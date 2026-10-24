Kas oktobrī obligāti jāizdara ar amarilli, lai Ziemassvētkos tas priecētu ar krāšņiem ziediem
Vai vēlaties, lai Ziemassvētkos jūsu mājokli rotā krāšņi amarilļa ziedi? Tad oktobris ir īstais laiks parūpēties par šo augu. Neatkarīgi no tā, vai tā sīpols kopš vasaras beigām atpūties vēsā vietā vai arī augs silto sezonu pavadījis uz terases, pareiza kopšana var palīdzēt tam uzziedēt tieši gada skaistākajos svētkos.
Oktobris ir īpaši nozīmīgs mēnesis amarilļiem, precīzāk, hipeastriem (Hippeastrum), kurus ikdienā ierasts dēvēt par amarilļiem. Kā skaidro dārzkopības portāls "Gardening Know How", tieši šajā laikā veiktie kopšanas darbi var noteikt, vai ziemā izdosies sagaidīt iespaidīgus ziedus.
Svētku laikā nopērkamie amarilļi patiesībā ir hipeastri - tropiski sīpolaugi, kuru dzimtene ir Centrālamerika un Dienvidamerika. Tie ir ļoti jutīgi pret aukstumu, un pat nelielas salnas var augiem nodarīt nopietnu kaitējumu. Vēl viens būtisks drauds ir pārmērīgs mitrums, kas var izraisīt sīpolu pūšanu.
Ja amarilļa sīpols jau kādu laiku atrodas miera periodā, svarīgi izvēlēties piemērotu brīdi tā augšanas atsākšanai. Savukārt augiem, kas vasaru pavadījuši ārā, pirms atkārtotas ziedēšanas parasti nepieciešams atpūtas periods.
No sīpola iestādīšanas un pirmās laistīšanas līdz ziedēšanai parasti paiet sešas līdz astoņas nedēļas. Tomēr dažas šķirnes uzzied ātrāk, bet citām nepieciešams ilgāks laiks. Tāpēc oktobra vidus un otrā puse ir piemērots brīdis, lai sāktu gatavoties ziedēšanai decembrī.
Ja mājās ir vairāki amarilļa sīpoli, tos var stādīt ar vienas vai divu nedēļu intervālu. Šādi iespējams pagarināt ziedēšanas laiku pat līdz janvārim un palielināt iespēju, ka vismaz viens augs uzziedēs tieši Ziemassvētkos.