Regulāra saldētavas pārskatīšana palīdz ne tikai uzturēt kārtību, bet arī ietaupīt naudu.
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Šodien 11:39
Ieskaties savā saldētavā! Šīs piecas met ārā pēc iespējas ātrāk
Vai zini, kas patiesībā slēpjas tavas saldētavas dziļumos? Eksperti nosauc piecas lietas, no kurām vajadzētu atbrīvoties pēc iespējas ātrāk, taču daudzi tās turpina glabāt gadiem.
Saldētava ir viena no tām vietām mājoklī, kurai ikdienas uzkopšanas laikā bieži nepievēršam pietiekamu uzmanību. Reizēm, meklējot nesen iegādātu produktu, tās dziļumos nejauši atrodam sen aizmirstu zirnīšu paciņu, saldējuma pārpalikumus vai pārtiku, kas tur glabājas jau vairākus gadus. Taču vai viss, kas atrodas saldētavā, joprojām ir derīgs lietošanai uzturā?
Lai gan sasaldēšana ievērojami pagarina pārtikas uzglabāšanas laiku, tas nenozīmē, ka produktus saldētavā var turēt bezgalīgi, nezaudējot to kvalitāti, raksta uzdevums "Good Housekeeping".