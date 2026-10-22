Šis un tas par sviestu, eļļu, dārzeņiem un citas gudrības, lai kēkss nav sauss
Kāpēc kēksi un biskvīti mēdz būt sausi? Un kā mīklu var glābt sezonas augļi un dārzeņi? Stāsta Rimi garšu gide Zane Grēviņa (Našķoties Zane).
Tam, kāpēc biskvīti un kēksi sanāk sausi, var būt virkne iemeslu. Viena no izplatītākajām kļūdām ir aizvietot eļļu ar sviestu – jāpatur prātā, ka katrai taukvielai ir sava funkcija. Sviests mīklu sausina, tāpēc mafinu un kēksu mīklai labāk pievienot eļļu, bet sviestu pataupīt cepumiem un drumstalām. Toties laba ideja ir abus apvienot.
Nevajadzētu pārspīlēt ar miltu pievienošanu vai, labu gribot, pielikt par daudz kakao šokolādes biskvītam, kas būtībā ir kā vēl viena miltu porcija un izteikti sausina mīklu. "Mans triks ir pievienot mīklai kafiju vai šķidru kakao, ja cep kūku bērniem, – tā sanāk daudz mitrāka un izteiksmīgāka,” atklāj Zane.
Par daudz var būt arī cepamā pulvera, kas var radīt cerētajam gaisīgumam pretēju efektu un padarīt visu cepumu sīkstu un gumijainu. Vienlaikus Zane atgādina – arī pārāk liels skopums nav nekāds tikums. “Visi gribam būt tievi, tāpēc pieliekam mazāk taukvielu, mazāk cukura, nekā rakstīts receptē, taču tas nenāk par labu mitrumam un tekstūrai. Cukurs patiešām ir vajadzīgs, lai mīkla izdotos sulīga. Daži mēģina aizvietot taukvielas ar grieķu jogurtu, bet tur nekas labs nesanāks, jo mīkla būs sausa,” skaidro Zane.
Kēkss sanāk sauss arī tad, ja pārlieku maisa mīklu – milti saplok, un rezultātā sanāk gumijaina masa. Pilnīgi pietiek, ja apmaisa vien dažas reizes. Jāņem vērā, ka arī katra cepeškrāsns silda atšķirīgi. “Divas cepeškrāsnis rāda vienus un tos pašus 180 grādus, bet rezultāts katrā būs citāds. Ja izmērītu temperatūru, vienā patiesībā būtu 176, bet otrā – 183 grādi. Ja kaut ko cep ilgāku laiku, piemēram, kēksu, šie daži grādi ātri vien sasummējas, un ir viegli pārcept. Tāpēc ir svarīgi pazīt savu cepeškrāsni un pielāgot receptē norādīto cepšanas ilgumu,” iesaka Rimi garšu gide.
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Sezonāli gardumi sulīgai mīklai
Gan cepumiem, gan maizei, biskvītiem, mafiniem un kēksiem var pievienot dažādus sezonālus augļus un dārzeņus, kas ne tikai padarīs garšu izteiksmīgāku, bet arī patīkami mitrinās mīklu.
Āboli – tos var sarīvēt un apslacīt ar citronu sulu, lai mazāk apbrūnē. Amerikāņu klasika, ar ko Latvijā tik ļoti neaizraujamies, ir ābolu biezeņi, ko viņi paši sauc par mērci un pievieno kēksiņiem un biskvītiem, jo tas dod patīkamu mitrumu un garšas dziļumu. Šie augļi labi draudzējas ar kanēli, kardamonu, brūno cukuru un marcipānu.
Bumbieri – daudz mīkstāki un sulīgāki par āboliem, tāpēc jāuzmanās ar daudzumu, lai mīkla nepaliek jēla un slapja. Tā paša iemesla dēļ bumbierus labāk pataupīt tieši mazajām formām. Nomizotus bumbierus var novārīt alkoholiskā savārījumā, sagriezt četrās daļās (mazāki gabaliņi izšķīdīs) vai veselus skaisti kārtot formā un iegūt ļoti izskatīgu kūku. Bumbieri lieliski sader ar šokolādi, mandelēm, ingveru un lazdu riekstiem.
