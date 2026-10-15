Smagāks par degunradzi! Rodailendas dārznieks lepojas par pasaulē smagāko ķirbi
Tuvojoties Halovīnam, aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta tā obligātajam aksesuāram ķirbim, un ASV Rodailendas štata iedzīvotājs Rons Voless ir godam par to parūpējies — viņa izaudzētais dārzenis Ginesa rekordu grāmatā atzīsts par visu laiku smagāko ķirbi pasaulē.
60 gadus vecais Voless, kurš nodarbojas ar dārzkopības preču tirdzniecību internetā, pasaules rekordista titulu ieguvis jau trešo reizi, pavēstījuši Ginesa rekordu grāmatas pārstāvji. Pirmo reizi Voless pasaules rekordu uzstādīja 2006. gadā, kad viņa izaudzētais ķirbis svēra 681 kilogramu. 2012. gadā viņam izdevās pārspēt rekordu ar 911 kilogramu dārzeni. Taču tagadējais sasniegums ir vienkārši prātam neaptverams — 1431,5 kilogrami!
“Man ļoti patīk sazināties ar citiem audzētājiem un iedziļināties zinātniskajos procesos, kas ļauj izaudzēt arvien smagākus ķirbjus,” pēc jaunā rekorda uzstādīšanas sacīja Voless. “Abi mani iepriekšējie pasaules rekordi savulaik bija vēsturiski sasniegumi, taču šis šķiet īpašāks,” atzina Voless. “Man bija vairāki neveiksmīgi audzēšanas gadi, jo centos darbam pieiet zinātniskāk. Tāpēc bija fantastiska sajūta beidzot redzēt, ka visi ieguldītie pūliņi nesuši augļus!”
Ar viņa milzeni pietiktu vairāk nekā 3000 tradicionālo amerikāņu Pateicības dienas ķirbju pīrāgu pagatavošanai, norāda “People”. Turklāt tas ir pirmais ķirbis vēsturē, kura svars pārsniedzis 3000 mārciņu jeb aptuveni 1361 kilogramu.
Īpaši pārsteidzoši ir tas, ka Volesa sasniegums kļuva jau par otro pasaules rekordu šajā kategorijā vienas nedēļas laikā. “Tik strauja rekordista maiņa ir ārkārtīgi reta parādība. Ginesa pasaules rekordu arhīvos atrodams tikai viens līdzīgs gadījums, kad 1999. gada 2. oktobrī rekords tika pārspēts divreiz vienā dienā. Vispirms to sasniedza Lielbritānijā, bet vēlāk tajā pašā dienā pārspēja ASV,” skaidroja organizācijas pārstāvji. Šajā gadījumā Volesa rekords tika reģistrēts 10. oktobrī, bet 3. oktobrī pasaules rekordu bija uzstādījis Lielbritānijas ķirbju audzētājs Īens Peitons. Viņa izaudzētais ķirbis svēra vairāk nekā 1295 kilogramus – vairāk nekā baltais degunradzis, kā uzsvēra Ginesa rekordu grāmatas pārstāvji.
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Interesanti, ka Īens toreiz pārspēja rekordu, kuru iepriekš bija sasniedzis ar savu dvīņubrāli Stjuartu. “Šoreiz darba bija daudz vairāk, jo visu nācās paveikt vienam. Divus mēnešus ķirbju laukā pavadīju līdz pat sešām stundām dienā, taču man izdevās tikt ar visu galā,” sarunā ar Ginesa pasaules rekordu pārstāvjiem stāstīja Īens.
Lai gan brāļiem Peitoniem pasaulē smagākā ķirbja rekords vairs nepieder, viņu izaudzētais milzenis joprojām saglabā citu iespaidīgu titulu – tas ir pasaulē lielākais ķirbis pēc apkārtmēra. Saskaņā ar Ginesa rekordu grāmatas datiem tā apkārtmērs sasniedz aptuveni 6,5 metrus.
Runājot par nākotnes plāniem, Voless atzina, ka apsver iespēju nākamgad atpūsties no ķirbju audzēšanas. Tomēr viņš arī neslēpj, ka vēlme pārspēt līdzšinējos sasniegumus varētu izrādīties spēcīgāka. “Arī pēc sezonas būs ļoti daudz darāmā – semināri, dažādi uzaicinājumi un citi pienākumi. Tas viss aizņem daudz laika, ko citādi varētu veltīt gatavošanās darbiem nākamajai sezonai,” viņš skaidroja Ginesa pasaules rekordu pārstāvjiem, noslēpumaini piebilstot: “Redzēsim...”