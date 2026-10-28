Pusdienas vien 15 minūtēs visai ģimenei - pasta ar Boloņas mērci
Pusdienas ir brīdis, kad ķermenim nepieciešama pilnvērtīga maltīte, lai atjaunotu enerģiju un nodrošinātu spēku turpmākajam darbam. Pilnvērtīgas pusdienas palīdz koncentrēties un saglabāt produktivitāti visas dienas garumā. Veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītājs “Smiltenes Piens” iedvesmo receptēs izmantot kvalitatīvus piena produktus, kas piešķir maltītei uzturvielas un garšu. Un, lai arī dažkārt šķiet, ka nav laika gatavot, arī gardas pusdienas var būt vienkāršas un ātras.
Recepte pilngraudu pastai ar Boloņas mērci.
Sastāvdaļas:
- Pilngraudu pasta
- Maltā gaļa
- Tomātu gabaliņi savā sulā
- Dažādi sezonas dārzeņi
- “Smiltenes Piens” klasiskais siers
- Sīpols
- Olīveļļa cepšanai
- Garšvielas: sāls, pipari, oregano
Pagatavošanas gaita:
- Uzvāra pastu saskaņā ar norādījumiem uz iepakojuma;
- Uzkarsē pannu ar olīveļļu, apcep smalki sagrieztu sīpolu un ķiploku, līdz zeltaini brūni;
- Pievieno sarīvētus sezonas dārzeņus – kabaci, burkānu un citiem dārzeņiem. Pievieno malto gaļu, apcep, līdz tā ir gatava;
- Pievieno tomātus savā sulā un garšvielas, ļauj sautēties uz lēnas uguns 10-15 minūtes;
- Pasniedz pastu ar mērci, rotā ar svaigu baziliku un pārkaisa ar rīvētu sieru.
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Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” dibināta 2020. gadā, un to izveidoja “Maxima Latvija” un “Bērnu slimnīcas fonds”, lai papildus Veselības ministrijas piešķirtajam finansējumam pilnvērtīgi rūpētos par gardām Bērnu slimnīcas pacientu maltītēm un visu nepieciešamo to pagatavošanai un pasniegšanai. Tas nebūtu iespējams bez atbildīgiem partneriem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas kombināts” –, kā arī sabiedrības atbalsta. Pērn kustībai “Ēstprieks” gada laikā tika ziedoti vairāk nekā 155 000 eiro. Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks.