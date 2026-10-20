Apģērbs var sabojāties, pat ja to nevalkā! Kā pareizi glabāt drēbes un apavus?
Pat tad, ja drēbes un apavus kādu laiku nevalkā, tie var zaudēt formu, iegūt nepatīkamu smaku vai pat sabojāties. Kā pareizi uzglabāt apģērbu, lai tas kalpotu ilgāk, un kādas kļūdas noteikti nepieļaut? Lūk, daži vērtīgi knifi!
Nu jau esam pieņēmuši, ka vasara patiešām ir beigusies, tāpēc pienācis laiks uz dažiem mēnešiem atvadīties no vasaras apģērba un apaviem. Piņķerīgs darbiņš, bet tikai ne tad, ja ir skaidri zināms, kā un ko darīt. Turklāt, pārcilājot mantas, var brīdi pakavēties vasarīgās atmiņās.
Kāpēc visam jābūt tīram, ja tāpat pa ziemu saputēs?
Pirmkārt, nēsātu drēbju ielocēs var vairoties baktērijas, kas radīs nepatīkamu smaku. Otrkārt, vecus traipus pēc pāris mēnešiem būs daudz grūtāk iztīrīt. Tāpēc pirms nosūtīšanas sezonālajā atvaļinājumā apģērbu izmazgā, apavus rūpīgi notīri un izžāvē, no somām izņem visu saturu un rūpīgi izpurini, notīri vai nomazgā ārpusi.
Kāpēc jāpārkārto apģērbu plaukti?
Sašķirot garderobi pa sezonām ir derīgs ieradums, jo tad acu priekšā būs tikai vajadzīgās lietas un nevajadzēs tērēt laiku, lai atrastu džemperi T kreklu kaudzē. Pirms revīzijas pārdomā, kuras drēbes un aksesuārus ir vērts atstāt, bet ko nolikt skapja dziļumā.
Kāpēc visu nevar salocīt un nolikt kastē bēniņos?
Dažādas lietas jāglabā dažādi, lai tās nedeformētos un nezaudētu izskatu. Piemēram, žaketes labāk karināt uz pareizā izmēra pakaramajiem, savukārt kreklus, bikses, džinsus un kleitas var rūpīgi salocīt un likt plauktos. Pievērs uzmanību apģērba materiālam – drēbes no ādas vai blīva, fakturēta auduma labāk neuzglabāt salocītas, jo var veidoties ieloces, bet trikotāža un adījumi, pakārti uz pakaramā, var izstiepties. Nekādā gadījumā neglabā drēbes tiešos saules staros vai uz balkona – tās izbalēs. Tikai tad, ja nav citu uzglabāšanas iespēju, noslēp drēbes blīvās, tumšās kastēs vai koferos. Glabāt apģērbu ķīmiskās tīrītavas polietilēna maisos nav ieteicams – tie aiztur mitrumu, un uz apģērba var parādīties dzelteni traipi. Ideālais variants drēbju glabāšanai – tumša, sausa un labi ventilējama telpa, piemēram, atsevišķs skapis ar plauktiem.
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Ko iesākt ar apaviem un aksesuāriem?
Bez tā, ka apavus un aksesuārus nepieciešams notīrīt un sakārtot, tie arī jāsagatavo glabāšanai. Lai somas, kurpes un cepures nedeformētos, piebāz tās ar sausu, plānu papīru vai avīzēm – ne pārāk cieši, bet tā, lai saglabātu formu. Somas un apavus labāk ielikt speciālos auduma maisos; ja nav saglabājušies oriģinālie, tos vari uzšūt vai nopirkt. Nemēģini sabāzt visu vienā mazā plauktā – starp lietām jābūt brīvai telpai, lai gaiss var brīvi cirkulēt. Somas var salikt plastikāta vai kartona kastēs un novietot skapja apakšā zem drēbēm vai uz antresoliem, bet kurpēm derēs speciālās vai oriģinālās apavu kastes.
Kāpēc pamēģināt vakuuma maisu?
Vakuuma maisi ir ģeniāls izgudrojums glabāšanai. Tie ideāli noder gadījumā, ja jāuzglabā daudz apģērbu mazā vietā. Somas, žaketes un virsdrēbes tajos labāk neglabāt, bet T kreklu, kreklu, kleitu un svārku glabāšanai vakuuma maisi derēs lieliski.
Kā panākt, lai uzglabājamās lietas aizņem pēc iespējas mazāk vietas?
Padomā pati – kāpēc likt vasaras cepures rindā, ja tās var ielikt citu citā. Mazas somiņas var paslēpt lielajās (uzmanīgi, lai tās nedeformētos), bet koferi izmantot vakuuma maisā iepakoto lietu glabāšanai. Apavus bez kastes labāk novietot pa pāriem, liekot purngalu pie papēža; tā ieekonomēsi vietu vismaz vēl vienam pārim. Džinsus un kokvilnas apģērbu var sarullēt rullī un novietot vienā plauktā citu uz cita.