēram, rapšu vai saulespuķu eļļas, lietošana uzturā parastā daudzumā kaitētu veselībai. Patiesībā šīs eļļas satur nepiesātinātos taukus, kas kopumā labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu veselību."
Viņai piekrīt arī Jaundienvidvelsas Universitātes profesors Džeisons Vu: "Zinātniskie pierādījumi konsekventi liecina, ka sēklu eļļu lietošana uzturā sniedz labumu veselībai."
Apgalvojumus par iekaisuma veicināšanu "neapstiprina zinātniskie pierādījumi"
Sēklu eļļas ir pārtikā izmantojamu eļļu grupa, ko, kā jau liecina nosaukums, iegūst no augu sēklām. Parasti tās ir diezgan stipri rafinētas, lai gan daudzas no tām pieejamas arī mazāk apstrādātā veidā. Pie sēklu eļļām pieder rapšu, saulespuķu, rīsu kliju, sojas pupu un kukurūzas eļļa. Lielākoties produkti, kas tiek pārdoti ar nosaukumu "augu eļļa", sastāv tieši no sēklu eļļām – bieži vien tas ir saulespuķu un rapšu eļļas maisījums.
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Galvenās bažas par sēklu eļļām saistītas ar vienu faktoru – iekaisumu. Tiek apgalvots, ka omega-6 taukskābes, ko satur lielākā daļa sēklu eļļu, piemēram, linolskābe, lielās devās var būt kaitīgas un laika gaitā veicināt iekaisuma procesus organismā.
Šāds pieņēmums nav gluži bez pamata. Daži pētījumi ar grauzējiem liecina, ka omega-6 taukskābes var veicināt iekaisumu un pārmērīga to uzņemšana ilgtermiņā var radīt negatīvas sekas veselībai.
Taču problēma, protams, ir tā, ka laboratorijas žurkas un peles nav cilvēki. Ļoti liels omega-6 taukskābju daudzums žurkām var izraisīt aknu darbības traucējumus un zarnu problēmas, taču tas nenozīmē, ka neliels daudzums saulespuķu eļļas nodarīs kaitējumu cilvēka zarnām.
Pētījumos ar cilvēkiem šāda saistība īsti neapstiprinās. Cilvēkiem, kuri uzturā uzņem vairāk linolskābes, ir ievērojami zemāks sirds un asinsvadu slimību risks nekā tiem, kuri to uzņem mazāk. Savukārt pētījumi, kuros cilvēku uzturs papildināts ar sēklu eļļām, salīdzinājumā ar placebo nav uzrādījuši būtisku negatīvu ietekmi, bet dažkārt pat nelielus ieguvumus veselībai.
Arī pētījumi ar cilvēkiem neapstiprina saistību starp omega-6 taukskābēm un iekaisumu. Randomizētos klīniskajos pētījumos nav konstatēts, ka šīs taukskābes palielinātu iekaisuma līmeni organismā.
Vienā randomizētā krusteniskā pētījumā vieniem un tiem pašiem dalībniekiem pēc nejaušības principa dažādos periodos tika dotas omega-3 vai omega-6 taukskābes. Rezultāti neuzrādīja atšķirības šo taukskābju ietekmē uz iekaisuma marķieriem.
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Arī rūpīga ģenētisko datu un cēloņsakarību analīze cilvēkiem sniedz maz pierādījumu tam, ka omega-6 taukskābes veicinātu iekaisumu.
Kā norāda Vu, apgalvojumus par omega-6 taukskābju iekaisumu veicinošo iedarbību "neapstiprina zinātniskie pierādījumi".
Biedēšana ar sēklu eļļām ignorē zinātni
Savukārt par dzīvnieku izcelsmes taukiem ir zināms, ka pārmērīga to lietošana, visticamāk, kaitē veselībai. Tie var veicināt zema blīvuma lipoproteīnu jeb tā dēvētā sliktā holesterīna līmeņa paaugstināšanos asinīs, kas savukārt veicina artēriju nosprostošanos un palielina sirdslēkmes risku.
Profesore Bola norāda: "Aizstājot piesātinātos taukus, piemēram, sviestā esošos, ar nepiesātinātajiem taukiem, ko satur rapšu un saulespuķu eļļa, iespējams samazināt ZBL holesterīna līmeni, kas ir nozīmīgs sirds un asinsvadu slimību riska faktors."
Citiem vārdiem sakot, zinātniskais skatījums ir vienkāršs – sēklu eļļas nav kaitīgas. Tajās ir daudz kaloriju, taču citādi tās ir veselībai piemērots produkts. Turklāt, ja ar šīm eļļām uzturā aizstāj piesātinātos taukus, tas, visticamāk, labvēlīgi ietekmēs veselību.
Tad kāpēc sociālajā tīklā "Instagram" redzami satraukti vīrieši, kuri lielveikalu ejās dusmīgi kliedz uz rapšu eļļas pudelēm?
"Jā, savulaik pastāvēja arī zinātniski pamatotas bažas par sēklu eļļām, taču lielākā daļa no tām zinātniskajos pētījumos jau ir atspēkotas.
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Internetā netrūkst cilvēku, kuri biedē sabiedrību ar sēklu eļļu iespējamo kaitīgumu, un tam ir savs izskaidrojums. Daudz lielāku uzmanību iespējams piesaistīt, skaļi kliedzot, ka mūs visus indē, nekā mierīgi izskaidrojot zinātniskos pierādījumus.
Šaubos, vai ažiotāža ap sēklu eļļām tuvākajā laikā norims.
Tomēr no veselības viedokļa sēklu eļļu lietošana, visticamāk, ir labāka izvēle nekā daudzu citu tauku lietošana. Protams, to patēriņš jāierobežo, jo pārmērīga kaloriju uzņemšana veselībai nenāk par labu. Taču neatkarīgi no tā, vai cepat ēdienu, gatavojat majonēzi vai izmantojat eļļu citām kulinārijas vajadzībām, kāda no sēklu eļļām, visticamāk, būs viena no veselīgākajām izvēlēm," raksta Dr. Gideons Mejerovics-Kacs ir epidemiologs, zinātnes popularizētājs un vecākais pētnieks Volongongas Universitātē Austrālijā.
"Antiviral" ir reizi divās nedēļās publicēta rakstu sleja, kurā tiek analizēti zinātniskie pierādījumi, kas ir veselības ziņu pamatā, un pārbaudīts populāru apgalvojumu par veselību patiesums.