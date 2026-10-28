Uzmanību, sarkanā biete! Četras RECEPŠU idejas
Kad bietes novāktas, tās jāēd, cik vien var, jo tieši tagad tās ir visgardākās un veselīgākās.
Biešu zupa
Garšas uzlabošanai zupai var pievienot sēnes vai apceptu bekonu.
40 minūtes
4–6 personām
Sastāvdaļas:
2 l dārzeņu buljona
4 vidēji kartupeļi
2 vidējas bietes
2 burkāni
1 citrons
200 g kāpostu
2 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. cukura
2 ēdk. tomātu pastas
1 rozmarīna zariņš
1 tējk. sāls
sakapātas dilles
Pagatavošana:
1. Bietes nomizo un sarīvē salmiņos. Lej pannā eļļu un uz straujas uguns maisot cep bietes 5 minūtes. Pārkaisi ar cukuru un pieliec tomātu pastu. Samaisi un turpini cept mērenākā karstumā vēl pāris minūtes. Tad iemaisi 1 ēdk. citrona sulas.
2. Dārzeņus notīri un sagriez kumosa izmēra gabalos. Liec katlā kopā ar rozmarīnu, pārlej ar buljonu un vāri apmēram 15 minūtes, līdz tie mīksti.
3. Pievieno saceptās bietes un vāri zupu uz mierīgas uguns vēl 10 minūtes. Ja nepieciešams, pieber sāli. Pasniedzot pārkaisi ar dillēm.
Cepts lasis ar bietēm
Laša cepšanas ilgums atkarīgs no tā, cik gatavu to vēlies. Sulīga, vidēji izcepta laša iekšējai temperatūrai jābūt 53–55 grādi.
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30 minūtes
4 personām
Sastāvdaļas:
4 laša filejas gabali, ap 150 g katrs
2 ceptas vai vārītas vidējas bietes
150 g skābā krējuma
1 citrons
2 ēdk. rīvmaizes
2 ēdk. sakapātu diļļu
1 ēdk. olīveļļas
1 tējk. Dižonas sinepju
1 tējk. mārrutku
1 tējk. cukura
eļļa cepšanai
sāls, malti pipari
Pagatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Laša filejas gabalus sasāli, sapiparo, apviļā rīvmaizē un uz pannas eļļā ātri apbrūnini no abām pusēm. Tad pārliec lasi cepamtraukā.
2. Bietes sarīvē salmiņos un samaisi ar 1 tējk. rīvētas citrona miziņas un 1 ēdk. citrona sulas, 1 ēdk. diļļu, sinepēm un eļļu. Liec bietes uz filejas gabaliem tā, lai zivs virspuse būtu pilnībā nosegta. Cep krāsnī 20 minūtes.
3. Gatavo mērci. Samaisi krējumu ar mārrutkiem, 1 tējk. citrona sulas, cukuru un šķipsnu sāls. Pasniedzot liec kārtīgu karoti mērces uz biešu kārtas.
Biešu salāti ar āboliem un fetas sieru
Pietiekami sātīgi salāti, lai tos pasniegtu kā vieglas vakariņas.
40 minūtes
4–6 personām
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Sastāvdaļas:
2 nelielas ceptas bietes
|1 ābols
1 sarkanais sīpols
400 g konservētu balto pupiņu (1 kārba)
150 g fetas siera
2 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. citrona sulas
1 tējk. kļavu sīrupa
1 tējk. graudaino sinepju
½ tējk. sāls
¼ tējk. maltu piparu
Pagatavošana:
1. Bietes un ābolu notīri, nomizo un sarīvē salmiņos. Smalki sagriez sīpolu. Pupiņas nokās un zem tekoša ūdens noskalo. Sieru sadrupini.
2. Gatavo mērci. Sakul sinepes, eļļu, citrona sulu, sīrupu, sāli un piparus.
3. Liec dārzeņus un sieru bļodā, pārlej ar mērci un izcilā. Pasniedz ar riecienu grauzdētas maizes.
Biešu un šokolādes kūka
Mitra, bagātīga kūka, ko labi papildina ne pārāk saldais krēms.
40 minūtes
4–6 personām
Sastāvdaļas:
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Kūkai:
200 g tvaicētu biešu
200 g miltu
200 g cukura
3 olas
100 g kakao pulvera
100 g tumšās šokolādes
100 g eļļas
2 tējk. cepamā pulvera
Krēmam:
250 g maskarpones siera
100 g skābā krējuma
1 ēdk. brūnā cukura
Pagatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Garenu formu izklāj ar cepampapīru. Bietes sagriez gabalos un sablendē viendabīgā masā. Pārliec to bļodā vai miksera traukā. Pievieno pārējās kūkas sastāvdaļas, izņemot šokolādi, un ar mikseri sakul viendabīgu mīklu.
2. Šokolādi salauz gabaliņos un iemaisi mīklā. To lej formā un liec krāsnī uz 1 stundu. Kūkas gatavību pārbaudi ar koka skaliņu.
3. Gatavo krēmu. Ar mikseri sakul maskarponi ar krējumu un cukuru. Gatavu kūku griez biezās šķēlēs un pasniedz ar bagātīgu karoti krēma.