Ēdiens, kas garšos bērniem - spageti ar gaļas bumbiņām un tomātu mērci.
Lai iedvesmotu gardām, ātram un veselīgām maltītēm, “Maxima Latvija” kopā ar veselīga uztura kustību “Ēstprieks” piedāvā vienkāršu pusdienu recepti, kas garšos ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem – spageti ar gaļas bumbiņām un tomātu mērci.
Sastāvdaļas 4 porcijām:
- 500 g “Balticovo” spageti
- 500 g “Rēzeknes Gaļas Kombināts” maltā gaļa
- 1 “Balticovo” ola
- 300 g “Smiltenes Piens” rīvēts cietais siers (150 g gaļas bumbiņām, 150 g pasniegšanai)
- 100 g “Latvijas Maiznieks” rīvmaize
- 500 g “Mārupes siltumnīcas” tomāti
- 1-2 sīpoli
- 100 g saldais krējums
- Svaigs baziliks
- Oregano
- Šķipsna cukura
- Sāls un pipari pēc garšas
Pagatavošanas gaita:
- Bļodā samaisa malto gaļu ar olu, rīvmaizi, rīvēto cieto sieru, oregano, smalki sakapātiem sīpoliem, sāli un pipariem. Masu kārtīgi izmaisa, līdz visas sastāvdaļas vienmērīgi sajauktas, un veido nelielas gaļas bumbiņas.
- Gaļas bumbiņas liek līdz 180 °C uzkarsētā cepeškrāsnī un cep 8-10 minūtes, līdz tās kļūst zeltaini brūnas.
- Tomātu mērcei pannā apcep sakapātu sīpolu, pievieno sagrieztus tomātus un sautē, līdz tie pilnībā izšķīduši. Pievieno sāli, piparus, nedaudz oregano un šķipsnu cukura, lai sabalansētu skābumu. Iemaisa saldo krējumu, sautē vēl dažas minūtes, pēc tam mērci sablenderē līdz viendabīgai konsistencei.
- Izvāra spageti sālītā ūdenī. Uz šķīvja liek izvārtītos spageti, pārlej ar tomātu mērci un pievieno gaļas bumbiņas. Pasniedz, pārkaisot ar atlikušo rīvēto sieru un svaigu baziliku.
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Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” dibināta 2020. gadā, un to izveidoja “Maxima Latvija” un “Bērnu slimnīcas fonds”, lai papildus Veselības ministrijas piešķirtajam finansējumam pilnvērtīgi rūpētos par gardām Bērnu slimnīcas pacientu maltītēm un visu nepieciešamo to pagatavošanai un pasniegšanai. Tas nebūtu iespējams bez atbildīgiem partneriem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas kombināts” –, kā arī sabiedrības atbalsta. Pērn kustībai “Ēstprieks” gada laikā tika ziedoti vairāk nekā 155 000 eiro. Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks.