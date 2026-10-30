Rudens ražas sakņu dārzeņu un cūkgaļas krūtiņas ragū ar āboliem
Silti, aromātiski un mājīgi sautējumi ir ideāls ēdiens vēsā rudens vakarā, kad gribas sasildīties un iepriecināt ģimeni ar garšīgu un veselīgu maltīti. Garda sautējuma pamatā ir kvalitatīvas sastāvdaļas – veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītāja “Rēzeknes Gaļas Kombināts” sulīgā cūkgaļas krūtiņa, kas lieliski sader ar sezonas sakņaugiem, pikanto čorizo un pat āboliem, veidojot sildošu garšu un vitamīnu kokteili, kas iepriecinās gan bērnus, gan pieaugušos.
Rudens ražas sakņu dārzeņu un cūkgaļas krūtiņas ragū ar rudens āboliem
Sastāvdaļas:
- 1 gb saldais kartupelis
- 200 g seleriju sakne (vai pastinaka sakne)
- 200 g burkāni
- 200 g kolrābji
- 100 g sīpoli
- 200 g topinambūri
- 200 g mazie šampinjoni
- 200 g zaļie āboli
- 500 g cūkgaļas krūtiņa no “Rēzeknes Gaļas Kombināts”
- 200 g Chorizo desa
- 300 g siers maskarpone
- Iemīļotās garšvielas (piemēram, kartupeļu garšviela)
- Svaigas timiāna lapiņas
- Eļļa cepšanai
- Sāls pēc garšas
Pagatavošanas gaita:
- Cūkgaļas krūtiņu bez ādas un chorizo desu sagriež gabaliņos, liek pannā, pievieno eļļu un apcep līdz gaļa ir apbrūnējusi;
- Lielās šķēlēs un daiviņās sagriež sakņu dārzeņus (burkānus, kolrābjus, sīpolus, topinambūrus, selerijas sakni);
- Pievieno apceptajai gaļai visus sagrieztos dārzeņus un nesagrieztus šampinjonus, un savu iecienīto garšvielu, piemēram, kartupeļu garšvielu;
- Visu sautē ar vāku uz lēnas uguns vismaz 30 minūtes, pievienojot nedaudz ūdeni un sāli līdz gaļa un dārzeņi ir kļuvuši mīksti;
- Kamēr viss sautējas, sarīvē ābolu un pievieno to sautējumam, visu kārtīgi apmaisa un turpina sautēt.
- Pasniedz karstu ar maskarpones sieru un svaigām timiāna lapiņām.
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Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” dibināta 2020. gadā, un to izveidoja “Maxima Latvija” un “Bērnu slimnīcas fonds”, lai papildus Veselības ministrijas piešķirtajam finansējumam pilnvērtīgi rūpētos par gardām Bērnu slimnīcas pacientu maltītēm un visu nepieciešamo to pagatavošanai un pasniegšanai. Tas nebūtu iespējams bez atbildīgiem partneriem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas kombināts” –, kā arī sabiedrības atbalsta. Pērn kustībai “Ēstprieks” gada laikā tika ziedoti vairāk nekā 155 000 eiro. Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks.