No vecākiem pārņemta saimniecība, ko vēlas nodot dēlam “Laucinieku” stāsts par ģimenes spēku Latvijas laukos
Latvijas lauku nākotne lielā mērā ir atkarīga no cilvēkiem, kuri izvēlas tajos palikt, saimniekot un turpināt iepriekšējo paaudžu iesākto. Ģimenes saimniecība ir ne tikai veids, kā nodrošināt iztiku, bet arī iespēja saglabāt lauku vidi, nodot zināšanas nākamajai paaudzei un veidot ciešu saikni ar vietējo kopienu. Viens no šādiem piemēriem ir zemnieku saimniecība “Laucinieki”, kuras saimniece Sniedze Eniņa-Žogota kopā ar vīru turpina viņas vecāku sākto darbu.
Saimniecība izaugusi līdz četrām plašām siltumnīcām, kurās audzē zemenes, gurķus un tomātus, bet svarīgākais mērķis palicis nemainīgs – attīstīt ģimenes darbu un radīt interesi par saimniekošanu arī nākamajai paaudzei. Saimniecības attīstībā būtiska nozīme bijusi kopīgam ģimenes darbam, pārdomātiem lēmumiem un Eiropas finansējuma iespējām.
No vecāku aizsāktā līdz pašu veidotai saimniecībai
“Laucinieku” stāsts sākās 1993. gadā, kad saimniekošanai pievērsās Sniedzes Eniņas-Žogotas vecāki. 2013. gadā saimniecības vadību pārņēma Sniedze kopā ar vīru, jo bija nolēmuši turpināt ģimenes iesākto un attīstīt to tālāk. Sākotnēji ģimene audzēja zemenes, tomātus un gurķus nelielās platībās. Pakāpeniski saimniecība attīstījās, un nozīmīgs pavērsiens bija iespēja piesaistīt Eiropas Savienības projektu finansējumu. Tas ļāva nelielās siltumnīcas aizstāt ar četrām lielām, katru 500 kvadrātmetru platībā. Bez siltumnīcām saimniecībā ir arī augļu koku un sakņaugu dārzi.
Sniedze uzsver, ka tieši lēmums pieteikties Eiropas finansētam projektam bijis viens no nozīmīgākajiem saimniecības attīstības posmiem. Siltumnīcas ļāvušas paplašināt ražošanu un radīt labākus apstākļus turpmākai izaugsmei. Ģimenes saimniecības attīstība notika pakāpeniski, saglabājot iepriekšējo paaudžu iesākto un vienlaikus izmantojot jaunas iespējas. Svarīga ir ne tikai vēlme augt, bet arī gatavība pieņemt lēmumus, kas ilgtermiņā palīdz saimniecībai kļūt produktīvākai.
Savstarpējā uzticēšanās – pamats ikdienas lēmumiem
Saimniekošana ģimenes lokā nozīmē ne tikai kopīgu darbu, bet arī kopīgu atbildību par lēmumiem, ieguldījumiem un nākotnes plāniem. Sniedze Eniņa-Žogota uzsver, ka viena no lielākajām ģimenes saimniecības priekšrocībām ir savstarpējā uzticēšanās. Kopīgs darbs piešķir paveiktajam īpašu vērtību, bet grūtākos brīžos ģimenes locekļi var paļauties cits uz citu. “Lielākās priekšrocības ģimenes saimniecībā noteikti ir uzticība, kā arī darbam ir lielāka vērtība, jo mēs to darām kopā,” saka saimniece.
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Lauksaimniecībā ikdiena ir cieši saistīta ar sezonu, laikapstākļiem, ražas prognozēm un tirgus situāciju, tāpēc spēja ātri reaģēt uz pārmaiņām un vienoties par turpmāko rīcību ir īpaši nozīmīga. Ģimenes saimniecībā lēmumu pieņemšana balstās ne tikai aprēķinos, bet arī kopīgā atbildībā par paveikto. Sniedzes atbildībā ir svarīgu lēmumu pieņemšana par saimniecības turpmāko darbības virzienu, ikdienas darbu plānošana un iespējamo problēmu savlaicīga pamanīšana un novēršana. Tas nozīmē gan domāt par nākamajiem attīstības soļiem, gan rūpēties, lai ikdienas darbi noritētu pēc iespējas veiksmīgāk.
