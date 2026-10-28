Lai gan aukstajā laikā gliemežu aktivitāte samazinās, to olas un daļa jauno īpatņu spēj pārziemot augsnē, zem lapām un citās paslēptuvēs.
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Šodien 07:05
Ko izdarīt jau rudenī, lai dārzā nākamgad nebūtu kailgliemežu
Ja šovasar kailgliemeži apsēduši dārzu, nograuzuši salātus, sabojājuši ābolus un zemenes, kā arī izpostījuši puķu dobes, nevajag gaidīt nākamo pavasari, lai sāktu ar tiem cīnīties. Tieši rudens ir viens no svarīgākajiem brīžiem, kad var ievērojami samazināt gliemežu nākamajā sezonā. Turklāt vairākus efektīvus paņēmienus var izmantot bez ķīmiskajiem līdzekļiem.
Daudzi dārzkopji uzskata, ka līdz ar pirmajām salnām kailgliemežu problēma atrisināsies pati no sevis. Diemžēl tā nenotiek. Lai gan aukstajā laikā gliemežu aktivitāte samazinās, to olas un daļa jauno īpatņu spēj pārziemot augsnē, zem lapām un citās paslēptuvēs.
Latvijā īpašas raizes sagādā invazīvais Spānijas kailgliemezis. Kā skaidro Dabas aizsardzības pārvalde (DAP), viens šīs sugas īpatnis gada laikā spēj izdēt līdz pat 500 olām. Intensīvākā olu dēšana notiek no jūnija līdz septembrim, taču piemērotos apstākļos olas dārzā atrodamas arī vēlāk rudenī.