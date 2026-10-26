Latvija kavējas ar likumu, kas mums ļautu ietaupīt naudu un saudzētu vidi
Ja putekļsūcējs vairs “nevelk”, veļasmašīna atsakās darboties, vai telefons pēkšņi pārstāj uzlādēties, pirmais jautājums bieži vien ir: vai vērts remontēt? Eiropas Savienība vēlas panākt, lai salabot veco kļūtu vieglāk un izdevīgāk nekā pirkt jaunu. Jaunie noteikumi paredz plašākas tiesības patērētājiem un jaunus pienākumus ražotājiem.
Līdz šā gada 31. jūlijam Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm savos nacionālajos likumos bija jāiekļauj pirms pāris gadiem izstrādātās ES Remontējamības direktīvas (“Right to Repair Directive”) prasības, kuru mērķis ir pagarināt preču kalpošanas laiku, samazināt atkritumu daudzumu un nodrošināt, lai patērētājiem būtu reālas iespējas izvēlēties remontu, nevis jaunas preces iegādi. Latvija noteikto termiņu ir nokavējusi.
Direktīvas ieviešanai sagatavotie Patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumi Saeimā atbalstīti otrajā lasījumā, un nu gaida trešo lasījumu, pēc kura likums būs jāizsludina Valsts prezidentam. “Kas Jauns Avīze” skaidro, kādi labumi cilvēkam sagaidāmi no šīs direktīvas.
Salabo un iegūsti vēl gadu
Viens no būtiskākajiem jaunumiem ir pārdevēja atbildības perioda pagarināšana. Pašlaik patērētājam ir tiesības divu gadu laikā pēc preces iegādes pieteikt garantijas remontu.
Kad jaunais regulējums stāsies spēkā un patērētājs preces neatbilstības novēršanai izvēlēsies remontu, nevis nomaiņu, garantijas laiks par preci tiks pagarināts par 12 mēnešiem, skaidro Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Komunikācijas daļas vecākā konsultante Linda Alsiņa. Tas nozīmē, ka divu gadu vietā atbildības periods jeb garantijas laiks varēs sasniegt trīs gadus.
Svarīgi gan saprast, ka runa nav par jebkuru bojājumu. Ja telefons pārstāj darboties ražošanas defekta dēļ, tā ir viena situācija. Ja tas nokrīt zemē un saplīst ekrāns, tā ir pavisam cita. Pārdevēja pienākums nodrošināt bezmaksas remontu attiecas tikai uz likumā noteiktajiem preces neatbilstības gadījumiem.
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Arī pēc garantijas beigām
Vēl būtisks jaunums skars ierīces, kurām garantijas periods jau ir beidzies. Līdz šim patērētājs šādā situācijā nereti palicis viens ar savu problēmu – meklējis meistaru, interesējies par rezerves daļām un rēķinājis, vai remonts vispār atmaksājas. Jaunā direktīva paredz, ka noteiktām preču grupām ražotājam būs pienākums nodrošināt remonta iespēju arī pēc šā perioda beigām.
Linda Alsiņa uzsver, ka remontu varēs pieprasīt arī tad, ja ierīce sabojājusies nolietojuma vai mehāniska bojājuma dēļ. Tomēr tas nenozīmē, ka ražotājam viss būs jālabo bez maksas.
Šāds remonts varēs būt maksas pakalpojums, taču cenai jābūt saprātīgai. Turklāt pienākums neattieksies uz pilnīgi visām precēm, bet tikai uz tām, kurām tiesību aktos noteiktas remontējamības prasības.
Ja meistars pieviļ?
Ko darīt, ja remonts ieilgst, bojājums atkārtojas vai sākotnēji nosauktā cena pēkšņi pieaug? PTAC skaidro, ka likumiskās garantijas ietvaros pārdevējam remonts jānodrošina bez maksas, saprātīgā termiņā un neradot patērētājam būtiskas neērtības. Ja remonts nav veikts pienācīgi, patērētājs atkarībā no situācijas var prasīt arī citus likumā paredzētos risinājumus, tostarp naudas atmaksu.
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Savukārt maksas remontam direktīva paredz Eiropas remonta informācijas veidlapu. Tajā remontētājs varēs norādīt cenu, darbu izpildes termiņu un citus nosacījumus. Ja šāda veidlapa tiek izsniegta, tajā norādītos nosacījumus nedrīkstēs mainīt vismaz 30 dienas.
Meistaru kļūst arvien mazāk
Tomēr ar jaunām tiesībām vien nepietiek, ja tuvumā nav neviena, kurš ierīci spētu salabot.
Biedrības “Zero Waste Latvija” valdes priekšsēdētāja Evija Ozola-Ozoliņa norāda, ka remonta pakalpojumu pieejamība Latvijā ir nevienmērīga. Lielākajās pilsētās meistaru atrast ir vieglāk, bet reģionos tas var kļūt par īstu izaicinājumu. Turklāt meistaru skaits samazinās. Vairāki individuālie komersanti biedrībai atzinuši, ka drīzumā plāno pārtraukt darbību – vieniem ienākumi nav pietiekami ģimenes uzturēšanai, citi jau sasnieguši cienījamu vecumu. Evija Ozola-Ozoliņa min piemēru no Smiltenes novada, kur kāds sadzīves tehnikas meistars izsaukumos dodas arī uz Cēsīm, Valku, Alūksni un Valmieru. Šāds darba reģions nozīmē lielus attālumus un ievērojamas izmaksas.
Biedrība bieži saņem jautājumus no cilvēkiem, kuri nezina, kur savā pilsētā iespējams salabot datoru, telefonu vai sadzīves tehniku. Dažkārt problēma nav pašu meistaru trūkums, bet gan informācijas nepieejamība. Tāpēc “Zero Waste Latvija” izveidojusi platformu “Lietovelreiz.lv”, kur apkopota informācija par dažādām remontdarbnīcām un to piedāvātajiem pakalpojumiem.
Kā atrast remontētāju?
Vēl viens Remontējamības direktīvas jaunums paredzēts nākamgad. Līdz 2027. gada 31. jūlijam Eiropas Komisijai jāizveido tiešsaistes platforma, kurā patērētāji varēs meklēt remonta pakalpojumu sniedzējus. Tajā būs pieejama informācija par remonta iespējām dažādās dalībvalstīs, tostarp izmantojot nacionālās platformas.
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Taču, kamēr Eiropas līmeņa risinājums vēl top un Latvijā jaunās prasības gaida galīgo apstiprinājumu, galvenais ieteikums paliek vienkāršs: ja ierīce salūzusi, pirms jaunas iegādes ir vērts noskaidrot, vai vecajai vēl iespējams dot otru dzīvi.
Svarīgi!
Jaunie direktīvas noteikumi attiecas uz šādām preču grupām: * veļasmašīnas, * trauku mazgājamās mašīnas, * ledusskapji, * televizori, * putekļsūcēji, * mobilie tālruņi, * planšetdatori, * veļas žāvētāji, * elektroniskie displeji. Direktīvas sarakstā iekļautas arī atsevišķas profesionālās iekārtas – vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijas saturošas preces (elektrovelosipēdi un elektroskrejriteņi) un mājsaimniecības telpu sildītāji. Remonts ne vienmēr būs bez maksas, taču ražotājam tas būs jānodrošina par saprātīgu cenu, ja konkrētajai precei piemērojamas attiecīgās ES remontējamības prasības un remonts ir iespējams.
Tāpat jāņem vērā, ka šī Remontējamības direktīva neattiecas uz virkni elektroierīču, piemēram, virtuves tehniku (cepeškrāsnis, mikroviļņu krāsnis, elektriskās plītis, indukcijas virsmas, elektriskās tējkannas, tosteri, blenderi, mikseri, kafijas pagatavošanas ierīces), gludekļiem, fēniem, šujmašīnām un tamlīdzīgi.
Saglabāt pēc iespējas ilgāku kontroli
“Eco Baltia vide” remonta darbnīcas “Lab!” vadītājs Dagnis Zviedris saka: “Ikdienā strādājot ar lietotu un bojātu elektrotehniku, redzam, ka daudzas ierīces savu kalpošanas laiku beidz nevis tāpēc, ka tās vairs nebūtu iespējams izmantot, bet gan tāpēc, ka to remonts ir sarežģīts, rezerves daļas nav pieejamas vai nepieciešamie ieguldījumi pārsniedz ierīces vērtību. Lai gan garantija un apdrošināšana sniedz patērētājiem papildu drošību, tās pašas par sevi nenodrošina ierīces ilgmūžību. Tāpēc mūsu darbs ir meklēt iespējas, kā pagarināt elektrotehnikas dzīves ciklu, izvērtējot, kuras ierīces iespējams salabot, atjaunot, izmantot rezerves daļām vai nodot tālāk citiem meistariem, lai tās pēc iespējas ilgāk paliktu apritē, nevis nonāktu pārstrādē.
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Tāpēc aicinām iedzīvotājus jau pirms jaunas elektroierīces iegādes pievērst uzmanību ne tikai tās cenai, funkcijām un garantijai, bet arī remontējamībai un iespējām to izmantot ilgtermiņā. Jo vienkāršāk ierīci ir apkopt, remontēt un pielāgot, jo lielāka iespēja, ka tā kalpos daudz ilgāk par sākotnēji paredzēto. Mūsu ieskatā patiesi vērtīga elektrotehnika ir tāda, pār kuras turpmāko izmantošanu un remontu lietotājam saglabājas pēc iespējas lielāka kontrole.”