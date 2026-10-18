Vienkāršas un kraukšķīgas, tādas ir Māra Grigaļa ceptās kotletes.
Garšīgi
Šodien 07:33
Lūk, kā kotletes gatavo Māris Grigalis! Pamēģini, kraukšķīgi
Recepte ir vienkārša un diezgan klasiska, taču ar mazu knifiņu, lai kotletes būtu kraukšķīgas.
Sastāvdaļas:
1 kg maltas cūkgaļas
4 olas
1 vidēja izmēra sīpols
100 g rīvmaizes
100 ml piena
1 baltmaizes šķēle
2 ķiploka daiviņas
eļļa cepšanai
garšvielas pēc patikas
Pagatavošana:
1. Gaļu liec bļodā, pievieno sasmalcinātu sīpolu un ķiploku, pienā izmērcētu baltmaizi, garšvielas un divas olas. Visu rūpīgi samīci.
2. No gatavās masas veido kotletes, apviļā rīvmaizē un iemērc sakultā olā. Cep, līdz zeltaini brūnas. Panējums padarīs kotletes kraukšķīgas.