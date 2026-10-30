Balcia - vienīgais apdrošinātājs Latvijā, kas militāro risku segumam nenosaka atsevišķu atlīdzības limitu
Ģeopolitiskā situācija pasaulē liek citādi paraudzīties arī uz mājokļa drošību. Dronu incidenti Baltijā un karadarbības radītie riski aktualizē jautājumu, vai tradicionālā mājokļa apdrošināšana atbilst mūsdienu realitātei. Tehnoloģiju apdrošināšanas uzņēmums Balcia piedāvā militāro risku segumu bez atsevišķa atlīdzības limita. Šī pieeja atšķir uzņēmumu no citiem apdrošinātājiem Latvijā.
Domājot par mājokļa apdrošināšanu, cilvēki visbiežāk iedomājas ikdienā sastopamus un viegli apjaušamus riskus – ugunsgrēku, applūšanu, vētras postījumus vai zādzību. Taču esošie apstākļi Eiropā liek pievērst uzmanību arī riskiem, kas vēl nesen daudziem šķita attāli un maz ticami.
Dronu incidenti reģionā šo jautājumu padara arvien aktuālāku. Arī nesenie notikumi Lietuvā, kā arī Latvijas vidienē vairākos novados izsūtītie šūnapraides brīdinājumi saistībā ar iespējamu gaisa apdraudējumu atgādina, ka drošības situācija reģionā var tieši ietekmēt iedzīvotāju ikdienu. Lai gan šādi brīdinājumi paši par sevi nenozīmē, ka īpašumam nodarīti bojājumi, tie liek pievērst lielāku uzmanību arī mājokļa aizsardzībai. Tāpēc, izvēloties mājokļa apdrošināšanu, ir vērts noskaidrot, vai tā sedz arī dronu atlūzu, raķešu, šāviņu un sprādzienviļņu radītos bojājumus.
“Pasaule mainās, un līdz ar to mainās arī riski, kas var skart mūsu klientu mājokļus. Apdrošināšanas uzdevums ir sekot līdzi šīm pārmaiņām un piedāvāt risinājumus, kas atbilst aktuālajai situācijai. Ņemot vērā ģeopolitisko nenoteiktību un dronu incidentus reģionā, uzskatām, ka ir svarīgi paplašināt mājokļa aizsardzību, iekļaujot arī militāru un politisku notikumu radītos riskus. Kontrolēt mēs tos nevaram, taču varam sniegt cilvēkiem vairāk sirdsmiera, apzinoties, ka viņu mājoklis ir pasargāts arī situācijās, par kurām vēl pirms dažiem gadiem pat neaizdomājāmies. Mūsu mērķis ir sniegt lielāku drošības sajūtu laikā, kad apkārtējā pasaulē ir tik daudz nenoteiktības,” norāda Balcia Latvijas biznesa vadītājs Edgars Korzāns.
Būtiskākā priekšrocība – nav atsevišķa atlīdzības limita
Izvēloties mājokļa apdrošināšanu, svarīgi pievērst uzmanību ne tikai tam, kādi riski tiek segti, bet arī tam, kā tiek noteikta atlīdzība. Balcia militāro risku seguma būtiskā atšķirība ir tā, ka tam nav noteikts atsevišķs atlīdzības limits.
Tas nozīmē, ka atlīdzība par attiecīgā riska radītajiem zaudējumiem netiek ierobežota ar atsevišķu tikai militāro risku segumam paredzētu summu. Tās apmēru nosaka atbilstoši apdrošinātā īpašuma atjaunošanas vērtībai, kustamās mantas apdrošinājuma summai un apdrošināšanas līguma noteikumiem.
“Šādi notikumi paši par sevi rada satraukumu, un pēdējais, ko cilvēks tādā brīdī vēlas, ir papildu neskaidrība par sava mājokļa aizsardzību. Tāpēc militāro risku segumam nenosakām atsevišķu atlīdzības limitu. Mēs vēlamies, lai cilvēkiem būtu lielāka drošības sajūta un pārliecība, ka arī neparedzētās situācijās viņi varēs paļauties uz apdrošināšanas aizsardzību un saņemt atlīdzību saskaņā ar polises nosacījumiem,” norāda Balcia Latvijas biznesa vadītājs Edgars Korzāns.
Ko ietver militāro risku segums?
Militāro risku segums paplašina ierasto mājokļa apdrošināšanas aizsardzību, paredzot atlīdzību par zaudējumiem, ko saskaņā ar polises noteikumiem izraisījuši konkrēti notikumi.
Balcia piedāvātais segums ietver zaudējumus, ko var radīt militārie bezpilota lidaparāti, raķetes, atlūzas, šāviņi un sprādzienviļņi, kā arī karadarbība, terorisms, sabotāža, masu nekārtības, sacelšanās un valsts apvērsums. Konkrēta notikuma atbilstība segumam tiek vērtēta saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem.
Balcia klientiem militāro risku segums ir pieejams, iegādājoties Mājokļa apdrošināšanu. Jaunie klienti to var iekļaut polisē uzreiz, savukārt esošajiem klientiem ir iespēja iegādāties jaunu polisi ar šo segumu. Izvēloties apdrošināšanu, ir svarīgi iepazīties ar polises nosacījumiem un pārliecināties, kāda aizsardzība ir iekļauta piedāvājumā.