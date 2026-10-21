Vai hortenzijas ziemā jāsedz? Dārznieks atklāj, ko daudzi nezina
Tuvojas ziema, un ir pēdējais laiks parūpēties par to, lai košumaugi veiksmīgi pārziemotu, tostarp arī krāšņās hortenzijas. Stāsta parka dārznieks Mikus Karlsons.
Kokveida un skarainās
Kokveida hortenzijas ir ļoti izturīgas, pat sals līdz -40 grādiem tām nav bīstams. Šīs hortenzijas katru gadu veido jauno pieaugumu un kopā ar to arī jaunos ziedpumpurus. Ja agrā pavasarī vai ziemā apsals zaru gali, tad nekas slikts nenotiks. Kokveida hortenzijas uz ziemu var apgriezt, bet to var darīt arī pavasarī.
Skarainās hortenzijas, kuras ziedus veido uz kārtējā gada jaunajiem dzinumiem, iztur salu līdz -35 grādiem. Abu šo hortenziju variācijas uz ziemu var nesegt, taču pie saknēm vēlams uzbērt sausu neitralizēto kūdru vai sausas lapas. Ja nu savu skaistuli iestādīji tikai šoruden, tad gan piesedz ar balto agroplēvi, ko pie zemes nofiksē ar ķieģeļiem, akmeņiem vai kādu citu smagumu.
Platlapu, ozollapu un citas
Platlapu, ozollapu un vēl citas hortenziju sugas, kas ziedus veido uz iepriekšējā gada dzinumiem, ir jāpieskata un jāieziemo krietni vien nopietnāk. Šīm hortenzijām pieliec zarus pie zemes, nofiksē, pēc tam uz zariem saber sausas lapas un pa virsu uzklāj balto agroplēvi, ko pie zemes nostiprini ar smagumiem, lai neaizpūš vējš. Otrs variants ir aptīt hortenziju krūmu ar agroplēvi un pēc tam to saudzīgi nostiprināt pie krūma. Tad krūmam apliec metāla vai plastmasas karkasu, kas ir lielāks par krūmu, un piepildi šo karkasu ar sausām lapām. Karkasu var pārklāt arī ar agroplēvi vai kādu citu elpojošu materiālu.
Podos augošās
Ja hortenzijas aug podos, tās var pārziemināt, ienesot vēsā vietā pagrabā vai verandā, kur temperatūra ir nedaudz virs nulles. Tikpat labi tā var būt arī neapkurināma siltumnīca, bet tad gan hortenzija ar visu podu jāierok augsnē. Bedrei jābūt par apmēram 15–20 cm dziļākai nekā pods ar augu! Hortenziju ievieto bedrē un pārsedz ar kādu kasti, dēļiem, tukšiem maisiem un siltināmo materiālu. Pavasarī, kad salnas vairs nesola, hortenzijas no ziemas mājvietām atkal iznes ārā.
JAUNUMS! Vai zināji, ka ir iznācis "Lielais dārza darbu Mēness kalendārs 2027"? Tas apvieno dārzkopības speciālista Māra Narvila padomus ar Mēness ritmu principiem un sniedz ieteikumus dārza darbiem katrai gada dienai. Īpaša uzmanība pievērsta arī kaitēkļu un augu slimību ierobežošanai. Meklē lielisko palīgu dārza darbu plānošanā visās preses tirdzniecības vietās vai iegādājies digitāli, lai vienmēr ir pa rokai! https://www.zurnali.lv/e-lielais-darza-darbu-meness-kalendars-2027-251-07102026