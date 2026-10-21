Rīgā plāno stingrākus noteikumus suņu saimniekiem - par pārkāpumiem draud bargi sodi
Rīgā plāno stingrākus noteikumus suņu saimniekiem – turpmāk četrkājainajiem mīluļiem arī parkos un mežos būs jāatrodas pavadā. Brīvi izskrieties suņi drīkstēs tikai īpaši ierīkotos laukumos. Kamēr saimnieku viedokļi dalās, pašvaldība sola izveidot vēl divus suņu pastaigu laukumus, vēsta 360TV Ziņas.
Izņemot specializētos suņu laukumus, Rīgā vairs nebūs praktiski nevienas vietas, kurās suņiem ļauti brīvi staigāt. Pat ne parkos un Rīgas mežos. Visur jābūt pavadai. Mērķis – lai suns neapdraud cilvēkus, neizraisa satiksmes negadījumus, nerada konfliktus ar citiem dzīvniekiem.
Rīgas dome nepieciešamību pēc pavadas skaidro, ka nepieciešams nodrošināt sabiedrības kārtību, vides tīrību un lai mums visiem un mūsu dzīvniekiem būtu droši.
Suņi bez pavadas izpelnās sodu saimniekiem. Šogad sākti 82 administratīvā pārkāpuma procesi, bet vēl 11 gadījumos sodi piemēroti par suņu uzbrukšanu cilvēkiem. “Likums paredz diez gan smagus sodus par dzīvnieku labturības pārkāpumiem. Izvērtē, cik liels nodarījums, bet varbūt pat līdz 1700 eur,” norāda Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.
Pavada var pasargāt ne tikai no barga soda, tā būtiska arī paša mīluļa drošībai.
“Ļoti daudz ir šie nelaimes gadījumi, viens suns sakož otru, un tad sarunas laikā ar saimnieku jautāju, vai suns bija pie pavadas? Nē, nebija. Nu, kurš tad ir vainīgs šajā situācijā? Pavada, tas ir tikai iztikas minimums. Nu, tīri aiz drošības un respektējot vienam otru,” komentē “Mazais Dakters” veterinārārste Krista Resne.
Pašvaldība šobrīd plāno izveidot vēl divus jaunus suņu pastaigu laukumus, lai četrkājainajiem draugiem būtu vairāk vietu, kur droši izskrieties bez pavadas.