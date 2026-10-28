Svaigums uz šķīvja: klasisko Mārupes salātu recepte ikdienas ēdienreizēm
Ikdienas uzturā bieži vien nepietiekami tiek uzņemti dārzeņi un augļi, kas nodrošina nepieciešamos vitamīnus, minerālvielas un šķiedrvielas, lai gan to izdarīt ir pavisam vienkārši. Lai iedvesmotu biežāk iekļaut zaļumus un dārzeņus uzturā, veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītāji “Mārupes Siltumnīcas” ir sagatavojuši kraukšķīgu un gardu salātu recepti, kas labi papildinās jebkuru brokastu, pusdienu vai vakariņu ēdienu.
Klasiskie Mārupes salāti
Sastāvdaļas salātiem:
- 1 galviņa “Mārupes” zaļo lapu salātu
- 1 gb “Mārupes” garais gurķis
- 1-2 gb “Mārupes” tomāti
Sastāvdaļas mērcei:
- 4 ēdamkarotes olīveļļas
- ½ citrona
- 1 tējkarote sinepju
- Šķipsniņa sāls
- 2 tējkarote cukura vai medus
- 2 ēdamkarotes ūdens
Pagatavošanas gaita:
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- Salātus saplūkā palielākās lapās un izkārto uz šķīvja.
- Gurķi sagriež ripiņās vai pusripiņās un izkārto starp salātlapām.
- Tomātus sagriež nelielās daiviņās un izkārto starp salātlapām.
- Visas mērces sastāvdaļas liek burkā, aizskrūvē vāku un sakrata. Gatavo mērci pārlej salātiem un sacilā visu kopā.
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Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” dibināta 2020. gadā, un to izveidoja “Maxima Latvija” un “Bērnu slimnīcas fonds”, lai papildus Veselības ministrijas piešķirtajam finansējumam pilnvērtīgi rūpētos par gardām Bērnu slimnīcas pacientu maltītēm un visu nepieciešamo to pagatavošanai un pasniegšanai. Tas nebūtu iespējams bez atbildīgiem partneriem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas kombināts” –, kā arī sabiedrības atbalsta. Pērn kustībai “Ēstprieks” gada laikā tika ziedoti vairāk nekā 155 000 eiro. Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks.