Rudenī modē ķirbji! Našķoties Zane iesaka krēmīgas un siltas zupas recepti
Kad rudens iekrāso pasauli zeltainu, virtuvē sākas ķirbju sezona. Populārā recepšu autore Zane Grēviņa, kuru daudzi pazīst kā Našķoties Zani, atklāj savu vienkāršo, bet gardo rudens recepti – krēmīgu ķirbju zupu, kas sasilda vēsos vakaros un kuras gatavošana neprasa stundām ilgi stāvēt pie plīts.
Aizraušanās ar ēst gatavošanu nebūt nav vienīgais, kas raksturo Zani. Viņas ikdienā vietas pietiek gan sportam un ceļojumiem, gan jaunām garšām un radošiem eksperimentiem virtuvē.
Virtuvē jau no 13 gadu vecuma
Zane virtuvē sākusi darboties jau kopš pusaudzes gadiem. Aptuveni no 13 gadiem viņa arvien vairāk brīvā laika pavadīja virtuvē, gatavojot dažādus gardumus. Tiesa, sākums nebūt nebija tik salds kā paši ēdieni, ne vienmēr viss izdevās, un virtuvē netrūka misēkļu. Taču Zane nebija no tām, kas pēc pāris neveiksmēm kar priekšautu uz nagliņas. Gluži pretēji, viņa turpināja mēģināt, kļūdīties un mācīties, un nu viņa ir četru pavārgrāmatu autore. Arī viņas ģimenē netrūka labu piemēru, jo sievietes ir lielas gatavošanas entuziastes.
Zanes Grēviņas grāmatas "Našķoties un ciemoties" atvēršanas svētki
Svinīgi atvērta ēdienu blogeres Zanes Grēviņas (Našķoties Zane) ceturtā grāmata “Našķoties un ciemoties”. Receptes, suņi un draudzība – tā īsumā ...
Savas zināšanas grāmatās viņa sāka apkopot diezgan praktisku iemeslu dēļ. Aptuveni pirms desmit gadiem viņa sāka internetā publicēt savas receptes – sākumā gan tikai tādēļ, lai draudzenes beigtu zvanīt ar jautājumiem par katru otro gatavošanas soli. “Man ļoti bieži zvanīja draudzenes: ko man tagad darīt, ja man tur ir kunkuļi? Vai arī – ja es tagad izcepšu, vai no rīta varēšu tikai izņemt?” Zane smejoties atceras. Tāpēc viņa visas biežāk prasītās receptes salika vienuviet, pievienojot arī savus padomus un mazas piezīmes, lai draudzenēm pašām būtu, kur paskatīties. Taču izrādījās, ka šī “draudzeņu mājaslapa” interesē krietni vairāk cilvēku. Pēc laika Zane statistikā ieraudzīja, ka receptes skatījušies jau desmitiem tūkstošu cilvēku.
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Par pavārgrāmatu gan Zane ilgi negribēja pat dzirdēt. Lai arī cilvēki viņai ik pa laikam jautāja, vai viņa nav domājusi par savas grāmatas izdošanu, ēdienu eksperte to uztvēra kā ļoti jauku komplimentu, bet ne vairāk. Līdz kādu dienu kolēģe un tagadējā grāmatu projektu vadītāja Māra Pole viņai pavisam nopietni teica: “Tev vajag pavārgrāmatu!” Zane, protams, bija pamatīgi samulsusi un vēlāk atzina, ka visu atlikušo dienu darbā pavadījusi ar trīcošām rokām, jo nemaz nevarējusi iedomāties, ka kaut kas tāds vispār var notikt. Tagad, atskatoties uz to brīdi, gribas pasmaidīt – pirmā grāmata izdota aptuveni 30 tūkstošu eksemplāru tirāžā, kas Zanei pašai joprojām šķiet neticami daudz. Par nākamo gan vēl domājusi nav, jo uzskata, ja ideja atnāks, tad tā tiks realizēta, bet līdz tam vēl nav tikusi.
Ceļas piecos, lai visu paspētu
Lai gan ēst gatavošana joprojām ir viena no Zanes lielākajām kaislībām, viņas brīvā laika saraksts ir tik raibs, ka atliek vien pabrīnīties, kā viņa to visu paspēj. Zane apmeklē sporta zāli, brauc ar kruīzerbordu, spēlē padeltenisu, kopj savu dārziņu, dodas pārgājienos un labprāt izmēģina arī kaut ko jaunu. Pēdējā laikā viņu aizrāvušas pat boksa nodarbības, uz kurām dodas kopā ar draugiem, lai gan pati smejoties atzīst, ka no boksa pagaidām neko daudz nesaprot. Viņai patīk arī koncerti, festivāli, teātris, kino un ceļošana. Turklāt Zane mēdz gatavot arī vienkārši sava prieka pēc, bez receptēm, svēršanas un pienākuma dalīties ar rezultātu sociālajos tīklos. Lai visam šim raibajam aktivitāšu sarakstam atrastu vietu ikdienā, Zane savu dienu sāk jau pulksten piecos no rīta. Gulēt viņa dodas ap desmitiem vakarā, jo darbu netrūkst.
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Cepumus un maizītes taisa ar prieku
Zanei pašai īpašu prieku sagādā dažādu cepumu un maizīšu gatavošana. Svarīgs viņai ir ne tikai pats process, bet arī doma, ka drīz izceptos gardumus varēs aiznest tuviniekiem. Arī uz interviju Zane ierodas ar maisiņu, kurā līdzi paņemti viņas gatavotie cepumi.
Ik pēc pāris mēnešiem viņa mēdzot atrast kādu jaunu cepumu recepti, kas uz kādu laiku kļūst par īstu favorīti. Tad viņa to gatavo teju vai ar apsēstību, pat divas reizes nedēļā. Arī cepumi, kurus viņa atnesusi šoreiz, vēl nesen bijuši vieni no viņas iecienītākajiem, taču nu jau to vietā nākuši citi. Īpaši tuva Zanei ir dažādu maizīšu, pīrādziņu un rauga mīklas gardumu cepšana. “Man tie smaržo un garšo pēc mājām,” viņa atzīst.
Rudenī modē ir ķirbji
Rudenī virtuvē goda vietu ieņem ķirbji, un Zanei Grēviņai ir padomā kāda vienkārša un garda recepte – krēmīga ķirbju zupa. Viņa iesaka ķirbi sagriezt lielos gabalos un likt uz cepešpannas kopā ar papriku, selerijas sakni, kartupeļiem, sīpoliem un ķiplokiem. Visu liek cepeškrāsnī un ļauj dārzeņiem izcepties, pašai tikmēr nemaz nav daudz jādarbojas. Pēc tam atliek vien visu pārlikt katlā, sablendēt, pievienot kokosriekstu pienu un, ja gribas mazliet pikantāku garšu, arī kariju vai čili piparus. Tā top sildoša, aromātiska rudens zupa, kuras pagatavošana neprasa ne daudz laika, ne lielu piepūli.