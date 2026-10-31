"Vīrs saka - tu esi darbaholiķe!" Ķoņu dzirnavu saimniece Mirdza Čākure savu dzīvi nemainītu ne pret ko
Ķoņu dzirnavu saimniece Mirdza Čākure ir no tiem cilvēkiem, kuriem enerģijas un dzīvesprieka nekad netrūkst – viņa ar vienādu aizrautību cep maizi, uzņem viesus un pat mazgā traukus. Jau 26 gadus viņa saimnieko gandrīz 300 gadu senajās dzirnavās Rūjienas pusē un ir pārliecināta, ka laimes noslēpums slēpjas pavisam vienkāršās lietās.
Ķoņu dzirnavu saimnieci Mirdzu Čākuri satiekam virtuvē. Viņas rokas ir pelēcīgi melnas, jo Mirdza nupat mīcījusi maizes mīklu, un tā joprojām klāj plaukstas. Ja tā nebūtu, kas zina, varbūt mēs klausītos, kā Mirdza uz akordeona spēlē Vecās likteņdzirnas? Tā viņa mēdz sagaidīt dzirnavu viesus – ar siltu smaidu, labu vārdu, dziesmu un gardu ēdienu.
Darbaholiķes prieks
Lai arī ir pirmdiena, kas Ķoņu dzirnavās nozīmē brīvdienu, te valda rosība. “Man patīk, ja varu pārsteigt un iepriecināt cilvēkus. Laikam tas tādēļ, ka savai mammai dzimu kā pārsteigums – viņas dzimšanas dienā,” pasmaida Mirdza. Viņas uzskats un dzīves moto – visu vajag izdarīt tad, kad tas ienāk prātā. “Tikmēr, kamēr ir viegli. Būtībā tā pat ir nepieciešamība, ja gribi kaut ko sasniegt. Padomāju – izdarīju, nevis kaut ko atlikt.”
Būt aizņemtai – tas Mirdzai ļoti iet pie sirds. “Vīrs saka – tu esi darbaholiķe. Bet man patīk viss, ko daru, pilnīgi viss! Arī traukus mazgāt, kaut gan tas aizņem daudz laika.”
Katra kādā dzīves brīdī apgūtā prasme lieti noder dzirnavās. Ķoņu saimniece ir šuvēja, apmeklējusi dažādus kursus – floristikas, saimnieciskās darbības un vēl virkni citu. Visas segas un spilveni viesu namā ir darināti no īstas Latvijā audzētu aitu vilnas, ko pārstrādā tepat Ķoņu dzirnavās. Doma par vilnas segu radīšanu pieder Mirdzai, un to iedvesmoja māsas Mārītes stāstījums par to, kā saimnieki, kuri savulaik veda vilnu pārstrādāt par dziju, paši darinājuši segas un palagus.
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Īstā dzīve sākās dzirnavās
Ideja par dzirnavu iegādi pieder Mirdzas vīram Ilgonim – viņš tās nopirka, lai ražotu elektrību un ar to nopelnītu. Bet laika gaitā tika uzcelts gan viesu nams, gan nemitīgi domāts, kā paplašināt atpūtas piedāvājumu. “Šādu objektu uzturēt tikai ar viesmīlību nav iespējams, jo viss nolietojas un ir nepieciešama attīstība. Bet ideja par viesu uzņemšanu patiesībā nepieder tikai man – tā nāk kopā ar šo vietu. Jo kā bija agrāk? Dzirnavas strādāja divās maiņās, cilvēki brauca gan no tuvākām, gan tālākām vietām un gaidīja rindā savu kārtu, kad tiks pie graudu malšanas. Pārnakšņoja uz saviem maisiem vai šķūņaugšā,” ieskicē Mirdza.
Šīs vēsturiskās vietas saimniece viņa ir jau 26 gadus un, kā pati atzīst, Ķoņu dzirnavās kopš pirmā brīža jutusies kā mājās. Par savām iepriekšējām dzīvēm gan neesot interesējusies, bet ir pārliecināta – viņā ir kaut kas no iepriekšējās dzirnavu saimnieces. “Galvenais, ka tās ir manas, un par to esmu ļoti laimīga. Šīs gandrīz trīssimt gadu vecās dzirnavas ir mana dzīve, kas tā pa īstam sākās, atnākot uz šejieni. Tādēļ man patīk te darboties un gribas, lai ciemiņiem patiktu. Mana māksla uzņēmējdarbībā ir mīlestība.”
Mirdza neslēpj, ka ikdienā netrūkst arī rūpju, jo dzirnavu uzturēšana nav viegls darbs. Vienmēr jādomā, kur savu reizi ietaupīt, kur ieguldīt. “Visu laiku jāpieskata ūdens, jo tam piemīt milzīgs spēks. Divas reizes dzirnavu pamati tika izskaloti; laikus to pamanot, pamatus izdevās nostiprināt.” Mirdzas vīrs Ilgonis esot perfekcionists, un tas apkārtējiem ne vienmēr esot viegli. “Tā ir dzīves skola. Pateicoties vīram, ar visiem varu sadzīvot, ar visiem sadejot, jo zinu, kā pieslīpēties. Tādēļ saku, ka viņš ir zelta stieņa vērtībā. Zini, kā mēdz būt – vīrieši dara vienu darbu, un ļoti kārtīgi, sievietes – četrus vienlaikus, bet mazliet nekārtīgi. (Smejas.) Vispār man ir kolosāla ģimene,” saka divu dēlu mamma un nu jau vairāku mazbērnu vecmāmiņa.
