Okeānu caurulē neieliksi - kāpēc pilsētām jāiemācās sadzīvot ar lietusūdeni
Lietusūdeni var savākt un izmantot dārza laistīšanai, tualešu skalošanai, jaunbūvēs to arvien biežāk izmanto kopā ar attīrītiem pelēkajiem ūdeņiem no dušām un izlietnēm. Šie ir zināmākie veidi, kā lietusūdenim dot otru dzīvi.
Ilze Rukšāne, ainavu arhitekte un “ALPS ainavu darbnīcas” partnere, uzsver, ka lietusūdens pilsētā nav tikai resurss, ko krāt tvertnēs, un nav arī problēma, ko paslēpt caurulēs. Tā ir daļa no lielas, vienotas ūdens aprites, kurā esam arī mēs paši. Lai pilsētas spētu tikt galā ar arvien spēcīgākām lietusgāzēm un ilgākiem sausuma periodiem, ir jāiemācās ūdeni atkal ieraudzīt.
Ūdens, ko esam padarījuši neredzamu
Ilgu laiku lietusūdeni pilsētā uztvēra kā problēmu – lietainas dienas, mūžīgs slapjums, nebeidzamas peļķes un ūdens, ko nevar novadīt. Ilze Rukšāne saka, ka “ALPS” birojs vienmēr ir ticējis citai pieejai un centies to popularizēt, kā arī integrēt savos projektos.
Visvienkāršākais un saprotamākais risinājums ir novadīt ūdeni kanalizācijā, taču tam ir sava cena. “Sabiedrība ilgus gadus ir darījusi visu, lai padarītu lietusūdeni cilvēkam neredzamu. Bet kā lai mēs iemīlam un saskatām vērtību tajā, ko neredzam?”
Ekspertes vērtējumā tā ir daļa no plašākas pilsētu tendences “izslēgt” to, kas traucē ērtībām. Līdzīgi notiek ar kokiem, kurus nereti nocērt tāpēc, ka tiem krīt lapas. “Tā cilvēks pamazām atsvešinās no dabas, lai gan mūsu suga vienmēr ir izdzīvojusi, pielāgojoties tai. Mēs esam dabas sastāvdaļa. Mēs esam daba. Mūsos pašos taču ir 70 % ūdens,” atgādina Rukšāne.
Tas pats ūdens nolīst, piepilda upes, aizplūst uz jūru, iztvaiko, kļūst par mākoņiem un atkal nokrīt lejā. “Mēs esam nepārtrauktā apritē ar šo ūdeni, bet tad pēkšņi mēs to cenšamies ielikt caurulē, lai tas nebūtu mūsu ceļā.”
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“Okeānu caurulē neieliksi”
Tieši šī doma vijas cauri visam, ko saka ainavu arhitekte. Lietusūdens nav atsevišķa parādība – tas ir tas pats okeāns un tie paši gruntsūdeņi. “Ūdens grib būt brīvs un plašs,” viņa uzsver. Kad to mēģina iespiest mazā caurulē, agrāk vai vēlāk tas nāks atpakaļ. Klimata pārmaiņas šo problēmu padara vēl redzamāku. Ilze Rukšāne skaidro, ka kopējais nokrišņu apjoms gadā lielā mērā ir diezgan konstants, mainās tikai tas, cik daudz nolīst vienā reizē. To viņa pati pašlaik izjūt Francijā, kur lietus nebija lijis kopš maija. Vietējie seniori neatceroties, ka upes kādreiz būtu bijušas tik tukšas, lopkopības reģionā ganības ir izkaltušas. Tikmēr Latvijā šī vasara bija viena no slapjākajām. Kad pēc ilga sausuma beidzot nolīst lietus, ūdens uzreiz ir ļoti daudz.
“Caurule ir jāaprēķina noteiktam izmēram, un tā kādreiz vienkārši nevar uzņemt to lietusūdeni,” saka eksperte. Risinājums ir mācīties ūdeni ieraudzīt, veidojot lietus dārzus un lietusūdens akumulācijas vietas, kā arī vairāk zaļo zonu. Liela nozīme ir parkiem, kokiem, koku vainagiem un krūmiem. “Tās visas ir tās mazās lietiņas, kas palīdz lietus ūdenim akumulēties. Pat parastais bruģis ar smiltīm starp šuvēm palīdz ūdenim iesūkties zemē.”
Latvijas apstākļos ir jārēķinās arī ar ziemu. Ja zeme ir sasalusi 15 centimetru dziļumā un pēc ilga sala uznāk atkusnis, virskārta ūdeni neuzņem, un pēc tam tas atkal sasalst. Tāpēc eksperte aicina nebūt kategoriskiem: “Jā, mums tās caurules vajag, bet mums vajag arī pēc iespējas vairāk zaļo risinājumu.” Svarīgākais ir atrast balansu. Zaļie risinājumi nav tikai inženiertehnika. Ūdens palīdz izprast cikliskumu un plūdumu, arī pašiem sevi. “Tā ir ne tikai vides dziedināšana, bet arī pašu dziedināšana, kad mēs kļūstam vērīgi pret to. Tikai tad, kad mēs to ieraugām, varam to iemīlēt.”
