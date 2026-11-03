Latvijā to teju vai met pakaļ, bet patiesībā šis dārzenis ir īsts dārgums
Viegls un mazkaloriju dārzenis, kuru vērts iekļaut ikdienas uzturā.
Kā raksta portāls "Kuchnia:, tas satur daudz ūdens, šķiedrvielu, vitamīnu un minerālvielu, kas nepieciešamas normālai organisma darbībai.
Pateicoties maigajai garšai un daudzveidīgajām izmantošanas iespējām, kabacis ir piemērots dažādu ēdienu pagatavošanai, tostarp cilvēkiem ar jutīgu gremošanas sistēmu.
Kā kabacis ietekmē zarnu darbību?
Kabacis satur daudz ūdens un šķiedrvielu, kas palīdz uzturēt normālu zarnu peristaltiku un regulāru vēdera izeju. Turklāt šis dārzenis parasti ir viegli sagremojams un var kļūt par daļu no viegla, sabalansēta uztura, īpaši cilvēkiem, kuri pēc ēšanas bieži izjūt smaguma sajūtu vēderā.
Kā norāda izdevums, nozīme ir arī pagatavošanas veidam. Kabačus vislabāk gatavot tvaicējot vai sautējot nelielā eļļas daudzumā. Šādi pagatavoti ēdieni satur mazāk tauku un var būt vieglāk sagremojami. Savukārt no fritēšanas jeb cepšanas lielā eļļas daudzumā vēlams izvairīties, īpaši tad, ja trekni ēdieni izraisa diskomfortu vēderā.
Ieguvumi veselībai
Kabaču labvēlīgā ietekme uz veselību neaprobežojas tikai ar gremošanas sistēmu. Tie satur kāliju, magniju un C vitamīnu. Kālijs ir nepieciešams normālai muskuļu darbībai un asinsspiediena uzturēšanai, savukārt magnijs piedalās nervu sistēmas darbības nodrošināšanā.
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Kabači satur arī luteīnu un zeaksantīnu – karotinoīdus, kuriem ir svarīga nozīme acu veselības uzturēšanā. Savukārt B grupas vitamīni palīdz nodrošināt normālu nervu sistēmas darbību. Tomēr kabaču lietošana uzturā pati par sevi negarantē atmiņas vai koncentrēšanās spēju uzlabošanos – būtiskākais ir pilnvērtīgs un daudzveidīgs uzturs.
Kā uzturēt zarnu veselību – speciālistu ieteikumi
Kabaču iekļaušana ēdienkartē ir tikai viens no veidiem, kā rūpēties par gremošanas sistēmas veselību. Normālai zarnu darbībai svarīgs ir daudzveidīgs uzturs, pietiekama šķidruma uzņemšana un regulāras fiziskās aktivitātes.
Kā norāda izdevums, šķiedrvielu daudzumu uzturā ieteicams palielināt pakāpeniski, jo straujas pārmaiņas var pastiprināt vēdera pūšanos. Tāpat svarīgi ņemt vērā organisma individuālo reakciju uz dažādiem pārtikas produktiem.
Ja aizcietējumi, vēdera pūšanās vai citi gremošanas traucējumi saglabājas ilgstoši, ieteicams vērsties pie ārsta, nevis paļauties tikai uz uztura izmaiņām.