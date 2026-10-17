Goda vietā medījums! Ar savām receptēm dalās Intars Rešetins-Pētersons
Aktieris un režisors Intars Rešetins-Pētersons raidījumā "Gandrīz ideālas vakariņas" nesen viesus pārsteidz ar īpaši veidotu ēdienkarti, kurā goda vietā bija viņa iecienītā brieža gaļa.
Vakara gaitā viņš pasniedza gan pīrādziņus, gan hačapuri, brieža steiku un bērnības desertu, kas tapis pēc vecmāmiņas Silvijas Pētersones receptes. Rešetinam ēst gatavošana nav ikdienas nodarbe, tāpēc dalība kulinārajā šovā viņam kļuva par nopietnu izaicinājumu. “Es esmu pavārmākslas apguvējs. Man ir interesanti, jo es mācos visu no jauna,” par savu pieredzi stāsta aktieris.
Vakars sākas ar "Mednieka sapni"
Pirmajā uzkodā, ko Intars nodēvējis par "Mednieka sapni", viņš apvienoja mīklu, sīpolus un brieža gaļu. Šo ēdienu iedvesmojusi viņa pieredze, cienājot ar paša gatavotu ēdienu draugus.
Otro uzkodu Rešetins nodēvējis "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties".
Tās pamatā ir mīkla un brieža gaļa, bet ēdiena nosaukums aizgūts no medību pasaules un hačapuri formas. “Hačapuri ir laivas formā, un tāpēc arī tāds nosaukums. Bet principā tā ir ļoti brīnišķīga, garda, sātīga uzkoda,” stāsta aktieris. Viņš īpaši uzsver kvalitatīvu sastāvdaļu nozīmi un atzīst, ka arī mazās nianses viņam ēdienā ir būtiskas.
Pamatēdiens – brieža steiks
Vakara galvenais ēdiens bija "Buržuja rīts jeb Pēdējais valsis" – brieža gaļas steiks ar salātiem.
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Rešetins atzīst, ka steika pagatavošana viņam bijusi jauna pieredze. “Jautāju sievai, kā tas īsti jādara,” viņš atklāj. Steiks sanācis gandrīz vidēji cepts, un, lai gan vēl varēja to uz pannas paturēt aptuveni 30 sekundes, pats aktieris ar rezultātu bijis apmierināts. Par ēdiena kvalitāti liecinājis arī tas, ka uz šķīvjiem nekas neesot palicis pāri.
Desertā – bērnības garša
Vispersoniskākais vakara ēdiens bija deserts "Dzīve ir skaista & kājas gaisā".
Tā pamatā ir Intara bērnības atmiņas un viņa vecmāmiņas Silvijas Pētersones recepte. “Padomju laikos, kad bijām bērni, nebija plašu iespēju iegādāties visu. Ko deva, to ēdām,” atceras Rešetins. Kūka viņa bērnībā bijusi īpašs kārums, ko varēja baudīt vien pāris reižu gadā. Gatavojoties raidījumam, Intars pirmo reizi pats cepis biskvītu un gatavojis desertu pēc vecmāmiņas receptes, konsultējoties arī ar mammu. “Es pats mājās nepagaršoju. Es uzticējos receptei, es uzticējos sev,” viņš stāsta. Kad beidzot nogaršojis paša pagatavoto kūku, Rešetinu pārņēmusi īpaša sajūta. “Es sajutu precīzu bērnības garšu. Tas bija tāds aizkustinošs mirklis,” viņš atzīst.
No medībām līdz savam uzņēmumam
Brieža gaļa aktierim kļuvusi par vienu no jaunākajām kaislībām. Viņš ir mednieks jau trešo sezonu un atzīst: ja kaut ko dara, tad ar pilnu atdevi. Tieši aizraušanās ar medībām pamudinājusi Intaru kopā ar draugu Jāni izveidot uzņēmumu "Chomas", kas piedāvā medījuma gaļas produkciju. Uzņēmuma pirmsākumi meklējami pašu virtuvē, sākumā dažādus produktus viņi gatavojuši sev, pēc tam ar tiem cienājuši draugus, kaimiņus un radus. “Sapratām, ka mums garšo, kaimiņiem garšo, radiem garšo. Tad varbūt jāmēģina piedāvāt arī pārējiem,” par biznesa iesākumu stāsta aktieris.
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Intars Rešetins ar dzīvesbiedri Zandu Zariņu-Rešetinu
Aktieris un režisors Intars Rešetins ar dzīvesbiedri Zandu Zariņu-Rešetinu.
Intara aizraušanās ar medījuma gaļu neaprobežojas tikai ar došanos mežā, viņš pats rūpējas arī par nomedītās gaļas sadalīšanu un sagatavošanu. Mājās palīdz sieva, fitnesa trenere Zanda Zariņa-Rešetina. “Es, protams, atbraucu mājās un sagatavoju visu, viņai atliek tikai uzlikt uz pannas,” par ģimenes sadarbību stāsta Rešetins. Viņš gaļu sadala pa daļām – atsevišķi tiek sagatavoti steiki, filejas un citi gabali, bet pārējais – maltās gaļas gatavošanai. Rešetins atzīst, ka veikala gaļu praktiski nepērk, vienīgi reizēm izvēlas tītaru, un uzsver, ka mednieki ir nepieciešami, lai rūpētos par meža un dzīvnieku populācijas līdzsvaru.