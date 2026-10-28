Bezadatu ezītis Ollijs kļuvis par soctīklu zvaigzni. Viņu pašu gaida smaga cīņa par atveseļošanos
Slimības dēļ adatas zaudējušais ezītis Ollijs ir iekarojis miljoniem cilvēku sirdis, kamēr glābēji palīdz viņam atveseļoties.
Video ar ezīti Olliju, kurš zaudējis gandrīz visas adatas, internetā skatīti vairāk nekā 13 miljonus reižu, apgalvo “Daily Mirror”. Viņa neparastais izskats, ko izraisījusi infekcija, piesaistījis milzīgu uzmanību – cilvēki salīdzina ezīti gan ar kartupeli, gan sarullētu zeķi.
Ļoti smagā stāvoklī Ollijs nonāca dzīvnieku glābšanas organizācijas “Prickles in a Pickle”, kas specializējas tieši ežu glābšanā, darbinieku aprūpē. Glābējiem nācās pieredzēt sirdi plosošu skatu – ikreiz, kad ezītis atvēra muti, viņam sākās asiņošana. Veterinārārsti atklāja, ka dzīvnieks sirgst ar ādas sēnīšu infekciju jeb cirpējēdi, kā arī bakteriālu infekciju, kuru dēļ viņš bija zaudējis lielāko daļu adatu.
Kopš tā laika Ollijs pamazām atveseļojas šīs labdarības organizācijas aprūpē Anglijas Devonas grāfistē, Anglijā. Tomēr viņa veselības stāvoklis vēl nav pietiekami labs, lai ezīti varētu palaist atpakaļ savvaļā.
“Kreveles ap viņa purniņu bija tik biezas, ka viņš nespēja normāli atvērt muti, lai paēstu. Ikreiz, kad viņš mēģināja to izdarīt, sākās asiņošana. Tas viņam sagādāja ļoti lielas sāpes,” atzina “Prickles in a Pickle” līdzdibinātāja Džūdija Tomsone. “Tagad viņš izskatās daudz labāk. Ādas stāvoklis ir uzlabojies, un kreveļu ir krietni mazāk. Viņš jau ēd patstāvīgi un spēj saglabāt stabilu svaru. Protams, nav vēlams savvaļas dzīvnieku ilgstoši turēt nebrīvē. Taču, kamēr viņa veselības stāvoklis uzlabojas, tas ir pieņemami.”
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Kamēr glābēji rūpējas par Ollija atveseļošanos, viņa neparastais izskats piesaistījis vairāk nekā 13 miljonu interneta lietotāju uzmanību. Vieniem slimais ezītis atgādina avokado, bet citiem – sarullētu zeķi. “Viņa izskata dēļ cilvēki viņu salīdzina ar visdažādākajām lietām – piemēram, sarullētu zeķi vai milzīgu kartupeli. Es publicēju video, lai mūsu brīvprātīgie, sekotāji un plašāka sabiedrība varētu redzēt, kā izskatās ezis bez adatām,” sacīja Tomsone. “Tas, protams, nav skats, ko var redzēt katru dienu. Diemžēl arī pašus ežus mūsdienās vairs negadās sastapt tik bieži. Bez adatām tie izskatās tik neparasti, ka cilvēki, iespējams, pat nespētu saprast, kāds dzīvnieks ir viņu priekšā.”
“Prickles in a Pickle” norāda, ka pieaugušam ezim uz ķermeņa var būt līdz pat 7000 adatu. Katra adata ir aptuveni divus līdz trīs centimetrus gara, un tās ir eža galvenais aizsardzības līdzeklis pret plēsējiem. Savā jaunākajā ziedojumu vākšanas kampaņā labdarības organizācija cer savākt 7000 sterliņu mārciņu – simboliski pa vienai mārciņai par katru adatu, kādai vajadzētu būt veselam pieaugušam ezim.
Jāpiebilst, ka ežiem dzīves laikā adatas dabiski izkrīt un to vietā izaug jaunas. Adatas veido keratīns – tas pats proteīns, no kura sastāv cilvēka mati un nagi. Tās nodrošina dzīvniekam vitāli svarīgu aizsardzību pret plēsējiem. Jaundzimušiem ezīšiem ir mīkstas, gaišas adatiņas, kas parādās dažu stundu laikā pēc piedzimšanas. Mazajiem ežiem augot, sāk veidoties tumšākas un izturīgākas adatas, kas turpmāko nedēļu laikā pakāpeniski nomaina sākotnējās. Tomēr masveidīga adatu izkrišana un kaili, krevelēm klāti ādas laukumi var liecināt par nopietnām veselības problēmām. Adatu izkrišanu var izraisīt ne tikai cirpējēde, bet arī ērces un bakteriālas infekcijas, kas bojā dzīvnieka ādu. Zaudēto adatu vietā var izaugt jaunas, taču atveseļošanās prasa laiku, bet līdz tam ezis paliek neaizsargāts pret iespējamiem uzbrucējiem.
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“Ollija stāsts nav tikai par viņu pašu. Viņš var kļūt par sava veida vēstnesi, kas palīdz pievērst uzmanību arī citiem ežiem,” uzsvēra Tomsone. “Svarīgākais ir sabiedrības informēšana, jo lielākā daļa cilvēku nezina, kā izskatās ezis bez adatām, un līdz ar to arī nezina, kā šādam dzīvniekam palīdzēt.”
Pirms septiņiem gadiem organizācija gadā aprūpēja aptuveni 40 ežu. Tagad tās aprūpē ik gadu nonāk vairāk nekā 1000 dzīvnieku, un reizēm vienlaikus jāgādā pat par 200 ežiem, vēsta “New York Post”. Labdarības organizācijai Ollija stāsts devis iespēju pievērst sabiedrības uzmanību problēmām, ar kurām saskaras šie dzīvnieki, kā arī atgādināt, cik svarīgs ir atbalsts savvaļas dzīvnieku glābšanas centriem.
“Tas viss ir bijis vienkārši fenomenāli, un mums pašiem ļoti īsā laikā nācies daudz ko apgūt. Šis stāsts mudina cilvēkus runāt par ežiem un aizdomāties par plašākām problēmām. Ja atrodat ezi bez adatām, viņam patiešām ir nepieciešama palīdzība, jo viņš nespēj sevi aizsargāt,” uzskata Tomsone.