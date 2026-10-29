Pārbaudītas receptes! Maize, kotletes un citi gardumi no kāposta
Kāposts ir viens no senākajiem dārzeņiem mūsu ēdienkartē, un neatstāj bez ievērības arī zilos kāpostus – garša būtiski neatšķiras, bet pavisam cita estētika.
Kāpostu maize
Tā gluži nav maize tradicionālā izpratnē, taču pietiekami vienkārši uzcepama no pieejamiem produktiem un sātīga.
6–8 porcijas
2 stundas 10 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
1 kāpostgalva (ap 1 kg)
8–9 bekona šķēles
⅔ glāzes miltu
⅔ glāzes piena
2 olas + 1 olas dzeltenums
2 ēdk. kausēta sviesta
½ tējk. sāls
¼ tējk. cepampulvera
¼ tējk. maltu balto piparu
Pagatavošana:
1. Kāpostu sadali četrās daļās, izgriez kacenu, liec katlā un vieglā sālsūdenī vāri aptuveni 30 minūtes, līdz tas kļuvis pavisam mīksts. Liec to sietā, noskalo ar aukstu ūdeni, ļauj notecēties, smalki sakapā.
2. Bekonu aukstā pannā uz vidējas liesmas cep līdz kraukšķīgumam. Izņem no pannas un liec uz šķīvja, uz kura izklāta papīra salvete. Ļauj, lai atdzist, tad sadrupini un noliec malā.
3. Bļodā sajauc miltus, sāli, cepampulveri, piparus, piesit olas, iejauc sviestu un pienu un rūpīgi maisi, līdz veidojas samtaina masa. Atstāj, lai 30 minūtes pastāv.
4. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Ar papīru izoderē nelielu skārda cepamplāti. Mīklā iemaisi kāpostus un bekonu, tad visu liec cepamplātī, izlīdzini, liec cepeškrāsnī un cep 55 minūtes, līdz virsiņa tapusi apetītlīgi zeltaina. Izņem no krāsns, padzesē, griez gabalos un pasniedz
Skābēti kāposti
Ja dzīvo nelielā dzīvoklītī, kur muciņai vietas nav, kāpostus ieskābē 3 litru burkā.
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Sastāvdaļas:
vidēji stingra kāpostgalva
sāls un ķimenes
Pagatavošana:
Kāpostu saēvelē ar ēveli vai izmanto virtuves kombainu, ieber 3 l burkā, pievieno mazliet sāls un ķimeņu, sastampā. Noliec 4–5 dienas pastāvēt virtuvē istabas temperatūrā. Uzliec vāku, glabā ledusskapī.
Kāpostu kotletes
Var pievienot jebkuras sev tīkamās garšvielas.
Sastāvdaļas:
1 kg kāposta
3 olas
100 g miltu vai rīvmaizes
50 g sviesta
sāls
Pagatavošana:
Smalki sakapātus kapostus sasautē sviestā, atdzesē, pievieno sakultas olas un miltus vai rīvmaizi, pasāli. Tad ar rokām veido kotletes un cep uzkarsētā pannā sviestā brūnas.
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Rudens salāti
Gardi salāti ikdienas pusdienām.
Sastāvdaļas:
5 kg galviņkāpostu
1 kg burkānu
1 kg sīpolu
1 kg paprikas
½ l galda etiķa
½ l saulespuķu eļļas
350 g cukura
4 ēdk. ar kaudzi rupjās sāls
Pagatavošana:
1. Saēvelē kāpostu, rupji sarīvē burkānu, sagriez salmiņos sīpolu un papriku. Visu samaisi, taču nespaidi. Pievieno sāli, cukuru, etiķi un eļļu un vēlreiz visu samaisi.
2. Piespiežot saliec burkās, trīs dienas turi istabas temperatūrā, tad aizvāko un liec vēsumā.
Galviņkāposta karbonāde
Sātīgais variants, kur cepšanai izmanto sviestu, turklāt ar to neskopojas. Taču panēšanai vari izmantot tikai miltus un cept augu eļļā.
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Sastāvdaļas:
1 neliela stingra kāpostgalva
2 olas
100 g sviesta
100 g rīvmaizes
sāls
skābais krējums pasniegšanai
Pagatavošana:
Kāpostgalvai izgriez kacenu, liec sālsūdenī un vāri, līdz tā ir gandrīz mīksta. Izvelc no ūdens, liec sietā, lai notekas. Pa to laiku sakul olas, citā šķīvī ieber rīvmaizi, uzkarsē pannu, kurā izkarsē vismaz ēdmakaroti sviesta. Kāpostu sagriez šķēlēs, apviļā olā, pasāli, apvārti rīvmaizē un cep, līdz smuki apbrūnē. Pasniedz ar skābo krējumu.