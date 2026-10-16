Par katru nomedīto dzīvnieku - kompensācija. PVD aicina medniekus austrumu pierobežā nodot nomedītās lapsas un jenotsuņus
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicinājis medniekus Latvijas austrumu pierobežā nodot nomedītās lapsas un jenotsuņus, piesolot par katru dzīvnieku 15 eiro lielu kompensāciju.
Nomedītie dzīvnieki nepieciešami, lai novērtētu meža dzīvnieku trakumsērgas vakcinācijas efektivitāti Latvijas austrumu pierobežā. Vakcinācijas efektivitātes kontroli PVD veic rudenī, kad pagājušas 30 dienas pēc savvaļas dzīvnieku vakcinācijas pret trakumsērgu – lapsas un jenotsuņi, kuri nomedīti teritorijās, kurās veikta vakcinācija pret trakumsērgu, tiek pārbaudīti laboratorijā, lai noskaidrotu, vai tie ir apēduši vakcīnu un ir imūni (vakcinēti) pret trakumsērgas vīrusu.
Šīs teritorijas ir - Augšdaugavas, Alūksnes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novads, viss Rēzeknes novads (izņemot Dekšāres pagastu), Preiļu novada Aglonas, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Rožkalnu, Rušonas, Upmalas un Vārkavas pagasti, Gulbenes novada Beļavas, Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasti un Gulbenes pilsēta, Madonas novada Indrānu un Ošupes pagasts un Lubānas pilsēta, Smiltenes novada Ape, Apes, Gaujienas, Grundzāles, Trapenes un Virešu pagasti.
Lai precizētu nepieciešamo paraugu skaitu, kā arī citas nianses, PVD aicina medniekus, kuri medī Latvijas austrumu pierobežā, sazināties ar PVD teritoriālajām struktūrvienībām.
2025. gada vakcinācijas efektivitātes rezultāti liecina, ka 86 % no izmeklētajiem dzīvniekiem bija “ēduši” vakcīnu un 70 % no tiem antivielu līmenis bija pietiekams, lai pasargātu no saslimšanas ar trakumsērgu.
Trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir savlaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. PVD izstrādāto trakumsērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas Komisija.
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Sistemātiska savvaļas dzīvnieku vakcinācija kopš 2005. gada regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī. Pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta - pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (WOAH) 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas.
Ņemot vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs, PVD aicina mājas (istabas) dzīvniekus regulāri vakcinēt pret trakumsērgu, kā arī ziņot veterinārārstam vai PVD par katru trakumsērgas aizdomu gadījumu.