Ģimenes saimniecībā darba pienākumi un rūpes par saimniecības nākotni ir cieši saistīti. Atšķirībā no algota darba, kur pienākumi bieži beidzas līdz ar darba dienu, savā saimniecībā par rezultātu jādomā nepārtraukti, taču gandarījumu sniedz apziņa, ka viss paveiktais paliek pašu ģimenei.
Vai saimniecību pārņems nākamā paaudze?
Viens no būtiskākajiem jautājumiem Latvijas lauksaimniecībā ir paaudžu maiņa. Ģimenes saimniecību ilgtspēja lielā mērā ir atkarīga no tā, vai jaunākā paaudze saskata iespēju turpināt vecāku un vecvecāku iesākto. Svarīgi ir ne tikai iemācīt praktiskas prasmes, bet arī ļaut saprast, cik daudz darba un atbildības nepieciešams, lai saimniecība veiksmīgi darbotos. “Cenšamies dēlu iesaistīt un iemācīt, kā uzturēt saimniecību, mēģinām darbus veikt atraktīvi, lai dēlam pašam rastos interese par saimniecību un vēlme to pārņemt,” stāsta Sniedze. Darba procesā piedalās arī radinieku jaunākā paaudze. Sniedze uzskata, ka šāda iesaiste palīdz jauniešiem saprast, cik daudz darba nepieciešams, lai izaudzētu kvalitatīvu produkciju, un novērtēt ģimenes saimniecības nozīmi.
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Protams, nav iespējams iepriekš paredzēt, kādu profesionālo ceļu izvēlēsies bērni, tomēr iespēja iepazīt lauksaimniecību jau no mazotnes palīdz labāk izprast gan šī darba vērtību, gan ar to saistītos izaicinājumus. Saimniece uzskata, ka ģimenes saimniecībām ir nozīmīga loma lauku reģionu saglabāšanā. Ja jaunā paaudze izvēlas palikt laukos un turpināt saimniekot, tiek uzturēta ne vien pati saimniecība, bet arī sakopta apkārtējā vide un apstrādāta zeme. Tas palīdz saglabāt lauku apdzīvotību un dod iespēju cilvēkiem veidot savu dzīvi ārpus lielajām pilsētām.
Tehnoloģijas palīdz strādāt efektīvāk
Lauksaimniecība pēdējos gados ir būtiski mainījusies. Lai saimniecība spētu attīstīties un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, svarīgi ir ne tikai paplašināt audzēšanas platības, bet arī pilnveidot darba metodes. “Lauciniekos” iegādāti jauni traktori, savukārt siltumnīcās uzstādītas laistīšanas sistēmas, kas atvieglo ikdienas darbu.
Te regulāri tiek meklēti arī jauni risinājumi. Ja tirgū parādās kādas jaunas audzēšanas metodes vai tehnoloģijas, ģimene cenšas tās izmēģināt un izvērtēt, vai tās varētu palīdzēt uzlabot produktivitāti. Sniedze uzsver, ka attīstība ir nepārtraukts process. Lai saimniecība spētu pastāvēt un augt, nepietiek tikai ar iepriekšējās paaudzes pieredzi, nepieciešama arī gatavība mācīties un pielāgoties jaunām prasībām.
Tehnoloģiju nozīme pieaug arī lauksaimniecībā, jo saimniekiem vienlaikus jārūpējas par ražas kvalitāti, darba organizāciju un izmaksām. Arī ģimenes saimniecībai ir jāmeklē risinājumi, kas ļauj saglabāt konkurētspēju, nezaudējot uzmanību pret produkcijas kvalitāti.
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Lielākais izaicinājums – laikapstākļi un konkurence
Lai arī “Lauciniekos” ieguldīts daudz darba un līdzekļu, ne visu iespējams kontrolēt. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir laikapstākļi. Sniedze stāsta, ka vienā gadā pārmērīga mitruma dēļ raža var applūst, savukārt nākamajā sezonā problēmas rada sausums. Šādus apstākļus saimnieki nevar ietekmēt, tāpēc katra sezona prasa pielāgošanos un spēju rēķināties ar neparedzēto.
Otrs būtisks izaicinājums ir konkurence tirgū. Vietējiem ražotājiem jākonkurē ar ievesto produkciju, kuras cenas ne vienmēr atbilst Latvijas ražošanas izmaksām. Mazākām saimniecībām ir grūti sacensties ar lielajiem tirgotājiem, īpaši, ja patērētājs izvēlas produktu galvenokārt pēc cenas. “Uzskatu, ka preci bieži izvēlas pēc tā, kas draudzīgāks maciņam, nevis pēc kvalitātes,” secina Sniedze.
“Laucinieku” produkcija nonāk Latvijas tirgū, un saimnieki paši tirgojas arī Āgenskalnā. Vietējais noiets ļauj produkciju realizēt tepat Latvijā, vienlaikus saglabājot tiešu saikni ar pircējiem. Patērētāju atsauksmes palīdz saprast, ko varētu uzlabot, un mudina izmēģināt jaunus risinājumus, lai pircējiem piedāvātu kvalitatīvus produktus. Pēc Sniedzes domām, vietējās produkcijas novērtēšanai sabiedrībā būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Ja importētās un Latvijā audzētās produkcijas cenas būtu līdzvērtīgākas, vietējiem ražotājiem būtu vieglāk konkurēt. Taču izvēle par labu Latvijas produktiem ir atkarīga arī no patērētāju izpratnes par to izcelsmi un kvalitāti.
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Ģimenes saimniecības palīdz saglabāt Latvijas laukus
Saimniekošana “Lauciniekos” ģimenei nozīmē iespēju dzīvot laukos, uzturēt ģimeni un būt daļai no vietējās kopienas. Saimniecība sadarbojas arī ar citiem saimniekiem, apliecinot, ka lauku uzņēmējdarbība nav izolēta, jo tās attīstību ietekmē arī savstarpējās attiecības un sadarbība.
Šāda saimniekošana nodrošina ne tikai pārtikas ražošanu. “Ģimenes saimniecības palīdz uzturēt lauku reģionus, palīdz tiem attīstīties,” uzskata Sniedze. Tās saglabā lauksaimniecības tradīcijas, apsaimnieko zemi un rada apstākļus, lai nākamās paaudzes var izvēlēties dzīvi laukos. Īpaši svarīga ir paaudžu pēctecība. Ja bērni turpina vecāku darbu, lauku īpašumi netiek pamesti, zeme tiek apstrādāta un reģionos paliek cilvēki.
“Laucinieku” pieredze rāda, ka ģimenes saimniecības spēj apvienot tradīcijas ar jaunajām tehnoloģijām un attīstības iespējām. Lai šādas saimniecības turpinātu augt, būtiska ir ne tikai pašu saimnieku uzņēmība, bet arī patērētāju interese par vietējo produkciju un iespēja godīgi konkurēt tirgū. Izvēloties Latvijā audzētas zemenes, tomātus vai gurķus, pircējs atbalsta ne tikai konkrētu ražotāju, bet arī iespēju Latvijas laukos turpināt ģimeņu iesākto darbu.
Latvijas lauku nākotni veido ne vien lielie lauksaimniecības uzņēmumi, bet arī ģimenes, kas ik dienu strādā savā zemē, audzē pārtiku un nodod zināšanas bērniem. Viņu darbs palīdz saglabāt lauku vidi un nodrošina, ka Latvijas lauksaimniecība turpina attīstīties arī nākamajās paaudzēs.
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Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).