Astoņus mēnešus vecs čivava sakož visus ģimenes locekļus
Visiem suņu saimniekiem ir vajadzīgas zināšanas un prasmes, kā dzīvot kopā ar suņiem. Ja tādu trūkst, var notikt dažādi nelaimes gadījumi, piemēram, mazs čivava sakož visus ģimenes locekļus, jo saimnieki viņu pārāk lutināja un cilvēciskoja. Tā intervijā portālam Jauns.lv sacīja suņu uzvedības speciālists un kinologs Ivo Svenne.
Komentējot ieceri Rīgā noteikt stingrākas prasības suņu vešanai bez pavadas, viņš atgādināja, ka jau patlaban suņi nedrīkst būt bez pavadas. Viņš vērtēja, ka, no vienas puses, tas ir pareizi, bet, no otras puses - nē.
Vispirms jāstrādā ar cilvēkiem, bet tikai pēc tam ar suņiem
“Pirmkārt, suns tiek ņemts kā sociāls dzīvnieks, kā biedrs, kā draugs u.tt. Viņš ir mūsu sabiedrības loceklis. Līdz ar to es domāju, ka vairāk vajadzētu disciplinēt cilvēkus, lai viņi apmācītu un saprastu savus suņus un lai nebūtu nevaldāmu suņu. Tad, es domāju, problēmas nebūs.”
Svenne ceļojumos pa Eiropu novērojis, ka cilvēki mīt kopā ar suņiem un kopumā visi labi sadzīvo. “Protams, ir noteikumi, kas liek saimniekam apmācīt savu suni un vispār saprast, ko viņš ir paņēmis. Mūsdienās suņu uzvedības problēmas sākas ar to, ka cilvēki neapzinās, kas ar viņiem kopā dzīvo.”
Jaunai elektroprecei instrukciju izlasām, bet par suni nedomājam
Būtu vērtīgi, ja cilvēki, kuri vēlas ņemt suni, saprastu, ka mājdzīvnieks ir jāapmāca vismaz minimālā līmenī. “Noteikti ir jāsaprot, ko nozīmē suns, ka tas ir plēsējs un suņu kārtas pārstāvis ar visiem instinktiem un visu pārējo.
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Man ir salīdzinājums: kad mēs pērkam kādu jaunu elektroniku, mēs izlasām instrukciju, lai kaut ko nesalaistu dēlī, bet, suni paņemot, bieži vien neko nedarām.” Nereti suni neapmāca un pat nesaprot, ka tas būtu jādara.