Plūmes – vislabāk pārgriezt uz pusēm, izņemt kauliņus, apbērt ar brūno cukuru vai apsmērēt ar medu, un tad tās cepot skaisti karamelizēsies. Šādi izcepta, pat viscietākā un skābākā plūme būs garšīga. Tās ir supermitras, tāpēc mazākos gabaliņos var sabojāt kūkas tekstūru. Plūmes iederas drumstalu kūkās ar riekstiem, kardamonu, vaniļu, kanēli vai tonkas pupiņām.
Cidoniju sukādes – var pievienot cepumiem un kēksiem, taču vēl viens izcils gājiens kēksa vai mafinu mitrināšanai ir tos pēc izcepšanas piesūcināt ar cidoniju sīrupu. To var izmantot arī biskvīta kārtu mitrināšanai.
Ķirbis – var izmantot visur un visādi, piemēram, kā biezeni siera kūkās, kā arī sarīvētu vai biezeņa formā – kēksiņos. Ja gribas superoranžu, vēl jāpieliek šķipsna kurkumas.
Burkāni – jāpievieno diezgan daudz eļļas, bet rezultāts būs biezs, mitrs un garšpilns biskvīts vai maize. Sader ar kanēli, kardamonu, rozīnēm, valriekstiem, krustnagliņām, apelsīna miziņu, brūno cukuru un citām siltām garšām.
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Cukīni un kabači – no šiem noteikti nevajag gatavot biezeni, jo tajos ir tik daudz ūdens, ka nekas daudz pāri nepaliks. Tos sarīvē, skaidiņas apber ar sāli, liec caurdurī, pamatīgi nospied, un pēc tam pievieno jebkam, lai mīklai būtu vairāk mitruma, jo garšas pašiem nav tikpat kā nekādas. Pārspīlēt ar daudzumu gan nevajag, lai biskvīts nav par mitru.
Bietes – saceptas un sablendētas biezenī var būt laba mīklas sastāvdaļa, it īpaši braunijos, tomēr ar tām jārīkojas prātīgi, jo viegli var iegūt arī diezgan izteiktu biešu garšu.
Saldais kartupelis – dod ekstra krēmīgumu, mitrumu un biezumu kēksiem un braunijiem. “Viens no maniem mīļākajiem miltu izstrādājumiem ir saldo kartupeļu, sāls un miltu mīkla, ko sadala gabalos, izrullē un izcep ar drusku piedegušām maliņām – ļoti garšīgi ar karijiem un zupām!” atklāj Zane.
Pastinaki – nenovērtēts dārzenis, kas dod izcilu, riekstainu garšas niansi un papildu mitrumu šokolādes kūkām. Tos sarīvē, bet nevajag pārspīlēt ar daudzumu.
Zināšanai!
Jebkurš biezenis pirms pievienošanas mīklai jāatdzesē. Tāpat jāizvēlas pareizā izmēra kēksa vai kūkas forma. Ja tā ir pārāk augsta, var gadīties, ka virsa pārcepsies un būs sausa, bet vidus paliks jēls. Un noteikti jebkurš kēkss pirms pasniegšanas jāatdzesē. Tas formā vēl beigs gatavoties, ieņems formu un nostabilizēsies.
Kabaču un šokolādes kēkss
Nepieciešams:
240 g kabača
200 g cukura
150 g tumšās šokolādes kēksa mīklai
150 g tumšās šokolādes un 1 ēdk. kokosriekstu eļļas glazūrai
120 ml neitrālas eļļas
120 g kviešu miltu
2 olas
50 g nesaldināta kakao pulvera
2 tējk. vaniļas pupiņu pastas|
1 tējk. cepamā pulvera
šķipsniņa sāls
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Pagatavošana:
1. Kabaci sarīvē un atstāj atsuloties apmēram 15 minūtes, sulu kārtīgi nospied.
2. Vienā bļodā sajauc cukuru ar eļļu, olām, sāli un vaniļu, otrā samaisi miltus ar kakao un cepamo pulveri. Sausās sastāvdaļas iesijā mitrajās, pievieno notecinātos kabačus, smalki sakapātu šokolādi un samaisi.
3. Mīklu izlīdzini ar cepamo papīru izklātā cepamformā un cep līdz 175 grādiem sakarsētā cepeškrāsnī apmēram 55 minūtes, tad pilnībā atdzesē.
4. Karsta ūdens peldē izkausē glazūrai paredzēto šokolādi un kokosriekstu eļļu, glazūru nedaudz atdzesē, tad pārlej ar to kēksu.