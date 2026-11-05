Spānijas uztura speciālisti iesaka šos konservus ēst trīs reizes nedēļā
Šie konservi ir lielisks papildinājums daudzveidīgam un sabalansētam uzturam.
Kā raksta portāls "aufeminin.com", Spānijas uztura speciālisti uzskata konservētas sardīnes par uzturvielām bagātu pārtikas produktu un iesaka tās iekļaut ēdienkartē divas līdz trīs reizes nedēļā.
Tas palīdz uzņemt vairāk olbaltumvielu pēc 50 gadu vecuma, kad pakāpeniski samazinās muskuļu masa, turklāt sardīnes ļauj ātri un vienkārši pagatavot dažādus ēdienus.
Kāds ir ieguvums veselībai?
Pirmais, par ko eksperti ir vienisprātis, ir šo zivju konservu augstā uzturvērtība. Uztura speciāliste Karla Rosīni norāda, ka konservētas sardīnes ir "lielisks augstvērtīgu olbaltumvielu, kā arī omega-3 taukskābju avots, kuru labvēlīgā ietekme uz veselību ir neapstrīdama".
Uztura speciāliste Patrīcija Ortega uzsver, ka sardīnes "nodrošina organismu ar augstvērtīgām olbaltumvielām, omega-3 taukskābēm (EPS un DHS), kalciju (ja konservos ir arī zivju asakas) un D vitamīnu".
Savukārt uztura speciāliste Sonja Saesa piebilst, ka papildus šīm svarīgajām uzturvielām sardīņu konservos ir arī citas organismam nepieciešamas uzturvielas un minerālvielas, kas labvēlīgi ietekmē veselību.
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Kāpēc sardīnes ir īpaši vērtīgas pēc 50 gadu vecuma?
Sardīnes palīdz cīnīties ar problēmu, kas bieži skar sievietes pēc 50 gadu vecuma, – osteoporozi jeb kaulu trauslumu. Kalcijs ir īpaši nepieciešams pēc 50 gadu vecuma, kad kaulu masas zudums var paātrināties, sevišķi menopauzes laikā. Savukārt sardīnes izceļas ar augstu kalcija saturu.
Kā norāda uztura speciāliste Karla Rosīni, konservētas sardīnes parasti tiek ēstas kopā ar asakām, kas ir īpaši bagātas ar šo minerālvielu. Tādēļ sardīnes ir ļoti vērtīgs produkts kaulu veselības uzturēšanai. Turklāt šo zivju konservu uzturvērtību palielina arī D vitamīna klātbūtne, jo tas veicina kalcija uzsūkšanos organismā un palīdz saglabāt stiprus un veselus kaulus.
Vienkāršākais variants ātrām pusdienām
Viena no sardīņu priekšrocībām ir tā, ka tās nav papildus jāgatavo. Vienkārši uzlieciet dažas sardīnes uz pilngraudu maizes šķēles, pievienojiet nedaudz citrona sulas, svaigus zaļumus, kā arī gurķa vai tomāta šķēlītes. Vien pāris minūšu laikā būsiet pagatavojuši olbaltumvielām un omega-3 taukskābēm bagātu maltīti – ideālu variantu ātrām pusdienām.
Vēl viena ideja ātrai uzkodai – saspaidiet sardīnes ar dakšiņu un sajauciet ar mīksto sieru. Iegūsiet maigu un gardu smēriņu, ko var pasniegt kopā ar svaigiem dārzeņiem un pilngraudu maizes šķēli.
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Visbeidzot, pamēģiniet pievienot sardīnes salātiem. Tā ir garšīga un cenas ziņā pieejama sastāvdaļa, kas parastus salātus var pārvērst pilnvērtīgā maltītē.