Latvija atzīta par Eiropas Savienības līderi plastmasas iepakojuma pārstrādē
Latvija atzīta par Eiropas Savienības līderi plastmasas iepakojuma atkritumu pārstrādē, krietni pārspējot ES vidējo rādītāju.
Kā liecina "Eurostat" dati, kopumā ES 2024. gadā radīti 35,9 kilogrami plastmasas iepakojuma atkritumu uz vienu iedzīvotāju, no kuriem tika pārstrādāti 15,3 kilogrami. Salīdzinot ar gadu iepriekš šādu atkritumu skaits gada laikā pieaudzis par 0,6 kilogramiem uz vienu iedzīvotāju.
Tikmēr desmitgadē - no 2014. līdz 2024. gadam plastmasas iepakojumu atkritumu daudzums ES palielinājies par 6,1 kilogramu uz vienu iedzīvotāju, bet pārstrādātais daudzums — par 3,4 kilogramiem. Pārstrādes īpatsvars 2024. gadā sasniedza 42,4%, salīdzinot ar 41,6% gadu iepriekš.
Latvija, kur plastmasas iepakojuma pārstrādes rādītājs 2024. gadā bija 71%, ieņem līderpozīcijas ES šādu atkritumu pārstrādē. Mums seko Beļģija ar 58,2%, Polija ar 56% un Čehija ar 53,7%. Zemākie rādītāji reģistrēti Dānijā — 22,5%, un Somija — 26,9%.
Plastmasa 2024. gadā veidoja 19,9% no kopējā iepakojuma atkritumu daudzuma; lielāko daļu veidoja papīrs un kartons — 40,8%. “Eurostat” norāda, ka datos ietverti iepakojuma atkritumi no visas tautsaimniecības, tostarp mājsaimniecībām, uzņēmumiem un valsts iestādēm. Lai aprēķinātu atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju, kopējais apjoms dalīts ar attiecīgā gada vidējo iedzīvotāju skaitu.