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Beķera meita
Lielākā daļa mūsu sarunas notiek virtuvē. Mirdza steidz izcept karalisko kliņģeri, ko cepusi jau vairāk nekā tūkstoš reižu. Šis kārums labi noderot, ja nepieciešams kādam pielabināties, viņa nosmej. Pirms tam, izņēmusi no krāsns maizes kukulīšus, viņa katru no tiem nobrauka ar sviestu. Ar maizes un ūdenskliņģeru cepšanu saimniece labprāt iepazīstina arī viesus. “Mans tētis bija beķeris, tādēļ mājās vienmēr bija pilnas bļodas ar kūkām un bulciņām. Pie sevis domāju, ka man tā gribētos, kad būšu pieaugusi, un dažreiz tā notiek.” (Pasmaida.) Kūku cepējas gan lielākoties bijušas vecākās māsas, viņas arī vairāk palīdzējušas vecākiem virtuvē. “Mani kā jau pastarīti lutināja, un tas ir ietekmējis visu manu dzīvi. Lutiniet bērnus!” (Skanīgi smiekli.)
Viesmīlību dzirnavu saimniecei iemācījuši vecāki un vecmāmiņa, kura nevienu ciemiņu no mājas nav izlaidusi nepacienātu – kaut ar pašceptu maizīti ar sviesta un ievārījuma kārtu pa virsu. “Vecmāmiņa nekad negāja ciemos bez ciemakukuļa. Esmu tāda pati. Vispār interesanti, ka manī sadzīvo tādas rakstura īpašības kā izšķērdība un taupīgums vienlaikus. Tas ir tik forši, vai ne?”
Savas jubilejas Mirdza nekad neesot īpaši svinējusi – parasti uzcep kūku un pati brauc pie ciemiņiem, nevis otrādi. Toties vīram viņa svētkos Mirdza vienmēr rīkojusi balles un klājusi galdus – kā tagad dzirnavu viesiem. “Saimnieks arī perfekti gatavo. Ir ciemiņi, kuri piezvana, piesaka ierašanos un teic, ka gribētos saimnieka vārīto zupu. Kad vaicāju, kādu zupu, viņi atbild – garšīgu! Jebkādu!”
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Ēdienu svarīgi gatavot no sirds
Kādu ēdienu Mirdza pati uzskata par tādu, ko var ierindot pie zelta receptēm? Atbilde nav ilgi jāmeklē. “No sirds gatavotu. Jebkurš ēdiens, kur ielikta daļiņa no sirds.” Saimniece atklāj, ka viņai ēdiena gatavošanai vajag noskaņoties. Parasti tas nozīmē mazu sarunu ar sevi.
“Viss ir garšīgs, ja svaigs. Man pašai patīk gan senās receptes, kārtīgs lauku ēdiens, gan jaunas un vēl nezināmas garšas un ēdieni. Piemēram, aitas piena produkti – siers, jogurts, kefīrs. Arī šitake sēnes, avokado, augļi, svaigi spiestas sulas, zāļu tējas, ko lietoju tablešu vietā. Vēl man garšo ēdiens, kas gatavots pēc manas mammas receptēm, piemēram, brokastu putra. Iepriekšējā vakarā sagriez šķēlēs kartupeļus, izvāri ūdenī, pielej saldo krējumu vai pienu un tad ar miltiem biezini. Klāt pievieno saceptu gaļu.”
Ķoņu dzirnavu saimniece vaļsirdīgi atzīst, ka viņu visvairāk uztrauc, ja viesi ierodas ātrāk par norunāto laiku. “Jo tad man uz sirdsapziņas paliek tas, ka nevarēju visu izdarīt tik labi, cik vēlējos. Bet man vienmēr gribas, lai viss ir vislabāk pilnīgi visās lietās!”
Karaliskais kliņģeris
Mirdzai patīk mīklu sadalīt četrās daļās un cept divus mazus kliņģerus – tad tie ātrāk izcepas.
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750 g miltu
300 g mandeļu
300 g rozīņu
250 g sviesta (vai margarīna)
1 glāze silta piena
3 olas
100 g pūdercukura
50 g rauga
2 ēdk. cukura
1 ēdk. rīvētas citrona miziņas
1 tējk. sāls
šķipsniņa safrāna
1. Gatavo pildījumu. Izkausē 150 g sviesta un samaisi ar pūdercukuru un rīvētajām citrona miziņām. Rozīnes nomazgā un uz neilgu laiku atstāj ūdenī, tad notecini.
2. Atdali olu baltumus no dzeltenumiem. Baltumus ielej glāzē. Izkausē atlikušo sviestu. Bļodā ber raugu, cukuru, sāli, miltus, safrānu, pievieno izkausēto sviestu, olu dzeltenumus un mīci mīklu. Kad ir kārtīgi samīcīta, pārklāj ar dvieli, lai uzrūgst.
3. Kad mīkla uzrūgusi, sadali to četrās un izrullē apmēram 20x50 cm lielos gabalos.
4. Katru gabalu pārsmērē ar pildījumu, pārkaisi ar rozīnēm un sarullē tādā kā trubiņā. Abas daļas savij pīnē.
5. Pannā ieklāj cepampapīru, uz tā novieto pīni, ko izveido kliņģera formā. Ar dakšiņu nedaudz sakul olu baltumus un pārsmērē ar to kliņģeri. Uz kliņģera liec rozīnes un atkal pārsmērē ar olbaltumu. Lai kliņģera caurumi. neaizcepas, tajos var ielikt vīna pudeļu korķus.
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7. Cep 180 grādos, līdz visa māja smaržo un kliņģeris gatavs.