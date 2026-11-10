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Šodien 05:33
Vērtīgi zināt: 5 lietas jūsu mājoklī, kas patērē vairāk elektrības, nekā domājat
Elektrības rēķina lielumu ietekmē ne tikai tas, cik bieži lietojam veļas mazgājamo mašīnu vai elektrisko tējkannu. Ievērojama daļa elektroenerģijas tiek patērēta arī mājokļa apsildīšanai un dzesēšanai, apgaismojumam, kā arī sadzīves tehnikas un elektronisko ierīču darbināšanai.
Turklāt dažas ierīces patērē elektrību pat gaidstāves režīmā. Šādi šķietami nemanāmi tēriņi laika gaitā var veidot ievērojamu summu, kas mēneša beigās atspoguļojas elektrības rēķinā.
Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, vērts pievērst uzmanību pieciem galvenajiem elektrības tēriņu avotiem un pārskatīt dažus ikdienas paradumus.