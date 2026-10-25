Nobalso par savu Latvijas koku! Kurš piedalīsies Eirovīzijas finālā par gada dižākā koka statusu?
No 6 675 600 290 mežzinātnes institūta “Silava” Latvijā uzskaitītajiem kokiem tikai 12 šogad ir izvēlēti “koku Eirovīzijai”, kurā tiks noskaidrots Eiropas dižākais koks. Ikviens līdz 10. novembrim tautas balsojumā var izvēlēties, kuru Latvijas koku sūtīt uz Eiropas finālu, kura rezultāti tiks paziņoti nākamā gada pavasarī.
“Koku Eirovīziju”, iedvesmojoties no Čehijā rīkotā konkursa “Gada koks”, kopš 2011. gada rīko Eiropas Vides partnerības asociācija, un jau piecus pēdējos gadus tajā piedalās arī Latvija. Latvijas Meža īpašnieku biedrība aicina izvēlēties to mūsu zemes dižkoku, kurš Latviju pārstāvēs visas Eiropas līmenī. Svarīgi, ka šie koki lepojas ne tikai ar savu kuplumu, bet arī ar vēsturi, kas stāsta par mūsu valsts likteņiem – pirmo latviešu romānu, Brīvības cīņām, Latvijas Tautas fronti, arī par baronu laiku un Jurija Gagarina lidojumu kosmosā.
No konkursa pirmsākumiem dalībnieku skaits ir vairāk nekā dubultojies – no sešiem līdz 15, un Latvijas izredzes (raugoties no ģeogrāfiskās kartes pozīcijām) tikai pieaug, jo laureāti aizvien vairāk pietuvojas Latvijai. Ja no 2022. līdz 2025. gadam uzvarēja poļi, tad šopavasar – lietuvieši. Nu tā kā kārta būtu pienākusi Latvijai!
Arī Latvijas rezultāti gada no gada pieaug. 2022. gadā Aģes dižozols palika 9. vietā, 2023. gadā Sējas dižozols - 12. vietā, 2024. gadā Kaņepju dižozols - 9. vietā, 2025. gadā Mēru dižozols - 8. vietā, bet šopavasar Valdemārpils Elku liepa ieguva 4. vietu. Tā kā eiropiešiem jāsasparojas un balsojumā par savu favorītu jāizvēlas Latvijas koks.
Par Latvijas Gada koku var nobalsos Latvijas Mežu sertifikācijas padomes mājaslapā. Jauns.lv iepazīstina ar visiem divpadsmit Latvijas finālistiem, starp kuriem ir seši ozoli, divas priedes, Siguldas bērzi, pa vienai kastaņai un ābelei, kā arī viens vītols. Koki aug gan Vidzemē un Zemgalē, gan Latgalē un Kurzemē, bet visvairāk var lepoties Bauskas, Smiltenes un Saldus novadi, kuros katrā kuplo pa diviem nominantiem. Šie koki lepojas ne tikai ar savu kuplumu, bet arī unikāliem stāstiem: