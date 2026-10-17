Ķiplokus stādi oktobrī? Ir dažas lietas, ko noteikti nedrīkst aizmirst!
Oktobris ir īstais laiks ziemas ķiploku stādīšanai, taču pat neliela kļūda var ietekmēt nākamā gada ražu. Lai ķiploki izaugtu lieli un veselīgi, ir daži svarīgi knifiņi, kas jāzina vēl pirms to likšanas zemē.
Pēc bioloģiskajām īpašībām ķiplokus iedala trīs dažādos tipos: ziemas, vasaras un universālā tipa ķiploki. Rudenī var stādīt ziemas un universālos ķiplokus.
Ziemas ķiplokus stāda septembrī, oktobrī un ražu vāc jūlijā, augustā. Šie ķiploki labi pārcieš ziemas salu, bet diezgan slikti uzglabājas, tāpēc labi ātrai apēšanai vai pārstrādei. Daiviņas ziemas ķiplokam veidojas vienā kārtā pie sīpola pamatnes, un raža tiem ir lielāka nekā citiem.
Universālos ķiplokus var stādīt gan rudenī, gan pavasarī. Tie uzglabājas sliktāk nekā vasaras ķiploki, bet labāk nekā ziemas, turklāt labi pacieš ziemas salu. Stādot rudenī, ķiploki nogatavojas apmēram divas nedēļas ātrāk par ziemas ķiplokiem. Daiviņas šiem ķiplokiem ir izvietotas vairākās kārtās pie pamatnes.
Labu ķiploku ražu var iegūt tikai tad, ja ir labs stādāmais materiāls, un galvenais ir ķiplokus pirms stādīšanas pareizi uzglabāt. Rudenī stādāmos ķiplokus pēc ievākšanas apžāvē un uzglabā nenotīrītus apmēram +10–12 grādu temperatūrā. Vienu vai divus mēnešus pirms stādīšanas pārvieto uz telpu, kur ir +3–5 grādu temperatūra.
Parasti ķiplokus pavairo, stādot daivas, bet nevajag priekšlaikus sadalīt ķiplokus daivās, jo tad tās līdz iestādīšanai zaudēs daudz mitruma, tāpēc var aizkavēties sakņu veidošanās.
Ja ķiplokus sanāk stādīt tikai oktobra pašās beigās vai novembrī, vēlams tos mulčēt ar kūdru, kompostu 4–5 cm biezā kārtā. Ķiplokus stāda 5–8 cm dziļumā (jo lielākas daivas, jo lielāks attālums).
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