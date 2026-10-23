Somijas iedzīvotāji neslēpj sašutumu - "Google" valsts ziemeļos nelegāli nocirtis vairāk nekā 400 000 koku
Somijā valda sašutums — valsts ziemeļu daļā Muhosā, kur vēl pirms dažiem mēnešiem stiepās 330 hektāru plašs mežs, tagad redzama ar tehnikas pēdām izvagota zeme.
Kā vēsta medijs “The Guardian”, pie notikušā vainojams tehnoloģiju uzņēmums “Google”, kas, gatavojot vietu datu centra būvniecībai, nelikumīgi izcirtis aptuveni 250 tūkstošus koku, un novācis arī augsnes virskārtu. Tāpat pēc dabas aizsardzības speciālistes Mari Annalas aplēsēm uzņēmums neatļauti izcirtis 150 tūkstošus koku netālu no Otanmaki ciemata, kas atrodas aptuveni 100 kilometru uz dienvidaustrumiem.
Notikušais izraisījis nacionāla mēroga diskusijas. Dabas aizsardzības asociācijas pārstāve Hanna Halmenpē medijam pauž, ka sākumā nav spējusi noticēt izskanējušajai informācijai: “Nekad nebiju dzirdējusi, ka kāds uzņēmums Somijā būtu kaut ko tādu darījis.” Viņa "Google" rīcību raksturoja kā “tīru augstprātību”.
"Vilki ienāk ciemata teritorijā"
Vietējie iedzīvotāji norāda, ka sekas notikušajam ietekmē ikviena apkārtnē dzīvojošā cilvēka ikdienu. Muhosas iedzīvotāji norāda, ka visā teritorijā šobrīd pa upēm un strautiem plūst brūns ūdens. Kāds vietējais vārdā Anti Jakonens uzskata, ka izciršana veikta “nepareizi — amerikāņu stilā”.
Bet 53 gadus vecā Anija Ranta, kura Otanmaki ciemā dzīvo jau vairākās paaudzēs norāda, ka šobrīd savvaļas dzīvnieki mežu ir pametuši un vilki ienāk arī ciemata teritorijā. Turklāt viņu satrauc ne tikai dzīvnieki, bet arī doma, ka datu centrs varētu padarīt ciemu par Krievijas mērķi iespējama konflikta gadījumā.
Somijas valdība datu centra būvniecību un investīcijas atbalsta: premjerministrs Peteri Orpo iepriekš sacījis, ka to piesaiste ir “galvenā valsts prioritāte” un ka datu ekonomikas vērtība sniedzas tālāk par tiešajiem ieguldījumiem. Arī daudzi vietējie atbalsta kompāniju ienākšanu viņu dzīvesvietās, paužot cerību, ka uzņēmi nodrošinās jaunas darba vietas un nodokļu ieņēmumus visam apvidum.
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Tomēr daudzi pauž uzskatu, ka Somijā trūkstot regulējumu, kas nosaka, kā šādus projektus valstī īstenot. Šobrīd vairāk nekā 93 000 cilvēku ir parakstījuši petīciju, pieprasot stingrāku datu centru regulējumu, kā arī maksu, kas lielajām kompānijām būtu jāmaksā vietējām kopienām, lai kompensētu to nodarīto kaitējumu videi.
"Google" atvainojas par meža izciršanu
Somijas Atļauju un uzraudzības iestāde šomēnes uzdeva "Google" uz laiku apturēt darbus gan Muhosā, gan Otanmeki ciematā. Iemesls bija tāds, ka uzņēmums bija sācis zemes attīrīšanu, pirms bija pabeidzis nepieciešamos ietekmes uz vidi novērtējumus.
"Google" vadītājs Somijā Anti Jervinens par meža izciršanu ir atvainojies, apgalvojot, ka uzņēmums rīkojies, "balstoties uz tobrīd pieejamo izpratni par tiesību aktiem".
Muhosas un Otanmaki datu centri ir daļa no "Google" 13 miljardu eiro vērtā mākslīgā intelekta infrastruktūras projekta. Turklāt Somija kopumā kļuvusi par vienu no tehnoloģiju uzņēmumu iecienītākajām vietām — jauni datu centri valstī atrodas 145 dažādās plānošanas stadijās. Uzņēmumus piesaista vēsais valsts klimats, kas ļauj ietaupīt uz enerģijas izmaksām, plašās zemes platības un valsts ģeopolitiskā un ģeoloģiskā stabilitāte.
Tramps vēlējās, lai šis projekts tiktu īstenots ASV
Jāpiebilst, ka "Google" lēmums izbūvēt datu centru Somijā izpelnījies ASV prezidenta Donalda Trampa kritiku, kurš vēlētos, lai šie centri tiktu būvēti ASV, un ir publiski aicinājis uzņēmumu pārskatīt savus plānus. Šis ir visu laiku vērienīgākais šāda veida projekts Ziemeļvalstīs.
Projekta ietvaros “Google” noslēdzis 22 gadu līgumu ar Somijas enerģētikas uzņēmumu “Fortum”, lai iegādātos līdz pusei Lovisas atomelektrostacijā saražotās elektroenerģijas. Lovisas stacija pašlaik saražo aptuveni desmito daļu Somijas elektroenerģijas.
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“Google” jaunie datu centri Somijā būs paredzēti tādu uzņēmuma pakalpojumu atbalstam kā mākslīgā intelekta tērzēšanas robots “Gemini”, “Google” meklētājs, “Maps” un “YouTube”. Uzņēmums plāno būvēt centrus Kajāni, Muhosā un Vaalā, kā arī paplašināt jau esošo centru Haminā. Būvniecību paredzēts sākt 2027. gadā.
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.