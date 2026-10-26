Skaists, bet nedzīvs! Eksperte atklāj, kāpēc perfekti sakopts dārzs patiesībā nav nemaz tik labs
Daudz ir redzēti moderni dārzi ar glīti nopļautu mauriņu, bruģētiem celiņiem, tūjām un varbūt kādu cēlu hortenziju. Viss tīrs, kārtīgs, var pat teikt – perfekti sakopts. Skaisti. Tomēr dabas pētnieki šādus dārzus sauc par "zaļo tuksnesi", jo kukaiņiem, dzīvniekiem, putniem un lielākajai daļai dārziem piederīgo dzīvo organismu tādi dzīvošanai neder.
Konsultē sertificēta biotopu un augu sugu eksperte, dabaszinātņu doktore Agnese Priede.
Ne tikai pļaut
“Pieņemu, šāds vienkāršots dārzs cilvēkam ir tāpēc, ka tā nav viņa sirdslieta. Tā ir tikai ārtelpa. Tiem, kam dārzs interesē, ir vismaz puķu dobes vai kāds augļu koks, krūms. Un vēlme dārzā darīt kaut ko vairāk, nekā tikai palaist robotiņu,” saka Agnese. Mūsdienās daudzviet dārzos dominē minimālisms un perfekcija, kas nav nekas nosodāms, taču mazina bioloģisko daudzveidību. “Perfekts mauriņš dabas daudzveidības izpratnē ir tikai nedaudz vērtīgāks par bruģi,” piebilst eksperte.
Cilvēki mēdz teikt, ka bieži pļauj mauriņu, jo bail no kailgliemežiem vai ērcēm. “Ja ir bail, tad pļaujiet, nevajag sevi mocīt,” teic Agnese. Taču pētījumi nav īsti pierādījuši, ka ērces uzturas tikai garā zālē; tās sastopamas arī īsā mauriņā. Gliemežu skaitu gan regulāra pļaušana var samazināt, bet, atņemot paslēptuves garajā zālē, mudinām tos doties uz kultūraugu dobju pusi. Citi ir spiesti bieži pļaut, jo pašvaldība liek sodu. Vēl pastāv sociālais spiediens, jo skaisti nopļauts pagalms liecina, ka mājā ir kārtīgs saimnieks. “Savos ieteikumos nekad nespiežu nevienu sevi lauzt. Bioloģiski daudzveidīgs dārzs ir drīzāk iekšējas pārliecības jautājums, kas, starp citu, ir mainīgs. Ir cilvēki, kuri pamēģina un kuriem patīk, reizēm viņi pat sāk pārliecināt kaimiņus, kamēr citi pamēģina un jūt, ka tas viņiem neder. Katram savs.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Gribu dabisku pļavu
Sugām bagāta pļava dārzā vai piemājas vidē vairs nav nekas jauns – daudzi privātmāju un lauku pļavu īpašnieki vēlas kaut ko tādu redzēt savā īpašumā. Tikai ne visi zina, ka dabiska pļava veidojas gadu desmitiem, tā nevar izaugt pāris gados. Tāpēc jāsamierinās, ka pirmajos gados izskatīsies ne tik krāšņi un koši. Ja īpašumā ir nesen sēts mauriņš, nevajag gaidīt, ka neilgā laikā tajā būtiski pieaugs augu daudzveidība, pat ja to pārstās intensīvi pļaut. Var iesēt vai iestādīt savvaļas augus un veicināt to izplatīšanos. Ja dārzs ir vecs un ir zināms, ka zāliens nav sēts, tad var kādu daļu nopļaut retāk un pavērot, kas tur aug. Cilvēki reizēm brīnās – vienu gadu nav nopļāvuši, un nākamajā gadā tur saziedējusi itin liela augu daudzveidība. Bet, ja dārzā zāliens paliek vienveidīgs arī tad, kad pļauj retāk, tad var sākt domāt par pļavu augu sēšanu un ziedošas pļavas mērķtiecīgu veidošanu.
