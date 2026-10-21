Šķīstošā vai maltā kafija: speciālisti skaidro, kura patiesībā ir veselīgāka
Ja nepieciešams ātri uzņemt kofeīna devu, šķīstošā kafija var būt ērta izvēle. Turklāt kafija bez pievienota cukura var būt daļa no sabalansēta uztura un ilgtermiņā labvēlīgi ietekmēt veselību.
Ar ko šķīstošā kafija atšķiras no maltās kafijas?
Šķīstošo kafiju ražo, izžāvējot iepriekš pagatavotu kafiju, līdz iegūst smalkas granulas, kas ātri izšķīst karstā ūdenī. Par to raksta portāls "Health".
Pastāv divas šķīstošās kafijas ražošanas metodes:
- Izsmidzināšanas žāvēšana – vispirms tiek pagatavota parasta kafija, ko pēc tam izsmidzina iepriekš uzkarsētā žāvēšanas kamerā, kur šķidrums iztvaiko, atstājot sausas kafijas daļiņas. Augstā temperatūra var nedaudz mazināt kafijas aromātu un garšas intensitāti.
- Saldēšanas žāvēšana jeb liofilizācija – vispirms tiek pagatavota parasta kafija, ko pēc tam sasaldē un īpašos spiediena apstākļos izžāvē. Šis process ļauj saglabāt vairāk antioksidantu, kofeīna un kafijai raksturīgā aromāta.
Kāds ir šķīstošās kafijas ieguvums veselībai?
Gan šķīstošā, gan maltā kafija ir bagāta ar antioksidantiem un savienojumiem, kas var:
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- paātrināt vielmaiņu;
- uzlabot kognitīvās funkcijas;
- mazināt iekaisumu;
- aizsargāt pret noteiktām slimībām.
Turklāt kofeīns var palielināt modrību un uzlabot garastāvokli, kā arī veicināt svara samazināšanos un mazināt depresijas attīstības risku.
"Šķīstošajā kafijā ir nedaudz mazāk kofeīna nekā tradicionāli pagatavotajā kafijā. Viena tasīte parastas kafijas satur aptuveni 92 miligramus kofeīna, savukārt tāds pats daudzums šķīstošās kafijas – aptuveni 62 miligramus," norādīts publikācijā.
Šķīstošā kafija pret parasto kafiju
Būtiskākā atšķirība starp šķīstošo un tradicionāli pagatavoto kafiju ir tās pagatavošanai nepieciešamais laiks. Lai pagatavotu šķīstošo kafiju, pietiek granulas apliet ar karstu ūdeni, savukārt maltās kafijas pagatavošana prasa vairāk laika.
Tradicionālais kafijas pagatavošanas process ļauj saglabāt tās dabiskās eļļas, tāpēc tai ir bagātīgāka un izteiktāka garša nekā lielākajai daļai šķīstošās kafijas veidu. Turklāt tradicionāli pagatavotā kafijā parasti ir vairāk kofeīna nekā šķīstošajā kafijā.
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Abi kafijas veidi satur līdzīgus antioksidantus, kas var labvēlīgi ietekmēt veselību. Tomēr šķīstošās kafijas ērtā un ātrā pagatavošana, kā arī pieejamība var būt īpaši pievilcīga cilvēkiem ar saspringtu ikdienas ritmu.
Vienlaikus speciālisti brīdina, ka arī šķīstošā kafija satur kofeīnu, kas var izraisīt trauksmi, bezmiegu un gremošanas traucējumus.