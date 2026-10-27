Veselīgi, garšīgi, vienkārši - divas receptes brokastīm bez steigas
Steidzīgajā ikdienas ritmā brokastis bieži tiek atstātas novārtā, lai gan tās ir būtiska dienas sastāvdaļa – tās dod enerģiju, palīdz koncentrēties un uztur labu pašsajūtu visas dienas garumā. Lai atvieglotu rītu gan lieliem, gan maziem, veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītājs “Alpro” piedāvā divas viegli pagatavojamas brokastu receptes, kas piemērotas gan ātrai ikdienas maltītei, gan mierīgam brīvdienu sākumam.
Overnight Oats ar čia sēklām, ogām un riekstu sviestu
Sastāvdaļas 4 porcijām:
- 50 g velmētu auzu
- 20 g čia sēklu
- 1 bumbieris
- 275 ml “Alpro” auzu dzēriena
- 100 g “Alpro” alternatīvas jogurtam bez piedevām
- 200 g saldētu ogu maisījuma
- 1½ ēdamkarotes kļavu sīrupa
- ¼ tējkarotes malta kanēļa
- ½ tējkarotes vaniļas ekstrakta
- 1 banāns, sagriezts
- 2 ēdamkarotes mandeļu sviesta (vai cita riekstu sviesta pēc izvēles)
- ogas dekorēšanai
Pagatavošanas gaita:
- Liec bļodā auzas, čia sēklas, sarīvētu bumbieri, “Alpro” auzu dzērienu un “Alpro” alternatīvu jogurtam bez piedevām, samaisi līdz sastāvdaļas pilnībā sajaucas un liec uz nakti ledusskapī.
- Katlā liec saldētās ogas pēc izvēles, kļavu sīrupu, kanēli un vaniļu, un vāri 6-8 minūtes uz vidējas uguns, līdz sasniedz kompota tekstūru.
- Noņem no uguns un noliec malā, lai pilnībā atdziest.
- Kad gatavs pasniegšanai, pārlej auzas ar nedaudz “Alpro” auzu dzērienu (ja nepieciešams), tad sadali četrās bļodiņās. Pasniedz ar sagrieztu banānu, ogu kompotu un riekstu sviestu.
Pankūkas ar karamelizētiem banāniem
Sastāvdaļas:
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- 3 banāni
- 300 ml “Alpro” mandeļu dzēriena
- 4 ēdamkarotes agaves (vai līdzīga sīrupa)
- 2 ēdamkarotes saulespuķu eļļas
- 200g speltas miltu
- 1 ēdamkarote cepamā pulvera
- ½ ēdamkarotes kanēļa
- 1 tējkarote sāls
- augļi pasniegšanai
Pagatavošanas gaita:
- Lielā bļodā saspaidi vienu no banāniem un samaisi kopā ar “Alpro” mandeļu dzērienu bez cukura, agaves sīrupu un saulespuķu eļļu, līdz masa ir labi samaisīta.
- Atsevišķā bļodā izsijā visas sausās sastāvdaļas, pēc tam tās pievieno "slapjajām" sastāvdaļām un samaisi visu kopā.
- Sagriez divus atlikušos banānus 12 šķēlītēs.
- Uz vidējas uguns uzkarsē viegli ieeļļotu pannu un viegli apcep pirmās 3 banāna šķēles apmēram 30 sekundes.
- Pārlej banānus ar 2-3 ēdamkarotēm mīklas un cep 1-2 minūtes, līdz pankūkas pamatne ir sacietējusi un virspusē parādās burbuļi. Apgriez mazo pankūciņu kopā ar banāna šķēlītēm un apcep otru pusi vēl minūti.
- Atkārto 3 reizes, līdz ir izlietota visa mīkla un banāna šķēlītes un pasniedz karstas ar iecienītākajiem augļiem.
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Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” dibināta 2020. gadā, un to izveidoja “Maxima Latvija” un “Bērnu slimnīcas fonds”, lai papildus Veselības ministrijas piešķirtajam finansējumam pilnvērtīgi rūpētos par gardām Bērnu slimnīcas pacientu maltītēm un visu nepieciešamo to pagatavošanai un pasniegšanai. Tas nebūtu iespējams bez atbildīgiem partneriem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas kombināts” –, kā arī sabiedrības atbalsta. Pērn kustībai “Ēstprieks” gada laikā tika ziedoti vairāk nekā 155 000 eiro. Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks .