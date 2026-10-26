Kā veikalā izvēlēties saldus mandarīnus bez kauliņiem un sažuvušām daiviņām? Vienkāršs triks
Ziemā mandarīni kļūst par vieniem no iecienītākajiem augļiem veikalu plauktos. No ārpuses gandrīz visi izskatās vienādi – ar koši oranžu mizu, taču mājās pircējus nereti gaida pārsteigums: vienā maisiņā mandarīni izrādās saldi kā medus, bet otrā – skābi un iekšpusē sausi. Par laimi, citrusaugļu kvalitāti iespējams novērtēt jau veikalā.
Kā norāda dārzkopības izdevums "Kertészkedj.hu", galvenais noslēpums slēpjas augļa svarā. Vienkāršākais paņēmiens ir paņemt katrā rokā pa vienam aptuveni vienāda izmēra mandarīnam un salīdzināt to svaru. Tas, kurš šķiet jūtami smagāks, visticamāk, ir sulīgāks. Tomēr svars vien negarantē saldu garšu, jo to ietekmē arī mandarīna šķirne un gatavības pakāpe.
Vieglāki augļi uzglabāšanas laikā var būt zaudējuši mitrumu, tāpēc tie kļūst sausi, bet to daiviņas – šķiedrainas. Tādēļ, izvēloties mandarīnus, vērts pievērst uzmanību ne tikai to izmēram, bet arī svaram, mizas stāvoklim un aromātam.
Kam vēl pievērst uzmanību, izvēloties mandarīnus veikalā?
- Mandarīna mizai jābūt stingrai, bet nedaudz elastīgai. Pārāk mīkstas vietas, iespiedumi vai bojājumi var liecināt par augļa bojāšanos vai nepareizu uzglabāšanu.
- Mandarīna mizai jābūt veselai, bez pelējuma un mitriem plankumiem. Sakrunkojusies miza var liecināt par mitruma zudumu un to, ka auglis vairs nav pirmā svaiguma.
- Pēc krāsas vien ne vienmēr iespējams noteikt, vai mandarīns ir nogatavojies. Atkarībā no šķirnes tā miza var būt gan koši oranža, gan dzeltenīga. Tāpēc svarīgi pievērst uzmanību arī citām augļa kvalitātes pazīmēm.
- Svaigiem, gataviem mandarīniem parasti piemīt raksturīgs citrusaugļu aromāts. Ja auglis nesmaržo, tas vēl nenozīmē, ka tas nebūs garšīgs, tomēr izteikta smarža var būt papildu norāde, kas palīdz izvēlēties labākos mandarīnus.
- Jāņem vērā arī katras šķirnes īpatnības. Piemēram, satsumas mandarīniem miza bieži nolobās vieglāk nekā citiem citrusaugļiem. Tāpēc tas, ka miza cieši nepieguļ augļa mīkstumam, ne vienmēr liecina par sliktu kvalitāti.
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Kā pareizi uzglabāt citrusaugļus mājās?
Lai mandarīni ilgāk saglabātos svaigi, tos var uzglabāt ledusskapja dārzeņu nodalījumā. Aptuveni 5–8 °C temperatūrā citrusaugļi parasti saglabājas svaigi ilgāk nekā istabas temperatūrā. Precīzs uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no augļu sākotnējā svaiguma un uzglabāšanas apstākļiem.
Pēc iegādes pāršķirojiet augļus. Bojātus un pūt sākušus mandarīnus labāk atdalīt no veselajiem, jo pelējums var izplatīties arī uz blakus esošajiem augļiem.
Neuzglabājiet mandarīnus hermētiski noslēgtos maisiņos. Tajos var uzkrāties kondensāts, kas veicina augļu bojāšanos. Labāk izvēlēties trauku ar ventilācijas atverēm vai atvērtu maisiņu.
Izmantojiet mandarīnu mizas atkārtoti. Tīras mandarīnu mizas var izžāvēt un pievienot tējai vai izmantot kā dabīgu aromatizētāju. Pirms tam augļi rūpīgi jānomazgā, bet izmantošanai kulinārijā ieteicams izvēlēties mandarīnus ar nebojātu mizu.