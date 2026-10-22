Cik daudz maizes drīkst apēst dienā? Uztura speciālisti sniedz skaidru atbildi
Maize ir neatņemama ikdienas uztura sastāvdaļa lielai daļai Latvijas iedzīvotāju. Tomēr tas, kādu maizi izvēlamies, būtiski ietekmē mūsu veselību.
Kā raksta portāls "ofeminin.pl", maize var būt daļa no sabalansēta uztura, taču ir svarīgi izvēlēties piemērotāko maizes veidu un zināt, cik daudz tās ieteicams apēst.
Eksperti uzsver, ka pilngraudu maize ir veselīgāka par baltmaizi. Tas skaidrojams ar to, ka graudi, no kuriem iegūst pilngraudu miltus, satur ne tikai cieti un olbaltumvielas, bet arī vērtīgus vitamīnus, minerālvielas un šķiedrvielas, kas galvenokārt atrodas grauda ārējos apvalkos. Savukārt rafinētos miltos liela daļa šo vērtīgo uzturvielu ir zudusi.
Tā kā pilngraudu maize satur saliktos ogļhidrātus un šķiedrvielas, tā tiek sagremota lēnāk, palīdzot ilgāk saglabāt sāta sajūtu. Turpretī baltmaizē ir mazāk šķiedrvielu un tās ogļhidrāti organismā uzsūcas ātrāk, tāpēc arī sāta sajūta pēc tās ēšanas saglabājas īsāku laiku.
Šķiedrvielas arī veicina normālu gremošanas sistēmas darbību un labvēlīgi ietekmē zarnu mikrofloru. Regulāra pilngraudu produktu lietošana uzturā sniedz vairākus ieguvumus veselībai, piemēram, uzlabo vielmaiņu un samazina risku saslimt ar dažādām hroniskām slimībām. Savukārt rūpnieciski pārstrādāta maize, kas satur daudz sāls vai cukura, pārmērīgā daudzumā var radīt papildu slodzi organismam.
Cik daudz maizes drīkst apēst dienā?
Pēc uztura speciālistu domām, ikdienas ēdienkartē būtu jāiekļauj piecas graudaugu produktu porcijas. Viena pilngraudu maizes šķēle atbilst vienai porcijai, tātad saprātīgs dienas daudzums būtu piecas maizes šķēles.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr, aprēķinot kopējo graudaugu produktu porciju skaitu, jāņem vērā arī citi produkti, piemēram, musli, makaroni vai rīsi. Ja dienas laikā ēdat auzu pārslu putru vai citus graudaugu produktus, attiecīgi jāsamazina arī apēstās maizes daudzums.