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Ādažu mācība – neaizmirst par meliorāciju
Vērtējot Latviju starptautiskā kontekstā, ainavu arhitekte ir optimistiski noskaņota. Pirms desmit gadiem mēs tikai mēģinājām saprast, kas ir ilgtspējīga lietusūdens apsaimniekošana, bet tagad, viņasprāt, esam līdzīgā līmenī ar pasauli. Latvijai ir priekšrocība – Eiropa jau ir izgājusi cauri kļūdām, no kurām varam mācīties. Lielās industrializācijas laikā Eiropas pilsētās aizbēra upes, kanālus un grāvjus, bet tagad, piemēram, Beļģijā un Amsterdamā upes tiek atgrieztas. “Savukārt mēs neesam tik ļoti aizrakuši savas upes,” saka Ilze Rukšāne vērtē.
Latvijai ir cits mantojums, ko nedrīkst aizmirst, proti, meliorācijas sistēmas. Savulaik gar ciemiem, mājām un ceļu malām bija ļoti daudz grāvju, kas savāca ūdeni un bija daļa no lietusūdens akumulācijas sistēmas.
Kā spilgtu piemēru Rukšāne min Ādažu novada apkaimi, kur kādreizējos kartupeļu un labības laukos un pļavās tagad tiek būvēti jauni ciemati. Šīs zemes savulaik bija purvs, kas tika meliorēts. Ja tur netiks nodrošināta meliorācija, slapjums nekur nepazudīs. Viņa par to ir pārliecinājusies arī savā praksē. “Tiklīdz vienā vietā izjauc meliorācijas sistēmu, tā citā vietā sāk celties gruntsūdens līmenis. Tāpēc ir jāskatās uz lielo bildi, ne tikai uz lokāliem risinājumiem. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par ūdeni, jo ūdens vienmēr atradīs savu vietu.”
Lietusūdens tvertne, pelēkie ūdeņi un krāns
Vai privātmājas īpašniekam ir vērts krāt lietusūdeni laistīšanai? Eksperte norāda – kaut kādā mērā noteikti, bet jārēķina izmaksas. Ūdens būs daudz lielo lietavu laikā, bet sausuma periodos tas tiks ātri iztērēts. Savukārt liels, zem zemes iebūvēts konteiners prasa ieguldījumus, loģistiku un tehniskus risinājumus, piemēram, enkurošanu. “Vienmēr ir jābūt tādam līdzsvaram.” Svarīgi ir arī, lai risinājums būru estētisks.
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Arvien vairāk tiek izmantotas arī jaunas tehnoloģijas. Lietusūdeni var izmantot tualešu skalošanai, un valsts to mēģina praktizēt savās jaunbūvēs. Bez lietusūdens tiek izmantoti arī tā sauktie pelēkie ūdeņi – sadzīves notekūdeņi no dušām, vannām un izlietnēm, kas nesatur tualetes notekūdeņus. Pēc noteiktiem attīrīšanas procesiem tos var izmantot otrreiz, piemēram, tualetē.
Tomēr eksperte uzsver, ka tehnoloģijas nav vienīgā atbilde. Svarīgākais ir domāt par to, cik daudz ūdens mēs vispār patērējam. Vai aizveram krānu, kamēr ziepējam rokas? Vai traukus mazgājam zem tekoša ūdens, vai arī bļodā un tikai pēc tam noskalojam? Viņa ar gandarījumu atzīmē, ka jaunākā paaudze par to domā vairāk. “Uz lietusūdeni mēs nevaram skatīties atrauti no pārējā ūdens. Tas ir tieši tas pats ūdens, kuru vienu dienu mēs nolaižam podā un citu dienu saņemam no krāna.”
Aicinājums pašvaldībām – neejiet pret ekoloģiju!
Lai zaļie risinājumi īstenotos, līdzās sabiedrības izglītošanai ir vajadzīga arī gudra pašvaldību rīcība. Ilze Rukšāne brīdina no nevēlamas prakses, kad risinājumi tiek izvēlēti tikai tāpēc, ka ir pieejams Eiropas Savienības finansējums, un ap šo “zaļo” risinājumu ir vairāk politikas nekā satura. “Vienmēr ir vajadzīga kritiskā domāšana,” viņa uzsver. Jāsaprot, kāpēc ainavu arhitekts iesaka vairāk pļavu, zaļo salu, krūmu un puķu un ko tas dos.
Katrai pašvaldībai ir jāizanalizē savas vērtības, jo Talsos, Jūrmalā vai Vidzemes augstienē tās būs pilnīgi atšķirīgas. Tāpēc viņa aicina “Pašvaldības, neejiet pret ekoloģiju! Ekoloģiska pieeja ir arī ekonomiska.”
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Ja kādā vietā ir smiltis, jāstāda smiltīm piemēroti augi, nevis jāved augsne no nezin kurienes, lai viss izskatītos kā Beļģijā vai Rīgā. Konkrētajai vietai piemēroti augi ir pielāgojušies apstākļiem, tāpēc tie mazāk jālaista. “Vajag saprast un ieraudzīt to vērtību, kas mums ir vistuvākā, kas ir piemērota šeit,” rezumē Ilze Rukšāne. Ja dzīvosim atbilstoši konkrētās vietas ekoloģijai, tad arī ekonomika un estētika strādās līdzvērtīgi.