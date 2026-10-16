Ābolu plātsmaizi vai tarti, turklāt ar karameli? RECEPTES
Ābolu laiks turpinās, tātad jāgatavo našķi. Māja smaržos debešķīgi un arī garšas kārpiņas teiks paldies.
Ābolu plātsmaize
30 minūtes pagatavošanai, 1 stunda 30 minūtes raudzēšanai, 20 minūtes cepšanai
MĪKLAI:
600 g miltu
250 ml piena
120 g sviesta
100 g cukura
2 olas
20 g svaiga rauga
1 tējk. sāls
PILDĪJUMAM:
6 āboli
300 g cukura
100 ml salda krējuma
1 ola
Pagatavošana:
1. Krūzītē iedrupini raugu un sajauc ar 1 ēdk. cukura, ļauj tam izkust.
2. Miksera bļodā liec miltus, pienu, olas un palikušo cukuru. Ar āķi samīci viendabīgu mīklu. Pievieno raugu un mīci vēl 5 minūtes.
3. Pievieno sviestu un sāli, mīci vēl 5 minūtes. Izņem āķi, bļodu pārsedz ar dvielīti un ļauj mīklai rūgt stundu siltā vietā.
4. Kamēr mīkla rūgst, ābolus nomizo, iztīri un sagriez plānās daivās.
5. Mīklu izrullē un klāj uz cepamās plāts. Uz tās izkārto ābolus. Ļauj plātsmaizei rūgt vēl pusstundu.
6. Uzkarsē krāsni līdz 190 grādiem. Plātsmaizes ābolus pārkaisi ar cukuru un pārlaisti ar saldo krējumu, kas sakults ar olu. Cep 20 minūtes, līdz āboli mīksti un maizīte skaisti pacēlusies.
Ābolu tarte ar karameli
Gatavu pasniedz ar putukrējumu, saldējumu vai skābu krējumu.
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6–8 personām
1 stunda pagatavošanai
Sastāvdaļas:
MĪKLAI:
230 g miltu
120 g sviesta
1 olas dzeltenums
20 g pūdercukura
šķipsna sāls
25 ml ūdens
TARTEI:
1 kg ābolu
300 g cukura
70 g sviesta un nedaudz formas ietaukošanai
Pagatavošana:
1. Miltus iesijā bļodā, pievieno cukuru, sāli, izveido bedrīti un tajā ieliec olas dzeltenumu, ielej ūdeni. Kārtīgi samīci, savel bumbā, ietin pārtikas plēvē un liec ledusskapī uz pusstundu.
2. Uz mazas uguns katliņā karsē cukuru, kamēr tas izkūst un karamelizējas, pievieno sviestu, lej ietaukotā apaļā formā, lai atdziest. Ābolus griez 4 daļās, izņem serdi, kārto uz cukura masas ar miziņu uz leju.
3. Izrullē mīklu aplī, liec virsū āboliem (mīklas aplim jābūt lielākam nekā tartei, maliņas ieloci). Cep iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī 200 grādos aptuveni 35 minūtes.