“Esmu novērojusi, ka cilvēkiem vajag visu un uzreiz. Re, kur man ir pushektārs pļavas, un nākamgad gribu tajā ziedošu pļavu,” pasmaida eksperte. Viņa iesaka sākt ar mazāku platību un paskatīties, kas sanāk. Iegūt saķeri ar pļavu, pavērot un saprast, vai rezultāts patīk, vai tas der. Labs salīdzinājums ir ežu mājiņa – cilvēks tādu ierīko un gaida, ka tūliņ ciemiņš būs klāt. Taču var nākties gaidīt pat vairākus gadus, jo iespējams, ka tobrīd ežu apkārtnē nemaz nav. Arī dabisko pļavu augu apkārtnē var nebūt, un tad tiem nav, no kurienes dabiski ieviesties.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savvaļas dobes
Ja nepatīk dabiskā pļava vai trūkst tādai vietas, var iekopt naturālistiskā stila stādījumus, kas veidoti, iedvesmojoties no pļavas, no dabiskas vai daļēji dabiskas vides. Tajos var izmantot Latvijas savvaļas augus. Te jāpievērš uzmanība augu sugu un strukturālajai daudzveidībai, jārespektē augu prasības pret apstākļiem, nespiežot tos augt nepiemērotā vietā, piemēram, mitro vietu augus sausumā. Cilvēks šādu savvaļai līdzīgu stādījumu var kontrolēt, griezt, veidot pēc saviem ieskatiem, bet pēc būtības tas būs vērtīgs ieguvums dārza bioloģiskajai daudzveidībai un pievilcīgs daudzām dzīvajām būtnēm.
Arī Latvijas pilsētās arvien biežāk var novērot, ka apstādījumi kļuvuši savvaļīgāki. Kur agrāk bijusi nomulčēta rožu dobe, tagad zied košas dažādu sugu ziemcietes un vējā plīvo graudzāles, un šur tur parādās zīmīte, ka te top dabiska pļava. “Pašvaldības saņem iedzīvotāju sūdzības, ka retāk tiek pļautas pļavas, ir nesakopta vide. Tāpēc svarīgi ievērot saprātīgu pļaušanas režīmu un vienlaikus skaidrot. Nenopļauts tiešām var būt nesakopts, bet saprātīgā veidā retāk pļauts var izskatīties gan labi, gan ir dabai vērtīgi. Parasti kaut kur pietrūkst izpratnes un gribas darīt mehāniski pēc kāda iedomāta priekšraksta, taču dabā tāda nav – šādos apstādījumos ir jāsaimnieko, daudz vērojot un pielāgojoties,” paskaidro dabas zinātņu doktore.
Atstāj nekārtīgu stūrīti
Dārzam nav jābūt perfektam, taču, ja vēlies pļaut mauriņu un negribas krāmēties ar puķēm, tam var nedaudz palīdzēt… slinkojot. Atstāj pa ziemu neaizvāktu zaru čupu, kur ezim pārziemot un vasarā paslēpties, atstāj kādu dziļāku peļķi, kur putniem padzerties, vai saglabā veco, apsūnojušo koku – tā būs lieliska vieta dažādiem kukaiņiem, kas pievilinās putnus. Krupim, kuru daudzi gribētu redzēt savā dārzā, jo tas ir kukaiņēdājs, vajag kādu mitrāku vietu, blīvāku zāli vai puķu dobi, kur slēpties. Ja visas krūmapakšas ir iztīrītas, izveidotas apdobes, krupim tur nav vietas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Es smejoties saku – vai jūs paši gribētu nakšņot milzīgas lidostas hallē, kur viss ir jauns, tīrs, silts un sauss, bet nav ko ēst, nav spilvena, sedziņas, pat ne krēsla, kur apsēsties? Domāju, ka negribētu. Pārāk perfekti izkopts dārzs ir kaut kas līdzīgs dzīvu būtņu izpratnē.” Agnese norāda, ka savvaļīgam dārzam nav jāizskatās slikti, – nosacīto nekārtību var padarīt pat ļoti glītu, piemēram, zarus nevis samest čupā, bet sadzīt zemē mietus un salikt grēdiņā. Ja tā būs pietiekami plata, funkcija būs tāda pati kā nekārtīgai zaru kaudzei. Nenogrieztas ziemcietes var izskatīties stilīgi, un vienlaikus vecie stublāji, saglabāti līdz pavasarim, kalpo kā ziemošanas vietas kukaiņiem. Šādas slēptuves palīdz veidoties garākām barības ķēdēm dārzā, proti, mums būs ne tikai kaitēkļi, kas apēd kultūraugus, bet būs arī kāds, kurš apēdīs šos kaitēkļus, jo tam būs kur dzīvot un ko ēst. Un ir taču daudz patīkamāk pašam uzturēties tādā dārzā, kur čivina putni, lido kukaiņi, zied dažādi augi, ir ogas un augļi. “Patiesībā veselīga ekosistēma būtiski uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti.”
Dārzs pilns dzīvības
“Dabai ir vērtīgi, ja dārzs čum un mudž no daudzveidības, bet man, cilvēkam, ir vērtīgi, ka piedalos šajā procesā un redzu, kā viens elements piesaista citu, kā mainās dārzs, tā iemītnieki un vide man apkārt. Es dzīvoju līdzi,” saka Agnese. Tas prasa no cilvēka patiesu interesi – lasīt, vaicāt, meklēt, skatīties savā dārzā un interesēties par to visu. Ja cilvēkam interesē, viņš var krist azartā – re, manā dārzā ciemojas dzenis, lido kamenes, kāds mitinās sikspārņu mājiņā! Gandarījums ir nesalīdzināmi lielāks, jo tas vismaz daļēji ir paša nopelns, cilvēks pats to paveica. Nevar aiziet uz veikalu un nopirkt bioloģisko daudzveidību, to var tikai pacietīgi, neatlaidīgi veicināt.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Cilvēks iegūst saikni ar savu dārzu, dabu, jaunas zināšanas. Tas viss ir nenovērtējami. Es pati redzu, ka manā lauku īpašumā katru gadu novērojama lielāka putnu daudzveidība, jo mazintensīvas saimniekošanas dēļ vide iegūst jaunus elementus, ir dīķis, dubļu peļķe, veci koki, krūmi. Katru gadu tur parādās kāda jauna suga, jo tā atrod sev vietu, ja tur ir dažādība,” stāsta Agnese Priede. Viņa bieži pieredzējusi, ka cilvēki aizraujas – vispirms izveido puķu dobi, tad sāk lidot apputeksnētāji, tamdēļ uzliek kukaiņu māju. Uzliekot putnu būrīšus vai iesējot sēklām bagātus augus, pievilina putnus. Un tad jau ir tādā azartā, ka sāk atpazīt putnus, ziedu mušas un vēlas savā dārzā ieviest varžu dīķīti.
Modes lieta
Vai dabiskā pļava un savvaļīgās puķu dobes ir modes lieta? Agnese sliecas tam piekrist. “Mode nostrādās tad, ja cilvēki pamēģinās un sapratīs, ka viņiem tas nepatīk, un pārstās. Bet būs tādi, kas sapratīs, ka tā ir baigi labi, un turpinās tā darīt arī tad, kad mode mainīsies.”
Būtu jāsāk ar to, ka ir labi, ka pašvaldības savā teritorijā pamana dabiskā pļavas un novērtē to nozīmi. Taču otrs grāvis ir, ja cilvēki domā, ka dabiskas pļavas rodas, augus iesējot. Jāsaprot, ka dabiskas pļavas ir radušās dabas, cilvēka un mājlopu ilgstošā sadarbībā. “Pļavu augu sēšana drīzāk ir galēja metode, ko izmantot tad, kad dabiskās pļavas un to sugas izzūd vai vairs nav. Vispirms mums vajadzētu ieraudzīt pļavas, kuras jau ir vērtīgas, un tās saglabāt, pareizi apsaimniekojot. Ar to mums iet švaki – vai nu neapsaimnieko, un tās aizaug ar latvāņiem, vai pļauj pārāk intensīvi. Pašvaldība noteikti var rādīt piemēru, jo cilvēks varbūt pats vēlas pamēģināt, bet nezina, kas tur būs, kā būs, bet, ja kāds cits to dara, var iedvesmoties. Tas arī ir veids, kā ietaupīt naudu. Protams, atkal jādomā, kur nopļauto zāli likt, jo, lai saglabātu daudzveidīgu pļavu, siens ir jānovāc. Taču tas noteikti nebūtu dārgāk kā biežā pļaušana. Notiek arī tā, ka pašvaldības skatās cita uz citu un redz – viņiem ir, kāpēc mums nav? Arī iedzīvotāji sāk pieprasīt savvaļību publiskajā telpā perfektuma vietā. Lēni, bet viss mainās uz labo pusi.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Publikācija sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.