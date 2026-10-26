Lai zupa sanāk izcila! Šefpavāra padomi un sīpolzupas recepte
Šefpavārs Mārtiņš Sirmais ir pārliecināts – latviešiem zupas vārīšanas talants ielikts jau šūpulī. Viņš aicina šoruden pacelt savu zupas meistarību jaunos augstumos.
Pamatu pamats – šķidrums
No plika ūdens garšīgu zupu neizvārīsi. Arī lielākā daļa dārzeņu, kas vienkārši izvārīti ūdenī, neizceļas ar izcilu garšu. Tas tāpēc, ka visi produkti satur taukos un ūdenī šķīstošas vielas, un ir svarīgi atmodināt tās visas. “Dārzeņus pirms likšanas zupas katlā vispirms vajag apcept, lai dabūtu no tiem ārā cukurus un taukos šķīstošos vitamīnus. Var pat gandrīz gatavus izcept un, kad buljons jau izvārīts, intensīvākai garšai papildus vēl ielikt atsevišķi saceptus dārzeņus. Arī garšvielas ir labi apcept tajos pašos tauciņos, lai ēteriskās eļļas atdzīvojas. Tāpēc visus dārzeņus, gaļas kaulus vai zivi, vai ko nu paredzēts likt buljonā, sākumā apslaka ar eļļu un ieliek cepeškrāsnī, lai apbrūninās un drusku pierauj,” iesaka Mārtiņš Sirmais.
Nepārspīlē ar sastāvdaļām
Dārzeņi, kas der kā bāze visiem buljoniem, ir sīpoli, ķiploki, selerijas un burkāni. Franču virtuvē – arī puravi un fenhelis, it īpaši ar zivīm. “Viss pārējais ir forši, bet nav vajadzīgs. Ja gribas karamelizētu garšu un izteiksmīgu brūnu krāsu, sīpolus var likt katlā nemizotus – apcep ar visu mizu un katlā iekšā,” stāsta Rimi Gardēdis.
Kad buljons gatavs, no tā izņem ārā visu, kas sevi jau pilnībā atdevis – gan kaulus, gan dārzeņus. No kauliem noskrubini gaļu, to var likt atpakaļ zupā vai izmantot pīrāgu cepšanai, un liec katlā jaunu dārzeņu porciju: tajā pašā, kur vārījies buljons, olīveļļā tos apcep un tad lej buljonu virsū. “Katram dārzenim ir sava cietība, sīpols ir mīkstāks nekā burkāns. Griežot jādomā, lai gabaliņi būtu tāda lieluma, ka tie vienā laikā ir gatavi, nevis sīpols jau pavisam izjucis, bet burkāns vēl pusgatavs. Tāpēc burkānu griež mazākos gabaliņos nekā sīpolu, bet seleriju – mazākos nekā burkānu. Vai arī neliek katlā visus uzreiz. Pārvārītus, protams, arī var ēst, bet zupa būs tāda kā bezformīga,” skaidro Mārtiņš Sirmais.
Viņš atgādina, ka pašlaik ir īstais sīpolzupas laiks, jo šie dārzeņi šobrīd ir vissulīgākie, visnobriedušākie. Galvenais, lai nav pārāk ūdeņaini un lai satur cieti un cukurus.
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Zupu nevajag vārīt agresīvi
Dārzeņus, gaļu un zivis nevajag mest pa taisno verdošā ūdenī, temperatūra jāceļ pamazām. Tāpēc vispirms katlā jālej auksts vai istabas temperatūras ūdens un tad jāļauj uz pilnu klapi uzvārīties. Procesa laikā sāks izdalīties olbaltumvielas, tāpēc veidosies putas, kas obligāti jānosmeļ – arī dārzeņu buljonam.
Pēc tam gatavošanas temperatūra jāsamazina uz mērenu. “Zupas nevajag vārīt agresīvi. Ideāls ir process, kad šķidrums kustas, bet īsti neburbuļo. Es teiktu, nomet temperatūru uz 5 no 10, un lai zupa lēnu garu čurkstinās,” iesaka šefpavārs.
Garšu uzbur pašās beigās
Visām zupām ir vajadzīgs sāļums, saldums, skābums un asums labā balansā. “Ja pašā sākumā pieliek sāli, beigās var izrādīties, ka tā ir par sāļu, un tad vairs neko īsti nevar saglābt. Tāpēc es sākumā pievienoju apmēram trešdaļu paredzētā sāls daudzuma, lai tas ievārās dārzeņos, sēnēs, zivīs, gaļā, un, kad viss gatavs, noregulēju garšu tieši pirms pasniegšanas. Tas arī ietaupa laiku, jo sāls cietina ūdeni, un tādā viss ilgāk vārās. Visu pārējo – asumu jeb piparus, papildu cukuru, skābumu jeb etiķi, citrona sulu vai laimu – pievieno pašās beigās. Vienīgais izņēmums ir borščs, kam etiķis jāpievieno sākumā, lai bietes saglabātu sarkano krāsu,” stāsta Mārtiņš Sirmais.
Citas garšvielas un garšaugu kātus labāk pievienot pašā sākumā, apcepot kopā ar dārzeņiem, bet kaltētus garšaugus un svaigas garšaugu lapiņas labāk iemaisīt katlā tieši pirms pasniegšanas, kad uguns jau nogriezta, katlam uzlikts vāks un pavārs klāj galdu. “Ja tikai pārkaisīsi zaļumus zupiņai, kad tā jau šķīvī, aromātiskās eļļas nepaspēs atdzīvoties. Taču tās arī nevajag nogalināt, izvārot katlā,” piebilst šefpavārs.
Pats garšas balansēšanas process prasa nedaudz pacietības. Viss jādara pakāpeniski: iemaisi – pagaršo, iemaisi – pagaršo. Un jāpatur prātā, ka tauciņi uzpeld virspusē, tāpēc, pirms zupu liet šķīvī, to katlā vajag apmaisīt, lai viss labumiņš neaiziet pirmajam ēdājam.
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Sīpolzupa
2 h 20 min.
2 porcijas
Sastāvdaļas:
8 sīpoli
1 l dārzeņu vai liellopa buljona
300 ml baltvīna
100 g Šveices vai cietā siera
50 g sviesta
20 ml konjaka
2 ķiploka daiviņas
4 timiāna zariņi
sauja lauru lapu
baltmaize vai franču bagete
eļļa pēc garšas
sāls un melnie pipari pēc garšas
Pagatavošana:
Sīpolus sagriez plānos pusapļos, ķiploku smalki sakapā. Katlā uzkarsē eļļu un liec tajā fritēties timiānu un lauru lapas. Tad pievieno sviestu, sīpolus un ķiplokus un sautē uz nelielas uguns. Pēc brītiņa pielej baltvīnu un turpini sautēt 10 minūtes, tad pievieno buljonu un atstāj uz mazas uguns sutināties vēl stundu. Kad zupa savārījusies, pievieno konjaku.
Zupu lej siltumizturīgos porciju traukos, pārsedz ar baltmaizes vai bagetes šķēli un sarīvētu sieru. Traukus liec cepeškrāsnī 180 grādos un turpini karsēt, līdz siers izkusis un ir zeltaini brūns.