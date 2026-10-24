Rīgā darbu sāk lapu pieņemšanas punkti
No šodienas līdz 22. novembrim rīdzinieki 33 punktos visā pilsētā varēs bez maksas nodot savāktās koku un krūmu lapas, informēja pašvaldībā.
Lapu pieņemšana galvenokārt notiks nedēļas nogalēs, bet atsevišķi punkti darbosies arī darba dienās.
Lapu nodošanai Rīgas pašvaldība noteikusi konkrētas vietas un laikus. Nodošanas punktu skaits un lielākā daļa lokāciju, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir saglabājusies nemainīga.
Šogad nedarbosies viens no pērn izmantotajiem punktiem Ziepniekkalnā - Vienības gatves paralēlajā ielā posmā starp Vienības gatvi 120 un 116, jo tajā bija salīdzinoši maza iedzīvotāju aktivitāte un bija apgrūtināta automašīnu novietošana lapu izkraušanai.
Atšķirībā no pārējiem nodošanas punktiem Torņakalnā, Uzvaras bulvārī 16A, lapas būs iespējams nodot arī darba dienās. Punkts būs atvērts no plkst. 9 līdz 19 no 26. oktobra līdz 30. oktobrim, no 2. līdz 6. novembrim, no 9. līdz 13. novembrim, 16., 17., 19. un 20. novembrī.
Informācija par lapu nodošanas punktiem pieejama pašvaldības mājaslapā "www.riga.lv/lv/rudenslapas".
Lapu nodošanas kārtība, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, paliek nemainīga. Lapas nedrīkstēs iepriekš atvest un atstāt ārpus noteiktā lapu nodošanas punkta darba laika. Lapas nevarēs nodot maisos, tās būs jāizber izvietotajos konteineros vai specializētajās atkritumu izvešanas transporta vienībās, un lapām nedrīkstēs būt citu atkritumu veidu piemaisījumi.
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Iztukšotie maisi pēc lapu izbēršanas katram iedzīvotājam būs jāpaņem līdzi.
Uz lapu nodošanas punktiem nedrīkstēs vest nolietotu sadzīves tehniku, mēbeles vai būvgružus, kā arī lapas maisījumā ar sadzīves atkritumiem.
Katrā no lapu savākšanas dienām piedalīsies Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldes pārstāvji, sekojot līdzi situācijai, koordinējot lapu nodošanu, kontrolējot specializētā atkritumu savākšanas transporta virzību, kā arī iespēju robežās palīdzot vecāka gadagājuma iedzīvotājiem izbērt lapas no maisiem.
Lapu nodošanas punktos pastiprināti patrulēs Rīgas pašvaldības policija, lai novērstu vai ierobežotu nesankcionētu atkritumu, tostarp lapu, izmešanu.
Lapu nodošanas iespēju rīdzinieki izmanto arvien aktīvāk, informē pašvaldība.
2025. gadā Rīgā tika nodotas 4163 tonnas rudens lapu, kas ir par 862 tonnām vairāk nekā 2024. gadā, kad tika nodota 3301 tonna. Savukārt 2023. gadā tika nodotas 2769 tonnas lapu.
Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt uz Rīgas pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 1201, un jautājums tiks novirzīts par lapu nodošanas projektu atbildīgajai pašvaldības struktūrvienībai.