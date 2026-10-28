Remontēt vai pirkt jaunu? Kā rīkoties, ja negaidīti saplīst sadzīves tehnika
Veļasmašīna pārstāj darboties tieši pirms lielās veļas dienas, ledusskapis pēkšņi vairs nedzesē, bet trauku mazgājamā mašīna sāk izdot aizdomīgas skaņas. Sadzīves tehnika mēdz saplīst visnepiemērotākajā brīdī, radot ne tikai neērtības, bet arī neplānotus izdevumus. Šādās situācijās rodas jautājums – vai izdevīgāk remontēt esošo ierīci vai iegādāties jaunu?
Lai pieņemtu pārdomātu lēmumu, svarīgi izvērtēt ierīces vecumu, remonta izmaksas, energoefektivitāti, kā arī pieejamo budžetu.
1. Noskaidro, vai ierīci iespējams salabot
Pirms steidzies uz veikalu pēc jaunas sadzīves tehnikas, noskaidro bojājuma iemeslu. Dažkārt problēma var būt pavisam vienkārša – aizsērējis filtrs, nolietota detaļa vai nepareizi iestatīts darbības režīms.
Vispirms pārbaudi ierīces lietošanas instrukciju. Ja problēmu neizdodas atrisināt, sazinies ar kvalificētu speciālistu, kurš var novērtēt bojājumu un sagatavot remonta izmaksu tāmi.
Pirms remonta veikšanas noskaidro:
- Cik izmaksās diagnostika, detaļas un remontdarbi?
- Vai remontam tiek nodrošināta garantija?
- Cik ilgi ierīce pēc remonta varētu kalpot?
- Vai ierīcei vēl ir spēkā garantija?
Atceries, ka atsevišķos gadījumos remontu vai ierīces nomaiņu iespējams veikt bez papildu izmaksām, ja bojājumu sedz garantija vai patērētāja likumā noteiktās tiesības.
2. Salīdzini remonta izmaksas ar jaunas ierīces cenu
Viens no būtiskākajiem faktoriem ir remonta izmaksu attiecība pret jaunas ierīces cenu.
Piemēram, ja veļasmašīnas remonts izmaksā 80 eiro, bet līdzvērtīga jauna ierīce maksā 450 eiro, remonts var būt ekonomiski pamatots. Savukārt, ja remonts izmaksā 250 eiro un ierīce jau ir vairāk nekā desmit gadus veca, ir vērts apsvērt tās nomaiņu.
Lai izvērtētu remonta izdevīgumu, var izmantot vienkāršu salīdzinājumu – ja remonta izmaksas pārsniedz pusi no jaunas ierīces cenas, rūpīgāk jāizvērtē, vai remonts atmaksāsies. Pieņemot lēmumu, vērts padomāt arī par ierīces kopējo tehnisko stāvokli un to, cik ilgi tā vēl varētu kalpot.
3. Neaizmirsti par elektroenerģijas patēriņu
Vecāka sadzīves tehnika dažkārt patērē ievērojami vairāk elektroenerģijas vai ūdens nekā mūsdienīgi modeļi. Tāpēc, salīdzinot remontu ar jaunas ierīces iegādi, ir vērts domāt arī par ilgtermiņa izmaksām.
Piemēram, izvēloties jaunu ledusskapi, pievērs uzmanību tā energoefektivitātes marķējumam un norādītajam elektroenerģijas patēriņam gadā. Šie rādītāji palīdzēs aptuveni aprēķināt potenciālo ietaupījumu.
Vienlaikus jāatceras, ka jaunas ierīces iegāde ne vienmēr ir finansiāli izdevīgākais risinājums. Ja esošajai tehnikai nepieciešams tikai neliels remonts, tās turpmāka izmantošana var būt gan ekonomiskāka, gan videi draudzīgāka.
4. Kā rīkoties, ja izdevumi nav ieplānoti budžetā?
Negaidīts sadzīves tehnikas bojājums var radīt papildu slodzi ģimenes budžetam, īpaši tad, ja nepieciešams nomainīt ikdienā būtisku ierīci, piemēram, ledusskapi vai veļasmašīnu.
Vispirms izvērtē, vai izdevumus iespējams segt no uzkrājumiem. Tieši šādām situācijām noder finanšu drošības spilvens – naudas rezerve neparedzētiem gadījumiem.
Ja uzkrājumu nepietiek, apsver alternatīvas:
- Salīdzini cenas dažādos veikalos.
- Apsver kvalitatīvas lietotas vai atjaunotas tehnikas iegādi.
- Izvērtē, vai pirkumu iespējams atlikt.
- Pārskati ikmēneša izdevumus un iespējas ietaupīt.
Ja sadzīves tehnikas nomaiņa ir neatliekama, aizdevums var šķist viens no iespējamiem risinājumiem. Tomēr pirms šādu saistību uzņemšanās svarīgi aprēķināt ne tikai nepieciešamo pirkuma summu, bet arī procentu maksājumus, citas izmaksas un ietekmi uz ikmēneša budžetu. Īpaši būtiski pārliecināties, ka neparedzētais pirkums neradīs ilgstošu finansiālu slogu.
5. Kā izvairīties no līdzīgiem izdevumiem nākotnē?
Lai gan pilnībā novērst sadzīves tehnikas bojājumus nav iespējams, regulāra apkope var palīdzēt pagarināt ierīču kalpošanas laiku.
Piemēram, veļasmašīnai ieteicams regulāri tīrīt filtru, ledusskapim pārbaudīt durvju blīvējumu, bet trauku mazgājamajai mašīnai – sekot ražotāja apkopes norādījumiem.
Noderīgi ir arī savlaicīgi plānot lielākus pirkumus. Ja ierīce jau ir nokalpojusi vairākus gadus un tās darbība kļūst neuzticama, vari sākt veidot uzkrājumu iespējamai nomaiņai.
Finanšu plānošanas nozīme īpaši atklājas situācijās, kad rodas neparedzēti izdevumi. Lai gan ātrie kredīti dažkārt tiek uztverti kā iespēja nekavējoties atrisināt naudas trūkumu, to izmantošana bez rūpīgas izvērtēšanas var palielināt kopējos izdevumus. Regulāra uzkrājumu veidošana palīdz mazināt nepieciešamību pieņemt steidzīgus finanšu lēmumus.
Pārdomāts lēmums palīdz ietaupīt
Saplīsusi sadzīves tehnika ne vienmēr nozīmē, ka nekavējoties jāiegādājas jauna. Dažkārt pietiek ar nelielu remontu, lai ierīce kalpotu vēl vairākus gadus. Citreiz jaunas, energoefektīvākas tehnikas iegāde var būt saprātīgāks ilgtermiņa risinājums.
Galvenais ir nesteigties, salīdzināt pieejamās iespējas un izvērtēt gan tūlītējās, gan nākotnes izmaksas. Savlaicīga ierīču apkope, pārdomāti pirkumi un nelielu uzkrājumu veidošana var palīdzēt izvairīties no negaidītiem tēriņiem un samazināt finansiālo slogu.
Turklāt rūpes par tehniku neaprobežojas tikai ar lielajām sadzīves ierīcēm. Arī ikdienā izmantotajiem viedtālruņiem, datoriem un citām elektroniskajām ierīcēm nepieciešama pareiza kopšana. Vairāk praktisku padomu lasi bloga rakstā “Telefons, dators un cita elektronika – kā pagarināt ierīču kalpošanas laiku?”, kur uzzināsi, kā ar vienkāršiem ikdienas paradumiem pagarināt elektronikas kalpošanas laiku un izvairīties no liekiem izdevumiem.