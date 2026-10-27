Recepte burgeru mīļiem, kuri novērtē gan garšu, gan vietējo kvalitāti
Arvien vairāk cilvēku meklē veidus, kā apvienot veselīgu uzturu ar gardu un vienkārši pagatavojamu ēdienu. Burgers ir viens no tiem ēdieniem, kas garšo gan bērniem, gan pieaugušajiem, un to pavisam viegli var pagatavot arī veselīgi, izmantojot kvalitatīvas, vietējās sastāvdaļas. Lai iedvesmotu gatavot mājās sabalansētas maltītes, veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītājs “Ezerkauliņi” piedāvā gardu vistas burgera recepti ar svaigiem kāpostu salātiem.
Vistas filejas burgers ar kāpostu salātiem ar burkāniem
Sastāvdaļas:
- 400 g vistas filejas
- 1 ēdamkarote sinepju
- 2 ēdamkarotes majonēzes
- 6 ēdamkarotes “Ezerkauliņu” kāpostu salāti ar burkāniem
- 2 svaigas salātlapas
- 2 ēdamkarotes saldās čili mērces (pēc izvēles)
- 1 tējkarote sviesta
- ½ tējkarotes Kajennas piparu
- sāls pēc garšas
- 2 ēdamkarotes skābā krējuma
- 4-5 ēdamkarotes rīvmaizes
- 4-5 ēdamkarotes kviešu miltu
- 1 ola
- 2 burgemaizes
Pagatavošanas gaita:
- Filejas izklapē un sagriež pēc iespējas smalkāk līdz rupja maluma maltās gaļas konsistencei. Visu liek bļodā, pievieno sinepes, majonēzi, sāli un Kajennas piparus. Visu samīca kopā ķepīgā masā.
- Vienā bļodiņā sakuļ olu, otrā ber rīvmaizi, trešajā ber miltus. No gaļas veido saujas lieluma kotletītes. Vispirms tās apviļā miltos, tad olā, pēc tam rīvmaizē. Cep uz sakarsētas pannas olīveļļā no abām pusēm zeltainas.
- Atsevišķā bļodiņā sagatavo salātus. Kāpostus ar burkāniem sajauc kopā ar krējumu. Garšvielas un sāli nepievieno, jo salāti jau ir gana gardi.
- Burgermaizes pārgriež uz pusēm, iekšpuses apziež ar sviestu un apcep uz pannas zeltainas.
- Kārto burgeri. Uz apakšējās maizītes uzsmērē 1 tējkaroti saldās čili mērces, tad liek salātlapu, salātus, kotleti, salātus, atlikušo mērci, un visu noslēdz ar augšējo bulciņu.
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Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” dibināta 2020. gadā, un to izveidoja “Maxima Latvija” un “Bērnu slimnīcas fonds”, lai papildus Veselības ministrijas piešķirtajam finansējumam pilnvērtīgi rūpētos par gardām Bērnu slimnīcas pacientu maltītēm un visu nepieciešamo to pagatavošanai un pasniegšanai. Tas nebūtu iespējams bez atbildīgiem partneriem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas kombināts” –, kā arī sabiedrības atbalsta. Pērn kustībai “Ēstprieks” gada laikā tika ziedoti vairāk nekā 155 000 eiro. Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks .