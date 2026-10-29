3 recepšu idejas, kā maltītēs iekļaut olas
Olas ir viens no vērtīgākajiem pārtikas produktiem, kas sniedz enerģiju visas dienas garumā. Tās ir bagātas ar olbaltumvielām, vitamīniem un minerālvielām, kas veicina mūsu labsajūtu. “Ēstprieks” atbalstītājs “Balticovo” atgādina, ka olas ir lieliska sastāvdaļa dažādos ēdienos un universāls produkts, ko var viegli iekļaut ēdienkartē, radot gan gardas uzkodas, gan pilnvērtīgas maltītes.
Sparģeļu un kūpināta laša sacepums ar garnelēm un olām
Sastāvdaļas 6 porcijām:
- 200 g krēmsiers ar zaļumiem
- 100 ml saldais krējums
- 4 “Balticovo” olas
- 150 g kūpināta laša gabaliņi
- 200 g sparģeļi
- 1 ēd. k. sakapātas dilles
- 3 šķēles baltmaize
- 3 loksnes kārtainā mīkla
- 1 gurķis
- ½ tējkarote ingvera pulveris
- 100 g vegānu vai zivju sarkanie ikri
- Redīsu dīgsti
Pagatavošanas gaita:
- Saputo krēmsieru ar saldo krējumu, tad pievieno sakapātas dilles, laša gabaliņus un šķipsniņu sausa ingvera. Pēc tam iemaisa olu un smalki sagrieztus sparģeļu kātiņus, bet galotnītes atstāj dekorēšanai.
- Uzvāra olas (aptuveni 10 – 15 minūtes)
- Sagriež baltmaizi bez garoziņām nelielos kubiņos, liek to cepamajās formās un pārlej pāri saputoto masu un cep iepriekš uzsildītā cepeškrāsnī 7 minūtes 140°C.
- Ņem cepamās formiņas ārā no cepeškrāsns un virsū klāj izrullētu un cepamās formas diametrā izgrieztu kārtaino mīklu, un turpina cept 6 - 7 minūtes 200°C līdz mīkla gatava.
- Izņem no cepamās formas gatavo sacepumu, apmetot to otrādi.
- Paralēli applaucē sparģeļu galotnes verdošā ūdenī 30 sekundes.
- Dekorē sacepumu ar sparģeļu galotnītēm, laša filejas šķēlēm, lobītām vārītām garnelēm, mīksti vārītu olu pusītēm, svaigām, plāni sagrieztām gurķu šķēlītēm, redīsu dīgstiem un vegānu vai zivju sarkanajiem ikriem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vārītu olu, spinātu un siera pīrāgs ar kārtaino mīklu
Sastāvdaļas:
- 2 gb kārtainās mīklas plāksnes
- 4 gb “Balticovo” olas
- 100 g spinātu lapas
- 2 gb šalotes sīpoli
- ½ tējkarotes malta kumīna
- 2 ēdamkarotes krēmsiera
- 100 g rīvēta Holandes siera
- Sāls, pipari pēc garšas
Pagatavošanas gaita:
- Kārtainās mīklas plāksnes pārgriež uz pusēm, iegūstot četrus vienāda izmēra kvadrātus.
- Mīklas kvadrātus liek uz cepešpannas, kas izklāta ar pergamenta papīru, un atstāj istabas temperatūrā uz 1 stundu.
- Sagatavo pildījumu: sajauc vārītas, sarīvētas olas, spinātus, šalotes sīpolus, rīvētu Holandes sieru un krēmsieru. Masai pievieno sāli, piparus un kumīnu, rūpīgi samaisa.
- Atpūtināto mīklu cep iepriekš uzkarsētā krāsnī 180 °C temperatūrā 10 minūtes, līdz tā viegli paceļas.
- Izņem no cepeškrāsns, ļauj nedaudz atdzist, pēc tam no katra kvadrāta uzmanīgi noņem augšējo slāni. Uz apakšējās daļas liek sagatavoto pildījumu, pārklāj ar noņemto augšējo slāni un cep vēl 7 minūtes.
- Pīrāgus pasniedz siltus.
Pufīgās pankūkas
Sastāvdaļas:
- 4 gb olu dzeltenumi
- 4 gb olu baltumi
- 2 ēdamkarotes cukurs
- 100 ml piens
- 1 šķipsna sāls
- 3 ēdamkarotes izsijāti pašbriestošie milti (var izmantot arī parastos miltus)
- ½ tējkarote vaniļas cukurs
- sviests/eļļa cepšanai
Pagatavošanas gaita:
- Olu dzeltenumus sakuļ ar pienu, cukuru un vaniļas cukuru, pievieno sāli un miltus, rūpīgi samaisa līdz viendabīgai konsistencei.
- Atsevišķā traukā olu baltumus saputo stingrās putās, tad uzmanīgi iemaisa dzeltenumu masā, lai masa saglabātu gaisīgumu – nepārmaisīt!
- Pannu uzkarsē uz vidēji zemas uguns, pievieno nelielu daudzumu taukvielu. Uz pannas liek sagatavoto masu, pievieno pāris ēdamkarotes ūdens, lai veidotos tvaiks, un uzliek vāku. Cep uz lēnas uguns līdz zeltainai krāsai, tad uzmanīgi apgriež un cep arī otru pusi.
- Pasniedz siltas ar ievārījumu, medu, ogām vai putukrējumu.
.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” dibināta 2020. gadā, un to izveidoja “Maxima Latvija” un “Bērnu slimnīcas fonds”, lai papildus Veselības ministrijas piešķirtajam finansējumam pilnvērtīgi rūpētos par gardām Bērnu slimnīcas pacientu maltītēm un visu nepieciešamo to pagatavošanai un pasniegšanai. Tas nebūtu iespējams bez atbildīgiem partneriem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas kombināts” –, kā arī sabiedrības atbalsta. Pērn kustībai “Ēstprieks” gada laikā tika ziedoti vairāk nekā 155 000 eiro. Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks.